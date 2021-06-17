Петкович: «Поздравляем Италию. Они играют в отличный футбол»

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение от Италии (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Сегодня многие вещи работали не на нас, а на итальянцев. Поздравляем Италию, они играют в отличный футбол.

Каждый в команде заслужил право побыть расстроенным, но с первой же завтрашней тренировки мы двинемся дальше. Я поговорил с командой и сказал, что у нас остался один матч и три очка в нём могут вывести нас в следующий раунд.