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Петкович: «Поздравляем Италию. Они играют в отличный футбол»

17 июня 2021, 01:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от Италии (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Сегодня многие вещи работали не на нас, а на итальянцев. Поздравляем Италию, они играют в отличный футбол.

Каждый в команде заслужил право побыть расстроенным, но с первой же завтрашней тренировки мы двинемся дальше. Я поговорил с командой и сказал, что у нас остался один матч и три очка в нём могут вывести нас в следующий раунд.

Недавно появилась информация о том, что переговоры с Петковичем ведёт петербургский «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
17 июня в 09:36
но мысли-то уже про Зенит ..
Остапчук 67
Остапчук 67
17 июня в 05:19
Слишком резкое начало.
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
17 июня в 02:08
Штраф за удаление комментария
swed27
swed27
17 июня в 02:07
Швейцария просто попала не в ту группу
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
17 июня в 02:05
Я сейчас удалил нашу с вами переписку и с меня списали очки, почему ?????
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
17 июня в 02:00
Благодарю дружище, я действительно ничего в этом не понимаю. А больше ещё меня путают , ставки со словами да инет.и тоже самый вопрос только без этих да и нет , полный крах для меня. Ладно, ещё раз Благодарю.
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