Тренер Дании: «Я уже думаю о сборной России»

Наставник сборной Дании подвёл итоги матча против Нидерландов.

Мы можем многое вынести для себя из этого матча. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян.