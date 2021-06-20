Червиченко: «Надеемся на Бога. На мастерство сборной мы надеяться не можем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Проиграем 1:2. Да, шансы у нашей сборной есть, но они более такие, знаете, надеемся на Бога. На мастерство нашей сборной мы вряд ли можем надеяться, потому что датчане априори сильнее в том плане, что их весь основной состав играет в топ-клубах. У нас, к сожалению, таких двое. Причем один играет, а второй больше лавку протирает. Хотя он умудрился забить, несмотря на очень посредственную игру.

В матче против датчан мы можем стоять вдевятером в защите, отбиваться, и кто-то издалека плюхнет или убежит. Я считаю, что нам легче в этой ситуации. Можно проиграть с разницей в один мяч, при этом забить, мы все равно, что самое смешное, выйдем из группы. Финляндия в честной борьбе с бельгийцами не сможет взять ни одного очка, поэтому здесь шар на нашей стороне. Но стоять и тупо отбиваться и пытаться отстоять ничью на 0 точно нельзя. Пропустим один, пропустим и второй.