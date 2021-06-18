ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Далич: «Нам необходима энергичность»

18 июня 2021, 22:03
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча против команды Чехии.

Нам необходима энергичность. Мы упорно боремся, после перерыва выглядели лучше, но этого недостаточно для победы. Против сборной Шотландии нам придется нелегко, но таков уж Евро: каждый матч сложен. Постараемся сыграть сильнее и победить в заключительном матче.

Обе команды заслужили ничейный результат. У нас было плохое начало, медлительное, с прессингом там, где не нужно. Но после гола заиграли лучше. Все в наших собственных руках.

Лучшим игроком этой встречи был признан хавбек Лука Модрич.

Все новости
Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бэйл: «У меня хорошие отношения с Анчелотти»
Вчера, 22:11 Комментарии3
Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Вчера, 18:57 Комментарии4
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Вчера, 18:46 Комментарии24
Гризманн: «Мне бы хотелось завершить карьеру в МЛС»
Вчера, 15:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 01:26
Необходима энергичность? Смотри как "играет" сборная России и ты поймёшь,что энергичности у твоей команды было не так уж и мало
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 22:22
После Чемпионата Мира 2018 года хорваты явно на спаде. Матч с боевитыми шотландцами явно не будет легкой прогулкой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100