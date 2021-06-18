Далич: «Нам необходима энергичность»

Наставник сборной Хорватии прокомментировал результат матча против команды Чехии.

Нам необходима энергичность. Мы упорно боремся, после перерыва выглядели лучше, но этого недостаточно для победы. Против сборной Шотландии нам придется нелегко, но таков уж Евро: каждый матч сложен. Постараемся сыграть сильнее и победить в заключительном матче.

Обе команды заслужили ничейный результат. У нас было плохое начало, медлительное, с прессингом там, где не нужно. Но после гола заиграли лучше. Все в наших собственных руках.