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Альба: «Мы хорошо справляемся со своими задачами»

вчера, 08:18
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал результат матча против команды Польши на Евро.

Мы заслуживали победу. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов. Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте.

Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.

Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.

Альба был признан лучшим игроком этой встречи.

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ProKop92
ProKop92
вчера в 11:43
Все это пустые слова, когда нет результата...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:02
Вам не хватило совсем чуток, ещё процентов 10-15% передач поперёк поля и назад вратарю!!! И это был бы очередной рекорд новой версии тактики Луиса Энрике !!! Выдающиеся достижения владения мячом за 90 минут всего матча, который заканчивается дружественной ничьей!!! Урааа товарищи, вы сделали это !!! И вы заслужили Победу над здравым смыслом !!!
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
вчера в 09:25
Да охренительно просто справляетесь. Это вам ещё ручной итальяшка засчитал гол из офсайда с наспех перерисованной как надо линией да пеналь наплакали, который можно было и не свистеть. И даже его не забили. Щас словаки вас дёрнут и будете дома рассказывать, как вы хорошо справлялись.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:00
Болтать после ничейки вы горазды...
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
Если так будете играть, то Словакам точно сольете
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:39
Осталось не выиграть у Словакии.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:31
Только может времени не хватить)
beefs
beefs
вчера в 08:27
скоро увидим как вы справляетесь...
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