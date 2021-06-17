Тренер Дании: «Я уже думаю о сборной России»

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд подвёл итоги матча против Нидерландов.
Мы можем многое вынести для себя из этого матча. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян.
Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене.
Я конечно же буду поддерживать сборную России, но не верю, что они наберут хотя бы одно очко в этом матче...
Я конечно же буду поддерживать сборную России, но не верю, что они наберут хотя бы одно очко в этом матче...