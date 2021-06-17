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Берарди: «Будем стремиться к победе и в матче с Уэльсом»

17 июня 2021, 03:03
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди дал комментарий после победы над Швейцарией (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы с Ману [Локателли] очень хорошо знаем друг друга. Он умно поступил, отдав мне мяч и продолжив бежать. Я рад за него, он провёл отличный матч.

У нас потрясающая команда, мы боролись до конца и взяли 3 важнейших очка.

Мы должны стараться выкладываться на все сто в каждой игре. Матч с Уэльсом будет очередной проверкой, и мы будем стремиться выиграть и его.

Обыграв Швейцарию, сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 05:33
С Уэльсом уже и ничья устроит.
swed27
swed27
17 июня в 04:26
Поздравляем итальянцев с выходом в плей-офф
ОПС
ОПС
17 июня в 03:16
Стремиться к победе всегда надо.
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