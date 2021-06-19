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Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»

вчера, 18:46

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о шансах сборной России на Евро-2020.

После поражения в первом матче России удалось вернуться в борьбу. У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть.

Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок, состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал Александра Головина самым ярким игроком сборной России.

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Все комментарии
Красноморец
Красноморец
сегодня в 01:11
А можно против Дании сыграть без "самого важного"? Ну совсем никакой в прошедших двух играх (((
жнец158
жнец158
вчера в 23:03
Дзюба -лучший!!!
Как Зенит выигрывает - то орут газпром всех купил....смиритесь!!!
Triem
Triem
вчера в 22:25
Салют Басти!
112910415
112910415
вчера в 20:24, ред.
Бастиан ничего не знает про сборную России
galem72
galem72
вчера в 20:04
Как же заели эти нелепые проплаченные вьюхи. Каждый раз - одно и то же! Фантазии у газпромовской пропаганды на уровне песочницы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:01
дзюбу застолбили и наверное на долго....
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 19:47
А ты уверен,что он знает его?)))
Где Швайни и где дэдпул?)))
berda2003
berda2003
вчера в 19:44
наверное видео посмотреть...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:42
На матче "Дания - Россия" будут присутствовать три коронованные особы - король Дании, Дзюба и Черчесов.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:41
И не надо говорить, что у нас не кем играть! Ты раскрепости ребят психологически, что бы он не были вогнаны в какие-то трусливые твои схемы. Креативщики есть - Головин и Миранчук, ну а остальные помогут своей работой.
antant1
antant1
вчера в 19:41
Уверен,Бастиан даже не слышал ро такого игрока, и по барабану ему было бы вообще удастся там России вернуться в борьбу или нет) Приплатили человеку)
Брулин
Брулин
вчера в 19:37
Мне интересно, сколько человек ещё спросят про сборную России и кто хоть что-то новое про неё скажет? Каждый день одно и то же. Если Рукаку лучший, то все печально
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:36
Швайни, он просто в образе и редко из него выходит
ДСА
ДСА
вчера в 19:29
А ему не всё равно?
radone
radone
вчера в 19:18
проспонсировали что-ли ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:16
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Оказывается и не только он думает, что ДЗЮБИНИО самый лучший нападающий, но и все остальные , кроме своих !!!)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:14
Типичные комплименты. А так, кроме Головина, который хоть как-то пытается наладить созидательную игру, в сборной выделить некого. И тренер, бывший вратарь, очень далёк от постановки современного футбола, он ка-бы и остался жить там, в футболе 80-90-х.
ballak144
ballak144
вчера в 19:06
Он откуда вообще про дзюбу знает?
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:59
Черчесов берет игроков по тактико-техническим параметрам: первый пункт какой рукой др....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:59
Им всем Газпром приплачивает чтоль?
beefs
beefs
вчера в 18:56
Самое обидное что в сб. России меньше половины команды соответствует уровню...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:52
Ещё одному трава забойная попалась....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:51
Ну и шутник этот Бастиан!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:51, ред.
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»

Да, мания величия у Дзюбы в неограниченном количестве....как и у С.Черчесова...

Самые важные...А.Дзюба, С.Черчесов...
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