Берарди: «Будем стремиться к победе и в матче с Уэльсом»

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди дал комментарий после победы над Швейцарией (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Мы с Ману [Локателли] очень хорошо знаем друг друга. Он умно поступил, отдав мне мяч и продолжив бежать. Я рад за него, он провёл отличный матч.
У нас потрясающая команда, мы боролись до конца и взяли 3 важнейших очка.
Мы должны стараться выкладываться на все сто в каждой игре. Матч с Уэльсом будет очередной проверкой, и мы будем стремиться выиграть и его.
Обыграв Швейцарию, сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020.