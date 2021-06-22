Черчесов: «Впереди отбор ЧМ-2022. Нам надо делать боеспособную команду»

Главный тренер сборной России после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 выразил готовность продолжить работу в национальной команде.

Чувствую ли ответственность? Во-первых, ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. Там были более опытные игроки, здесь — менее. Они набирают этот опыт, который в дальнейшим им поможет на эти турниры попадать и хорошо выступать.

Поблагодарил ребят за турнир. Важно, чтобы опытные ребята всё проанализировали, а неопытные осмыслили первый полученный опыт. Мы неслучайно давали играть молодым, впереди матчи отбора чемпионата мира, игра с Хорватией. Нам надо делать боеспособную команду.