Ярмоленко: «Посвящаю победу болельщикам сборной Украины»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над командой Северной Македонии на Евро-2020.
В первом тайме выигрывали 2:0, но знали, что после перерыва соперник будет бежать вперед и атаковать. Им терять нечего. Очень тяжелая игра, но на Евро легких не бывает.
Меня переполняет чувство гордости. Рад за нашу команду и болельщиков. Был тяжелый матч против сложного соперника. Поздравляю всех с победой. Огромное спасибо болельщикам за то, что приехали и поддерживали нас. Эта победа для них.
В этом матче Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко на чемпионатах Европы.