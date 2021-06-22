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Черчесов: «Впереди отбор ЧМ-2022. Нам надо делать боеспособную команду»

сегодня, 01:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 выразил готовность продолжить работу в национальной команде.

Чувствую ли ответственность? Во-первых, ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. Там были более опытные игроки, здесь — менее. Они набирают этот опыт, который в дальнейшим им поможет на эти турниры попадать и хорошо выступать.

Поблагодарил ребят за турнир. Важно, чтобы опытные ребята всё проанализировали, а неопытные осмыслили первый полученный опыт. Мы неслучайно давали играть молодым, впереди матчи отбора чемпионата мира, игра с Хорватией. Нам надо делать боеспособную команду.

Черчесов также отметил, что футболисты сборной России были готовы к матчу с Данией и по ходу встречи выдерживали план на игру.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 12:18, ред.
Похоже Черчесов -едрос , его не уволят, а если увольнять надо губернию давать , место в думе и орден героя. Не момент как-то . Ждёмс.
kust07
kust07
сегодня в 12:07
До этого ни одному тренеру так не доверяли как Черчесову. Любой отрицательный результат отставка тренера! А сейчас? Чем Черчесов лучше? Особенный?,или человек системы???
galem72
galem72 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
сегодня в 11:28
Куда он черышева не взял? Он лавке просидел весь матч! Только толку от него? Этот "топарь" если и не сломается через пару минут на траве, то будет такой же бесполезностью, как и вся биомасса в сборке. Скрепная команда вылетела не только из-за черчеса, но и своего состава.
galem72
galem72
сегодня в 11:21
Сейчас жирков подлечится + нужно 2-х новых ноунеймов натурализовать и можно смело на ЧМ22 ползти. ))
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:17
Красава, всем нараздавал заданий - опытные должны проанализировать выступление, а молодые осмыслить. А усатый пастух должен хоть что-то делать? Или его роль это деньги получать и ни за что не отвечать?
Roman73
Roman73
сегодня в 09:41, ред.
Ужас, он ещё хочет поработать , двух циклов не хватило.
Логично чтобы кураторы оставили его до 2036 года . Обнуление и стабильность около нуля -вот наш девиз !
Едросы...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ SVD101ZX (раскрыть)
сегодня в 09:34
Послушать этих диванных экспертов с Матч-ТВ, так создаётся впечатление что сборная играет вовсе даже неплохо, ну подумаешь ошиблись...ошибки ведь бывают у каждого) ну ничего, не получилось сейчас - получится в другой раз)) А после победы над финнами они чуть ли не соловьями пели, дескать как всё прекрасно - победа же!!! Сплошной оптимизм...видать, работа у них такая - хвалить сборную России)
SVD101ZX
SVD101ZX
сегодня в 09:16
Такое впечатление, что какая-та футбольная мафия, будет держать этого омерзительного человека (язык не поворачивается назвать его тренером), до последнего, чтобы стоял у этой кормушки такой вот м..ак. Нет, извинений болельщики не дождутся, для этого совесть нужна, а она у Черчесова напрочь отсутствует. Его действительно надо отвести к психиатру, как написал кто-то из болельщиков, иначе всем болельщикам придется обращаться за помощью к этому специалисту. Хватит позора, уберите Черчесова и не подпускайте его близко к футболу, ( разве что на Матч ТВ, там таких много и не один не сказал что виноват Черчесов).
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 09:01, ред.
О какой ответственности он несёт...? Реально смешно)) От денег просто не хочет отказываться вот и всё объяснение... С этим тренером сборную скорее ждёт деградация нежели какой-либо прогресс...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 08:56
Не понимаю людей, которые хвалили его до евро. Видно было что физручелло ещё тот. Почему черышева не взял.
h8you
h8you
сегодня в 08:38
Стас оставайся,ты космос!
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 08:26
" выразил готовность продолжить работу в национальной команде..."
то капеллу не могли выкурить с хлебного места ((- теперь чабан будет держаться за это же место ((- че за шняга такая ????
Doping87
Doping87
сегодня в 07:57
Зачем ему думать про отбор на следующее Евро? Пусть едет в Австрию уже на отдых. Спасибо за всё, большего не надо.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 07:57, ред.
Совесть ??? Откуда она у человека с зарплатой 2.5 млн евро ! Она ему не нужна !!!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:48
Это не так то просто . пока в руководстве футболом сидит тот "большой "человек кто за него хлопотал при назначении -у всех тренеров в любом виде спорта есть "мохнатая рука ". .
112910415
112910415
сегодня в 07:37
в чём она. ответственность тренера ?
чем он рисковал, что потерял ?
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 07:18
Я думаю так Черчесова уволят если только мы болельщики объединимся и подпишим петицию а так не могу понять почему Бердыев впал не милость руководителей РФС или все таки месть Миллера продолжается
Elliada
Elliada
сегодня в 07:08
Черчесова больше волнует зарплата, а не сборная. В Европе тренера сами уходят и только в России нужно избавляться как от сорняка
амурец
амурец
сегодня в 06:20
действительно смешной тренер
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:07
Этот идиот дальше собрался работать
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 05:51
Пока ты делаешь боеспособную команду этих молодых игроков уже придется под руки выводить на поле..))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:30, ред.
Свят свят свят. Черчесов уйди пожалей болельщиков. Можно Семака назначить. Все равно его вроде убирать из Зенита хотят.
sir_Alex
sir_Alex ответ minai (раскрыть)
сегодня в 03:34
Не опять, а снова!
Слайш
Слайш
сегодня в 03:27
убейся
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 02:45
Воистину, этот гад, как гидра - башку срубили, а на её месте две новые вырастают! Когда же на него Геракл то найдётся!?
протон1
протон1
сегодня в 02:42
человек без совести. чести то и не было. совесть нет. после такого поражения. хотелось что бы эти слова сказал новый тренер а не этот . лентяй
Дрогба0707
Дрогба0707
сегодня в 02:29
Мы верим тебе Стас)
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 02:26, ред.
По весне Гильерме был лучшим. И если Стас хотел играть чисто на результат - это был бы номер 1. Дюпин и Лантратов вратари добротные, но для такого турнира нужен еще и опыт. Шунин достойный тому пример. То, что усатый в последних двух матчах поставил Сафонова - это был выбор без выбора, жареный петух к тому времени уже клюнул.

Дзюба играл так, как велела схема Стаса. Результат: 3 матча и 1 гол с левого пенальти. Для основного форварда результат паршивый. А других вариантов Стас не завез. Увы

Головин за 3 матча достаточно запорол, это факт. Но Стас, по какой безальтернативной тактике с Дзюбой готовил сборную, так и играли. Тот же Миранчук появился не благодаря, а вопреки. До Евро, усатый его в паре с Головиным даже и не видел.

Новые схемы нужно наигрывать не за месяц до турнира, у Стаса 3 года на это было. Но по ниже обозначенным причинам, имеем то, что имеем
dimir
dimir ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 02:25
Дюпин не играл в еврокубках в отличии от Сафонова,но Гильерме столько накосячил в прошлых играх,что лысый решил его отцепить.Шунин как и созрел для сборной так и прокис в один день.
НУ ,а Дзюбушка уж.всем все показал и в Ютубе и в ЛЧ.
НО наша проблема была в том ,что все знали как играть с Дзюбиньо и все три игры он проходил пешком,а Смоловов все же более вариативен и был хорош во второй половине.
сезона
Но все равно проблема гораздо глубже чем в усах Черчесова или онанизме игровлм Дзюбушки.
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 02:15
.
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