Канчельскис: «Черчесов был смешным вратарём, а теперь смешной тренер»

Экс-полузащитник сборной России после поражения россиян от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 жёстко высказался о главном тренере российской команды .

Был смешным вратарём, а теперь смешной тренер — просто ни о чём. Всё плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был ещё после Кубка Конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чём вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

Как я говорил, так и оказалось. Жаль, что мы поздно это поняли.

Кого бы хотел видеть во главе сборной? Сёмин, Бердыев.