Альба: «Мы хорошо справляемся со своими задачами»

Защитник сборной Испании прокомментировал результат матча против команды Польши на Евро.

Мы заслуживали победу. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов. Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте.

Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.

Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.