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Ярмоленко: «Посвящаю победу болельщикам сборной Украины»

17 июня 2021, 20:34
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над командой Северной Македонии на Евро-2020.

В первом тайме выигрывали 2:0, но знали, что после перерыва соперник будет бежать вперед и атаковать. Им терять нечего. Очень тяжелая игра, но на Евро легких не бывает.

Меня переполняет чувство гордости. Рад за нашу команду и болельщиков. Был тяжелый матч против сложного соперника. Поздравляю всех с победой. Огромное спасибо болельщикам за то, что приехали и поддерживали нас. Эта победа для них.

В этом матче Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко на чемпионатах Европы.

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Все комментарии
Василий Пупкин
Василий Пупкин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 июня в 23:30
В следующий раз посвятит победу сб. Украины российским болельщикам.
Тень Отца
Тень Отца ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 июня в 23:01
Россиянам когда-нибудь подарим нечто подобное подвигу Филимонова, а то забывать стали)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 21:59
А Росийским болелам как же?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 21:14
Но во втором тайме нервы своим болельщикам помотали.
shlomo
shlomo
17 июня в 20:51
Хороший матч получился
drug01
drug01
17 июня в 20:40
Молодцы играют хорошо
Ironigor
Ironigor
17 июня в 20:39
Хороший футбол показал !!! Молодец!!!
Брулин
Брулин
17 июня в 20:39
Это все очень хорошо! Главное победа есть!
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