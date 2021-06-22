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Тренер сборной Финляндии: «Очень горд, что мы оставили Россию позади»

сегодня, 02:12
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и подвёл итоги выступления своей команды на групповой стадии. Финляндия финишировала на 3-м месте в группе, опередив Россию, и имеет шанс на выход в плей-офф.

Хочу начать с того, что у нас была отличная поддержка от болельщиков. Все финны, смотревшие этот матч, вдохновляли нас. Атмосфера была фантастической, казалось, будто мы играем дома. Мы не достигли своей цели, не взяли хотя бы очко, чтобы выйти из группы, поэтому есть разочарование. С другой стороны, я очень горжусь той работой, которую проделала команда, как они играли против такого сильного соперника. Мы очень хорошо боролись.

У нас есть небольшой шанс пройти дальше, но другие результаты едва ли позволят нам это сделать. Однако мы надеемся на хорошие новости в ближайшие дни. В любом случае, третье место в группе такого качества — хороший результат для нас. Чувствую себя опустошённым. Думаю, что через какое-то время мы все потом поймём, насколько важными для нас были эти матчи.

У нас была информация о том, что происходит в параллельном матче. Когда Дания вела 2:1, мы решили, что нам надо больше атаковать. Нашей целью было забить. Мы знали, что удержать Бельгию будет очень тяжело. Соперник показал свой уровень. Именно такие мячи, как второй гол, они и умеют забивать. Лукаку — лучший игрок в мире в таких ситуациях.

Очень горд, что мы оставили Россию позади в группе. Не думаю, что многие поверили бы в это до начала турнира. Рад, что Дания на втором месте — они это заслужили.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Грамотно сказано!
galem72
galem72
сегодня в 11:47
черечесу тоже очень понравилось. Он после матча так улыбался в камеру. ))
radone
radone
сегодня в 09:00
горд хотя бы тем, что обошел сборную, тренер которой получает 2,5 млн
112910415
112910415
сегодня в 07:57
они вообще дебютанты ...
соответственно, есть чем гордиться
Futurista
Futurista
сегодня в 07:29
Горд что Россию обошли...рад за датчан что на 2 месте...типичный финн...друг бомжей)...что с него взять...
mat73
mat73
сегодня в 07:13
Финляндия - это еще не предел нашего падения
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:55
Какой горячий финский парень! 😂😉😁
протон1
протон1
сегодня в 04:41
сборную россию поддерживает теперь только тот. кто против самой этой россии.)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:25
Даже фины могут глумиться над нами.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:54
Если бы у Эриксена сердце не прихватило, сейчас бы гордиться было особо нечем.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 02:35, ред.
Сборная России сама себя оставила позади, а усатый в этом помог. В очной встрече вы проиграли, и с датчанам, которые были в вашем матче просто деморализованы, чисто повезло. Да и без вариантов получить два от Бельгии, которой уже ничего было не нужно - ну такое.

Плюс вы еще никуда не вышли. Это если так, по честноку
Землянин
Землянин
сегодня в 02:17, ред.
Сколько пафоса, а по итогу сами то не вышли из группы в следующую стадию, плей офф, и в личной встречи России проиграли
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