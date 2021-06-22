Черчесов: «Впереди отбор ЧМ-2022. Нам надо делать боеспособную команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 выразил готовность продолжить работу в национальной команде.
Чувствую ли ответственность? Во-первых, ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. Там были более опытные игроки, здесь — менее. Они набирают этот опыт, который в дальнейшим им поможет на эти турниры попадать и хорошо выступать.
Поблагодарил ребят за турнир. Важно, чтобы опытные ребята всё проанализировали, а неопытные осмыслили первый полученный опыт. Мы неслучайно давали играть молодым, впереди матчи отбора чемпионата мира, игра с Хорватией. Нам надо делать боеспособную команду.
Черчесов также отметил, что футболисты сборной России были готовы к матчу с Данией и по ходу встречи выдерживали план на игру.
По составу усатый начудил. И дело не только в том, что вызвал не тех игроков. Вызвал он тех, кто вписывается в его толстолобую, одноклеточную схему. Идей у усатого нет, в плане тренерской мысли он давно закончился.
Даже диванный аналитик скажет, что из вратарей нужно было брать Гильерме (который хоть и косячный, но по весне был лучше всех), плюс Сафонова и Максименко - на вырост, раз уж чисто на результат играть хотел. А ведь Стасян бывший вратарь, уж хотя бы в этом моменте мог бы дров не ломать.
Второй Миранчук и Смолов тоже не были бы лишними. Если видишь, что Дзюба мертвый - дай шанс другим. Тот же Соболев выходил либо когда с финами все было ясно, либо когда с датчанами деваться было некуда. И? К чему в сборной вообще был ЗеБолотный? Типа для вариативности?
Усатый хотел максимально, как всегда, сыграть на хоть какой-то приемлемый результат, при своем минимальном тренерском движении и своей тренерской ограниченности - вот конечный результат и дал ему хороший подзатыльник, по бессовестной лысой голове.
У него было достаточно времени, чтобы сделать интересную сборную, с Головиным и Миранчуками в атаке, с форвардом не только Дзюбой, хуже бы точно не было. Но Стас решил дальше играть в навес на Дзюбу - результат на табло.
По составу усатый начудил. И дело не только в том, что вызвал не тех игроков. Вызвал он тех, кто вписывается в его толстолобую, одноклеточную схему. Идей у усатого нет, в плане тренерской мысли он давно закончился.
Даже диванный аналитик скажет, что из вратарей нужно было брать Гильерме (который хоть и косячный, но по весне был лучше всех), плюс Сафонова и Максименко - на вырост, раз уж чисто на результат играть хотел. А ведь Стасян бывший вратарь, уж хотя бы в этом моменте мог бы дров не ломать.
Второй Миранчук и Смолов тоже не были бы лишними. Если видишь, что Дзюба мертвый - дай шанс другим. Тот же Соболев выходил либо когда с финами все было ясно, либо когда с датчанами деваться было некуда. И? К чему в сборной вообще был ЗеБолотный? Типа для вариативности?
Усатый хотел максимально, как всегда, сыграть на хоть какой-то приемлемый результат, при своем минимальном тренерском движении и своей тренерской ограниченности - вот конечный результат и дал ему хороший подзатыльник, по бессовестной лысой голове.
У него было достаточно времени, чтобы сделать интересную сборную, с Головиным и Миранчуками в атаке, с форвардом не только Дзюбой, хуже бы точно не было. Но Стас решил дальше играть в навес на Дзюбу - результат на табло.
То ли Стасик опять куражится???
Хочет снова команду он строить,
Хочет снова Россию расстроить.
И готов уже видимо план,
И известен уже капитан.
И нам видно придется итить
Полну чашу позора испить!!!
То ли Стасик опять куражится???
Хочет снова команду он строить,
Хочет снова Россию расстроить.
И готов уже видимо план,
И известен уже капитан.
И нам видно придется итить
Полну чашу позора испить!!!