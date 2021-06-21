Дзюба — форвард №1, но он не настолько лучше Соболева, чтобы играть на Евро без замен

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вчера, 16:52

Шанс для сборной России избавиться от зависимости.

Иерархия форвардов сборной России

В атаке сборной России нет разнотипных нападающих, с помощью которых тренерский штаб решал бы различные задачи. Дзюба, Соболев и Заболотный — форварды одной марки, хотя и с некоторыми стилистическими отличиями. Очевидно, что трем похожим нападающим присвоены соответствующие ранги: Дзюба — первый выбор в атаке, Соболев выиграл у Заболотного конкуренцию за право выходить на замены, которые Черчесов регулярно зажимает и затягивает. Но об этом ниже.

В избранности Дзюбы сомнений нет, но и второй номер в атаке понятен. Заболотный сыграл в первом контрольном матче перед Евро, когда у Соболева были небольшие проблемы со здоровьем (подвернул ногу), но с Болгарией сыграл уже спартаковец, он отметился победным голом с пенальти. Он же вышел на замену в матче с Финляндией, когда Дзюба окончательно устал (слово, которого нет в лексиконе Черчесова — и зря). Артем отыграл от свистка до свистка игру с Бельгией, а в матче с Финляндией покинул поле на 85-й минуте.

Работа центрфорварда — ключевое условие дееспособности схем Черчесова

Оставим в стороне вкусовщину: нравится вам футбол команды Черчесова или не нравится, сейчас не очень важно. Пусть сборная России не удовлетворяет вашим требованиям по скоростям, смелости и количеству нестандартных действий на единицу времени, зато Станислав Саламович — последовательный тренер. Он гнет свою линию, какой бы она ни была, и мы вынуждены принять имеющиеся правила игры, так как сейчас другой сборной России у нас нет и быть не может.

Поэтому вопросы только в рамках выбранного стиля. Сборная России серьезно зависит от действий центрального нападающего, от которого ждут выигранных единоборств, игры спиной к воротам, качественного движения и, конечно, голов. Дзюба способен дать все это, когда он в хорошей форме. На Евро-2020 Артем хорош в борьбе, он уже отдал результативную передачу на Миранчука, сыграв в фирменном стиле. Это плюсы.

Собственных голов нет — это медицинский факт, а интенсивность двигательной работы заметно снижается минуте к 60-й. Это минусы. Но при этом Дзюба играет 90 минут против Бельгии и 85 против Финляндии. Получается, Черчесов считает, что даже уставший Дзюба может дать команде больше, чем свежий Соболев? Неужели нападающий «Спартака» настолько слабее своего опытного коллеги?

Дзюба (2254 минуты) vs Соболев (1518 минут). Статистика в РПЛ -2020/21

Голы: 20 (26% командных голов) — 14 (25% командных голов)

Дзюба забил на 5 голов больше, но и сыграл на 736 минут больше Соболева, который осенью пропускал матчи «Спартака» из-за травм. Артем в среднем тратил на один гол в РПЛ -2020/21 113 минут, в то время как Александр укладывался в 108. Относительная результативность немного выше у Соболева.

Результативные передачи: 8 — 5

Перевес на стороне Дзюбы, но относительные цифры снова близки: 282 минуты на голевой пас у форварда «Зенита» и 303 у спартаковца. По результативным действиям нападающие очень близки к другу.

Удары по воротам (в среднем): 2.6 — 3.2

Обостряющие передачи: 2.2 — 1.4

Дриблинг: 0.5 — 0.6

Верховые единоборства: 4.3 — 5.4

Точность передач: 70.2% — 66%

Еще пятерка важных статистических параметров. Где-то лучше Дзюба — например, он чаще отдает/скидывает под удар партнерам и точнее пасует, в чем-то Соболев впереди — чаще бьет, выигрывает больше верховых единоборств. Это базовые цифры, которые должны подтвердить один очевидный факт: Дзюба и Соболев — нападающие одного класса, доказано игрой на длительной турнирной дистанции РПЛ .

Есть несущественные отличия, которые могут вызываться игровыми особенностями «Спартака» и «Зенита», но вывод однозначный: что умеет один, то умеет и другой, это сопоставимые фигуры и по уровню мастерства, и по стилю игры. Российским форвардом №1 на сегодняшний день Артема делает исключительно опыт, которого Александру только предстоит набраться, в том числе в матчах за сборную.

Дзюба vs Соболев в сборной России

Соболев хорошо стартовал в футболке национальной команды: забил Швеции в дебютном матче, успокоил всех в концовке игры с Мальтой, сделав счет 3:1, принес победу в контрольном матче над Болгарией (с пенальти). 3 гола в стартовых 6 матчах — отличный старт, если учесть, что Александр ни разу не выходил в составе сборной России с первых минут: с учетом матча против Финляндии у него 7 выходов на замены. В общей сложности 3 гола за 147 минут, то есть Соболев забивает в футболке национальной сборной каждые 49 минут.

Дзюба не забивает за сборную России на протяжении более 400 минут, это его личный антирекорд. Безусловно, нападающий приносит пользу иначе: он ассистировал Алексею Миранчуку перед победным голом в матче с Финляндией, выиграл в том же матче 11 верховых единоборств за 85 минут. Впрочем, такое количество побед на втором этаже обусловлено во многом стиле игры сборной России, ведь тот же Соболев успел выиграть 2 верховых единоборства и еще разок заставил на себе сфолить в воздухе за 9 минут на поле. А еще на его счету две успешные обводки и создание голевого момента для Жемалетдинова.

Соболев заслуживает играть по 20-30 минут. И сборной России это пойдет на пользу

1. Соболев умеет на поле все то же самое, что умеет Дзюба, и обладает сопоставимым уровнем мастерства, что подтверждается статистикой в клубе и сборной.

2. Артема не хватает на 90 минут. 9 из 11 своих побед в воздухе в матче с Финляндией Дзюба одержал к 57-й минуте, а потом провел на поле еще 28 минут ради двух побед на втором этаже. Но более показательно другое: за первые полчаса Артем выиграл у финнов 5 единоборств в их штрафной, за следующие 55 минут — только одно. Против Бельгии Дзюба 4 раза выходил победителем из верховой борьбы, в последний раз — на 34-й минуте. Но доиграл до финального свистка.

3. Хотя Дзюба и Соболев обладают схожими умениями, они все-таки разные форварды с разными игровыми особенностями. Защитникам всегда приходится подстраиваться под новую фигуру в нападении, не стоит лишать соперников этого дискомфорта.

4. Игровое время Соболева в сборной России должно напрямую зависеть от количества минут, на протяжении которых Дзюба способен работать интенсивно. Матчи против Бельгии и Финляндии показали, что Артем сейчас готов в лучшем случае на 65 минут. Обязательное освежение позиции центрфорварда должно быть включено в план на игру.

5. У Дзюбы только одно, но важное преимущество над Соболевым — опыт. Артем на 9 лет старше, он повидал Лигу чемпионов, уже играл за сборную России на крупных турнирах. Но откуда взяться такому специфическому опыту у Александра, если он почти не получает игрового времени, даже когда №1 выдохся? Учитывая возраст, очень может быть, что на следующем турнире уже Соболев будет первым выбором в атаке сборной России, и тогда ему точно пригодится опыт участия на Евро-2020, которым он пока не всегда избалован. Доверие Соболеву в качестве ближайшей замены Дзюбы — это еще и забота о будущем сборной России. Вряд ли Александр испортил бы матч с Бельгией, выйди он на последние полчаса, но лично ему полезно было бы сыграть эти 30 минут против топовых защитников. Да и свежий Дзюба может показать больше.