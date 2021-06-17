Араюри: «Конечно, Россия обладает классом, но у Финляндии были шансы»

Защитник «Пафоса» и сборной Финляндии прокомментировал поражение от России (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Я так горжусь нашей командой сегодня. Конечно, Россия обладает классом, но у нас были шансы.

Я не знаю, насколько сильно Йоэль [Похьянпало] забрался в офсайд, но гол был так близок. Всё дело в деталях, но сегодня они складывались не в нашу пользу.

Когда вы забиваете гол, это придаёт вам огромный заряд энергии. И наоборот — отнимает много сил, если гол отменяют.