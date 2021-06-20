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Мостовой: «Мой прогноз на матч России — 60% на 40% в пользу Дании»

вчера, 18:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

Мой прогноз — 60% на 40% в пользу Дании. Понимаем, что ничья нас устраивает, но на ничью никто не будет никогда играть, потому что в таком случае на ничью заведомо можно не рассчитывать. У датчан последний шанс, они провели два хороших матча. Матч с финнами у них не должен был продолжаться. Не знаю, по каким причинам они его продолжили. Исходя из этих деталей, нашей команде будет намного труднее отстоять ничью.

Думаю, что наша сила в терпении. Мы же помним, что даже с Финляндией мы последние 30 минут играли с осторожностью, сохраняя этот результат. Терпения нам хватило, мы вытерпели. В Дании это начнется с первых минут. Датчане умеют играть, они это показали с Бельгией в первом тайме.

Ранее нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен выразил уверенность в победе над сборной России.

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Konarmy
Konarmy
вчера в 20:32
Все надежды сборной России на Конифея, две берёзы и Игнашевича... А, не - они уже 3 года не играют
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:54
Чего гадать??? Ждем, осталось совсем немного.
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:45
Жаль Данию, обстоятельства сложились не в их пользу, но это реально самая интересная команда на этом Евро. Ну, а бой России они дадут напоследок.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:16
Терпение - это главная сила российских болельщиков - чего только от своей любимой сборной не натерпелись.
112910415
112910415
вчера в 19:10
"... на ничью никто не будет никогда играть ...
... в Дании это начнётся с первых минут ..."
запутался, конечно
но такой же разрыв мозга ждёт товарища Стаса
stachel
stachel
вчера в 19:06
А мой 80% на 20%.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:00
Примерно так и есть...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Красавчик Санёк !!! Вперёд Россия !!!✊✊🙋‍♂️
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:58
А.Мостовой - оптимист, однако....
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