Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о шансах сборной России на Евро-2020.
После поражения в первом матче России удалось вернуться в борьбу. У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть.
Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок, состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал Александра Головина самым ярким игроком сборной России.
Как Зенит выигрывает - то орут газпром всех купил....смиритесь!!!
Как Зенит выигрывает - то орут газпром всех купил....смиритесь!!!
Где Швайни и где дэдпул?)))
Где Швайни и где дэдпул?)))
Оказывается и не только он думает, что ДЗЮБИНИО самый лучший нападающий, но и все остальные , кроме своих !!!)))
Оказывается и не только он думает, что ДЗЮБИНИО самый лучший нападающий, но и все остальные , кроме своих !!!)))
Да, мания величия у Дзюбы в неограниченном количестве....как и у С.Черчесова...
Самые важные...А.Дзюба, С.Черчесов...
Да, мания величия у Дзюбы в неограниченном количестве....как и у С.Черчесова...
Самые важные...А.Дзюба, С.Черчесов...