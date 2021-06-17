Берарди: «Будем стремиться к победе и в матче с Уэльсом»

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии дал комментарий после победы над Швейцарией (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы с Ману [Локателли] очень хорошо знаем друг друга. Он умно поступил, отдав мне мяч и продолжив бежать. Я рад за него, он провёл отличный матч.

У нас потрясающая команда, мы боролись до конца и взяли 3 важнейших очка.

Мы должны стараться выкладываться на все сто в каждой игре. Матч с Уэльсом будет очередной проверкой, и мы будем стремиться выиграть и его.