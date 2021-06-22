ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Дюков: «Считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»

сегодня, 01:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене.

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров предположил, что после вылета россиян из турнира должна последовать отставка главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Все новости
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Сегодня, 15:51 Комментарии1
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Сегодня, 15:39 Комментарии7
Гладилин: «Сборная России выступила очень плохо на Евро»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»
Сегодня, 15:05 Комментарии12
Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»
Сегодня, 14:54 Комментарии8
Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020
Сегодня, 14:44 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ rxv57tjk9p6a (раскрыть)
сегодня в 14:41
Ну придет опять такой кудесник, аки Хиддинк, например, кое-что покажет со сборной. Это ж не будет реальным отражением уровня развития отечественного футбола. Если для страны так важен этот вид спорта, так надо бросать уйму людских ресурсов, как в тех же самых Бельгии, Дании, чтобы найти одаренных ногомячистов и успехи пойдут сами собой. Иное же - искусственно и самообман
Сергей Лемской
Сергей Лемской
сегодня в 11:54
А два ли миллиона на самом деле получает Ч. на руки?
galem72
galem72
сегодня в 11:34
Конечно! Нужно подождать, успокоиться и дать черчесу завалить ещё и Катар. ))
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:12
И это человек, отвечающий за футбол в стране?
Клоун, а по каким следам делать выводы ? Дождаться когда все уляжется и стихнет?
Это политическая трусость и нежелание отрываться от кормушки. Позорище
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 09:06
А когда делать выводы? По холодным следам что ли? Это как?)) Видимо чтобы всё улеглось, проблемы успешно были замяты а бабло продолжило бы пилиться..?))) Подозреваю что господин Дюков - заинтересованное в этом лицо, а не в прогрессе футбола в России...
batog
batog
сегодня в 08:27, ред.
Что решит ВВП, такие и будут выводы!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:40
результаты плохие,
выводов делать не надо ...
э - э , ну ... логично
Землянин
Землянин ответ rxv57tjk9p6a (раскрыть)
сегодня в 03:21
К сожалению, он сам не горит желанием, не пойдёт
Землянин
Землянин
сегодня в 03:19
Ну так соберитесь и примите решение на результате и следствии
Верг
Верг
сегодня в 03:08
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 02:54
Пора уже возле здания, где заседает вся эта кодла, пикеты устраивать с плакатами и лозунгами, общий смысл которых можно было бы выразить одним словом: Валите!!!
протон1
протон1
сегодня в 02:41
а вот кто в ОПГ с черчесом) кто защищает тот и с ним пилит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:23
По горячим - неправильно...
По холодным - не охота...

Так и будьте вечно на 4-м месте в группе....

Надо не выводы делать.....а работу работать нормально....

Привычка к позору - хуже самого позора.....
rxv57tjk9p6a
rxv57tjk9p6a
сегодня в 02:17
Лёня Слуцкий провалил две игры и один матч сыграл 1-1 с Англией-Был уволен! Ты провалил две игры и выйграл у финов(Фины не Англия)-Должен уйти в отставку! Пригласите уже наконец Курбана Бердыева...или боитесь чёток??!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 01:52
Да как же нам избавиться от этой банды...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:39
Да мы за год так "наследили", что выбор огромный. Есть и холодные следы, и горячие , и тепленькие. Так что не надо увиливать от ответственности , все в отставку - это будет справедливо.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:37, ред.
Нормально русские на Евро выступили, на своем уровне. Финнов выйграли а остальные им не по зубам. Пусть Черчесов продолжает работу, он подходящий тренер для России. Вот Турции разачарованее Евро, от них много ждали и состав у них крутой по игрокам а от России не чего не ждали.
161регион
161регион
сегодня в 01:35
Всех 3 в отставку!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100