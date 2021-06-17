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Араюри: «Конечно, Россия обладает классом, но у Финляндии были шансы»

17 июня 2021, 01:21
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Пафоса» и сборной Финляндии Паулюс Араюри прокомментировал поражение от России (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Я так горжусь нашей командой сегодня. Конечно, Россия обладает классом, но у нас были шансы.

Я не знаю, насколько сильно Йоэль [Похьянпало] забрался в офсайд, но гол был так близок. Всё дело в деталях, но сегодня они складывались не в нашу пользу.

Когда вы забиваете гол, это придаёт вам огромный заряд энергии. И наоборот — отнимает много сил, если гол отменяют.

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва после матча признался, что его команда рассчитывала обыграть Россию.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответ Belgie2009 (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня в 10:34
Кто-то знаком с четвёртым дивизионом Бельгии, и есть ли он вообще? Или ради красного словца можно ляпнуть что угодно?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июня в 05:15
В Европе наши игроки не потянут даже роль середняков
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 04:30
Счёт в пользу Дании.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 02:07, ред.
Надо признать, что финны изрядно потерзали нашу оборону. Много вопросов к опорной зоне. Почему так легко финны подходили к нашей штрафной, ведь без малейшего сопротивления оказывались в опасной близости, и моменты неплохие имели. Просто непонятно: она вообще есть у нас опорная зона? Все летят в атаку, а кто в обороне отрабатывать будет? Дания - это не Финляндия, да к тому же дома играть будут, таких косяков нам не простят.
Всем здоровья.
jobss
jobss ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня в 01:42, ред.
это же тире

другими словами эта ставка означает, что Швейцария условно начинает матч с преимуществом в один мяч (0:1), а ставка сыграла бы в том случае, если бы в первом тайме Италия победила, к примеру 2:0
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