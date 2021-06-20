Альба: «Мы хорошо справляемся со своими задачами»

Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал результат матча против команды Польши на Евро.
Мы заслуживали победу. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов. Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте.
Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.
Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.
Альба был признан лучшим игроком этой встречи.