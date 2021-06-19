Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»

Бывший полузащитник сборной Германии поделился мнением о шансах сборной России на Евро-2020.

После поражения в первом матче России удалось вернуться в борьбу. У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть.

Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок, состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании.