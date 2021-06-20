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Широков: «Может, для России слова датчан послужат лишней мотивацией»

вчера, 20:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывания футболистов сборной Дании перед предстоящей встречей. Датские игроки выражали уверенность в победе над Россией.

Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем… Говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро — это и есть огромная мотивация.

Подобные тренерские приёмы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать — это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
Главное - что говорят после матча....а не перед ним...
протон1
протон1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:27
извините. мотивация у черчесова это быть миллионером. у него есть все. ему это надо нервы морать на какой то там понимаете футболик?
протон1
протон1
вчера в 21:26
ничто не в помощь этой бездарной сборной . даже удар в голову судьи брат
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:01
Нет у них самолюбия
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:57
Да плевать им на чьи-то слова
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:52
Не знаю как насчет мотивации в завтрашнем матче, но МАТивация от Черчесова точно будет иметь место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
Завтра узнаем, кто кого намотивировал. Датчане поступили некрасиво, не пустив наших болельщиков на стадион. Это похоже на унижение, наших ни во что не ставят. В том числе и болельщиков-туристов. Стоило бы их за это поставить на место...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
Рома тоже высказался. Ждём ещё...
Konarmy
Konarmy
вчера в 20:34
Для наши футболистов лучшая мотивация - поскорее в отпуск нарулить!
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