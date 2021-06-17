Гюнеш: «Турция создала много моментов, но не смогла сравнять счёт»

Главный тренер сборной Турции прокомментировал поражение от Уэльса (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Уэльс хорошо начал сегодняшний матч, но мы поймали свой темп и сбалансировали игру. У нас было много моментов, но мы не смогли сравнять счёт.

Сборная Уэльса провела хороший матч. Они были эффективными со своим центрфорвардом и двумя вингерами. После этого результата у них есть хороший шанс на выход из группы.