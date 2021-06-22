Дюков: «Считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене.
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров предположил, что после вылета россиян из турнира должна последовать отставка главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
Клоун, а по каким следам делать выводы ? Дождаться когда все уляжется и стихнет?
Это политическая трусость и нежелание отрываться от кормушки. Позорище
Клоун, а по каким следам делать выводы ? Дождаться когда все уляжется и стихнет?
Это политическая трусость и нежелание отрываться от кормушки. Позорище
выводов делать не надо ...
э - э , ну ... логично
выводов делать не надо ...
э - э , ну ... логично
По холодным - не охота...
Так и будьте вечно на 4-м месте в группе....
Надо не выводы делать.....а работу работать нормально....
Привычка к позору - хуже самого позора.....
По холодным - не охота...
Так и будьте вечно на 4-м месте в группе....
Надо не выводы делать.....а работу работать нормально....
Привычка к позору - хуже самого позора.....