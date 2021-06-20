Широков: «Может, для России слова датчан послужат лишней мотивацией»

Бывший футболист сборной России прокомментировал высказывания футболистов сборной Дании перед предстоящей встречей. Датские игроки выражали уверенность в победе над Россией.

Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем… Говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро — это и есть огромная мотивация.

Подобные тренерские приёмы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать — это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией.