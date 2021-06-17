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Гюнеш: «Турция создала много моментов, но не смогла сравнять счёт»

17 июня 2021, 03:47
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 2Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал поражение от Уэльса (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Уэльс хорошо начал сегодняшний матч, но мы поймали свой темп и сбалансировали игру. У нас было много моментов, но мы не смогли сравнять счёт.

Сборная Уэльса провела хороший матч. Они были эффективными со своим центрфорвардом и двумя вингерами. После этого результата у них есть хороший шанс на выход из группы.

Напомним, сборная Турции является самой молодой командой этого чемпионата Европы.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
17 июня в 14:13
этому сборному чисто не везёт очень качественные игроки собраные
YVG
YVG
17 июня в 08:22
Турки не впечатлили совсем.
ДСА
ДСА
17 июня в 06:54
Для Турции похоже уже всё потеряно.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
17 июня в 05:02
Турция осталась за бортом.
ОПС
ОПС
17 июня в 04:19
Моменты, это не голы. На них далеко не уедешь.
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