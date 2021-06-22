Тренер сборной Финляндии: «Очень горд, что мы оставили Россию позади»

Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и подвёл итоги выступления своей команды на групповой стадии. Финляндия финишировала на 3-м месте в группе, опередив Россию, и имеет шанс на выход в плей-офф.

Хочу начать с того, что у нас была отличная поддержка от болельщиков. Все финны, смотревшие этот матч, вдохновляли нас. Атмосфера была фантастической, казалось, будто мы играем дома. Мы не достигли своей цели, не взяли хотя бы очко, чтобы выйти из группы, поэтому есть разочарование. С другой стороны, я очень горжусь той работой, которую проделала команда, как они играли против такого сильного соперника. Мы очень хорошо боролись.

У нас есть небольшой шанс пройти дальше, но другие результаты едва ли позволят нам это сделать. Однако мы надеемся на хорошие новости в ближайшие дни. В любом случае, третье место в группе такого качества — хороший результат для нас. Чувствую себя опустошённым. Думаю, что через какое-то время мы все потом поймём, насколько важными для нас были эти матчи.

У нас была информация о том, что происходит в параллельном матче. Когда Дания вела 2:1, мы решили, что нам надо больше атаковать. Нашей целью было забить. Мы знали, что удержать Бельгию будет очень тяжело. Соперник показал свой уровень. Именно такие мячи, как второй гол, они и умеют забивать. Лукаку — лучший игрок в мире в таких ситуациях.

Очень горд, что мы оставили Россию позади в группе. Не думаю, что многие поверили бы в это до начала турнира. Рад, что Дания на втором месте — они это заслужили.