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Червиченко: «Надеемся на Бога. На мастерство сборной мы надеяться не можем»

вчера, 19:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Проиграем 1:2. Да, шансы у нашей сборной есть, но они более такие, знаете, надеемся на Бога. На мастерство нашей сборной мы вряд ли можем надеяться, потому что датчане априори сильнее в том плане, что их весь основной состав играет в топ-клубах. У нас, к сожалению, таких двое. Причем один играет, а второй больше лавку протирает. Хотя он умудрился забить, несмотря на очень посредственную игру.

В матче против датчан мы можем стоять вдевятером в защите, отбиваться, и кто-то издалека плюхнет или убежит. Я считаю, что нам легче в этой ситуации. Можно проиграть с разницей в один мяч, при этом забить, мы все равно, что самое смешное, выйдем из группы. Финляндия в честной борьбе с бельгийцами не сможет взять ни одного очка, поэтому здесь шар на нашей стороне. Но стоять и тупо отбиваться и пытаться отстоять ничью на 0 точно нельзя. Пропустим один, пропустим и второй.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы национальной команды в матче со сборной Дании.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:57
Хорошо сказал зараза
Konarmy
Konarmy
вчера в 20:25
Ин дзюба ви траст! Интересно, трансферная стоимость дзюбы подросла? Ведь дерево в стране резко в цене подскочило
vinyardrip
vinyardrip ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:58
Их жаба давит, но иногда они правы.. к сожалению
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:58
Мля. Мне показалось чабан вы76... Думаю ни уйсебе))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:48
Сейчас бы надеяться на то, чего нет хахаха
112910415
112910415
вчера в 19:31
довольно убогая надежда
shlomo
shlomo
вчера в 19:29
Ну да...внес свои пять копеек....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:28
Червиченко: «Надеемся на Бога....

Пословица русского народа: На Бога надейся, а сам не плошай....
beefs
beefs
вчера в 19:27
Бог помогает сильнейшим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:20
ВОТ ОН ТРОЛЛЬ!
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