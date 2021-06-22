Дюков: «Считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене.