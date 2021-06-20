Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

Мой прогноз — 60% на 40% в пользу Дании. Понимаем, что ничья нас устраивает, но на ничью никто не будет никогда играть, потому что в таком случае на ничью заведомо можно не рассчитывать. У датчан последний шанс, они провели два хороших матча. Матч с финнами у них не должен был продолжаться. Не знаю, по каким причинам они его продолжили. Исходя из этих деталей, нашей команде будет намного труднее отстоять ничью.

Думаю, что наша сила в терпении. Мы же помним, что даже с Финляндией мы последние 30 минут играли с осторожностью, сохраняя этот результат. Терпения нам хватило, мы вытерпели. В Дании это начнется с первых минут. Датчане умеют играть, они это показали с Бельгией в первом тайме.