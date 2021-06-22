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Канчельскис: «Черчесов был смешным вратарём, а теперь смешной тренер»

сегодня, 01:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после поражения россиян от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 жёстко высказался о главном тренере российской команды Станиславе Черчесове.

Был смешным вратарём, а теперь смешной тренер — просто ни о чём. Всё плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был ещё после Кубка Конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чём вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

Как я говорил, так и оказалось. Жаль, что мы поздно это поняли.

Кого бы хотел видеть во главе сборной? Сёмин, Бердыев.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 12:15
Жестко, конечно, по-канчесльсковски,) Может и люлей получить от усатого за такое,) Но прав ведь, Андрей! Что выигрывал Черчесов из серьезного будучи тренером? Польский чемпионат что ли с самой Легией?) Уж право смешно
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:47
в 2018 никто Россию за уши не тащил не надо перегибать, а так вообщем всё по делу.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 09:08
Всё было бы смешно, если бы не было так грустно...))
112910415
112910415
сегодня в 07:54
вратарём он был неплохим, а вот в тренеры случайно попал
Doping87
Doping87
сегодня в 07:54
Так и есть. Согласен с Андреем.
xysan_8181
xysan_8181
сегодня в 06:40
Зато в амуре хоккей на высоте.такие же как Черчесов смешные.играют как футбол Россий.
амурец
амурец
сегодня в 06:17
ай молодца Канчельскис, сказал то что все хотели сказать, но почему то молчат
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:37
Клоун это уже специльность в спартаке.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:57
Тот ещё клоун!!!
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 04:42
Всяк другого мнит уродом несмотря что сам урод....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 03:30
Жжот Андрюха 😂😂😂
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 03:28
ВСЁ ВЕРНО СКАЗАЛ!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:21
Про чабана можно сказать словами Крылова : "Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.)
протон1
протон1
сегодня в 02:38
на счет семина и бердыева согласен. других не вижу. может гаджиев. но уже стар. все смеются над нами
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 02:27
Ещё один умник нарисовался!!!!! Палыча уже доминошники во дворе заждались, а Бердыев только в автобус играть умеет. И как назло Олег Иванович на рыбалке
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
сегодня в 02:22
Хорошая машина! Но за рулем человек с завязаными глазами. А самое главное он не знает это. Он живет не в реальном времени, а в прошедшем. Игроков не в чем упрекнуть. Согласен с немытой рукой. Отсюда и вера в безнаказаность. Он уже мечтает о будущих выступлениях!!! Нет на него Заремы!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:16
Главное, "был выполнен план на матч", а остальное фигня!
djaich
djaich
сегодня в 02:13
Та то верно: два года у нас сплошь триумфы всех без исключения клубов в Еврокубках, а теперь еще и прекрасная игра на Евро. И оказывается, что во всем этом приятным виновником является лишь Черчесов. Извиняюсь, но подобные изречения-советы больше напоминают анекдот про дом терпимости, где просто переставляют мебель, вместо того, чтобы поменять весь коллектив.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:07
Про усатого жёстко, но справедливо!
Землянин
Землянин
сегодня в 02:07
В точку 👍
Hasselby
Hasselby
сегодня в 02:06
единственный адекватный ветеран футбола у нас в стране
161регион
161регион
сегодня в 02:02
Согласен на все 100%....Бердыева в сборную!!!
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