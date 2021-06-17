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Тренер Дании: «Я уже думаю о сборной России»

17 июня 2021, 22:58

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд подвёл итоги матча против Нидерландов.

Мы можем многое вынести для себя из этого матча. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян.

Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Палыч82 (раскрыть)
18 июня в 09:35
Согласен с вами. И тут сборной бы пригодился легкий, шустрый, юркий нападающий типа Тюкавина...но будет только столб- Дзюба
Caniggia
Caniggia
18 июня в 08:51
Боюсь, усатый выставит свой привычный автобус, так как больше он ничего не умеет и получим мы от давления не самых сильных датчан минуте на 85-й, после чего времени отыграться просто не будет.
Палыч82
Палыч82 ответ A.S.A (раскрыть)
18 июня в 08:35
Шансов мало. Датчане ринутся в атаку, будут рисковать, а у нас сборной руководит далеко не Берлине, да и мастерства недостаточно, чтобы ловить соперника такого уровня на контратаках
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 01:10
А мы поставим автобус сыграем в ничью и пройдём дальше!😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 00:42
В игре с датчанами бельгийцев спасли их настоящие суперзвезды. При всем уважении, Миранчук и Головин - просто игроки солидного европейского уровня, хоть у нас и лучшие в поколении, ну а на покорителя футбольных карликов лучше вообще не рассчитывать.
drug01
drug01
18 июня в 00:03
Мы тоже ждем...
A.S.A
A.S.A
17 июня в 23:53
Датчане заставили вылезти из кожи вон сборную Бельгии, так что сборной России будет ой как не просто! Датчане будут играть дома, при полной поддержки своих трибун плюс ко всему будут очень злые,т.к проиграли две игры в группе еще и на родном стадионе.
Я конечно же буду поддерживать сборную России, но не верю, что они наберут хотя бы одно очко в этом матче...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 23:43, ред.
По нашим пока тяжело определить...
То ли ещё победу над финнами отмечают...
То ли о датчанах уже думают....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 23:39, ред.
Интересно что он там думает...)))
Если сам Черчесов не знает кто и куда из наших игроков побежит после стартового свистка....
minai
minai
17 июня в 23:21, ред.
Уже много чего сделали. Ни одного нашего болельщика в Дании. Ни одного.
1bear
1bear
17 июня в 23:18
если будут играть как сегодня,то порвут россиян
Q-J-G
Q-J-G
17 июня в 23:15
С.Черчесов о сборной Дании даже не думает.
Зачем думать, если без шансов....
ProKop92
ProKop92
17 июня в 23:07
О сборной России думают все кроме сборной России
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 23:03
Правильно делаешь, матч решающий.
alexcc2009
alexcc2009
17 июня в 23:03
Что то мне подсказывает что у вас все получится
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