Локателли последовал примеру Роналду и отодвинул от себя «Кока-Колу»

Нападающий сборной Португалии отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке.

Примеру Роналду последовал полузащитник сборной Италии , который отодвинул от себя «Кока-Колу» во время пресс-конференции после победы над сборной Швейцарии (3:0). Хавбек принёс с собой бутылку воды, которую поставил рядом.

Однако не все поддерживают позицию Роналду. Главный тренер сборной России выпил «Кока-Колу» после победы над сборной Финляндии (1:0).