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Локателли последовал примеру Роналду и отодвинул от себя «Кока-Колу»

17 июня 2021, 10:37
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке.

Примеру Роналду последовал полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, который отодвинул от себя «Кока-Колу» во время пресс-конференции после победы над сборной Швейцарии (3:0). Хавбек принёс с собой бутылку воды, которую поставил рядом.

Однако не все поддерживают позицию Роналду. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпил «Кока-Колу» после победы над сборной Финляндии (1:0).

Локателли последовал примеру Роналду и отодвинул от себя «Кока-Колу»

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
18 июня в 09:11
Вот хрюша-повторюша. )
Ещё бы от денег УЕФА отказался. Они же выплачивают сборным из спонсорских денег.
ZjzoRe
ZjzoRe ответ КЭТиК (раскрыть)
17 июня в 13:16
акции упали не из-за Роналду, а из-за того, что прошел день выплаты дивидендов, это падение произошло бы в любом случае.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
17 июня в 12:47
Хороший пример молодым ребятам и не важно с какой целью футболитсы это делают.
Брулин
Брулин
17 июня в 12:43
Двигание бутылок - второй по популярности тренд этого чемпионата. Первый - автоголы. ))))
Баобаб
Баобаб
17 июня в 11:28, ред.
Кока-кола унитазы отмывает на ура. Усатый чего хотел отмыть? Позорище в матче против ходящих пешком бельгийцев?
Ironigor
Ironigor
17 июня в 11:26, ред.
У нас парни во дворе тоже поддержали Рона !!!)))
ProKop92
ProKop92
17 июня в 11:24
Кола полезна для усов и компенсирует нехватку мозгов
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 июня в 11:16
Профессионалы пьют воду, Стасики пьют Колу)
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 11:12
Похоже акции Кока-Колы упадут еще ниже, а после Роналду их скупит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 11:08
Стасику нужна была совсем не Кока-кола.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ jobss (раскрыть)
17 июня в 11:06, ред.
В профиле нет
Бубнин
Бубнин
17 июня в 11:02
После Черчесова акции еще ниже упали?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 11:00
Будущий ювентини)
jobss
jobss ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
17 июня в 10:53, ред.
Добрый день
При выборе состава флаги на месте, а вот после сохранения состава действительно пропадают, разберемся, спасибо
beefs
beefs
17 июня в 10:48
Черчесов на всем делает деньги, жди контракта на рекламу...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
17 июня в 10:47
Добрый день, и снова значки)
shlomo
shlomo
17 июня в 10:46
А Стасику просто пить очень хотелось, а с собой ничего не принес...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 10:46
Разорят они нафиг Кока-колу.
А Черчесов может воспользоваться этой ситуацией и заключить рекламный контракт. Лишняя денежка на старость лет никогда не помешает. Так что ждём новостей от Кока-колы.
Исковые требования к футболистам и рекламный контракт с тренером...
Legend 6
Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 10:41
Плагиат да, а тренд это совсем другое дело
Василий 50
Василий 50
17 июня в 10:40
На Черчесова никто не обратит внимание
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 10:38
Плагиат дело неблагодарное...
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