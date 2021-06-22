ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Дивеев: «До первого гола всё было под контролем сборной России»

сегодня, 01:09
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

До первого гола всё было под контролем, у Дании не было стопроцентных моментов. Пропустили первый гол, ушли на перерыв, а во втором получили ещё три…

Гол после ошибки Зобнина? Мы поддержали Рому. Все ошибаются, бывает. После этого мы забили пенальти, хотели сравнять счёт.

Что говорил тренер в раздевалке — пусть это останется в раздевалке.

Мы видели, что наши болельщики были здесь. Наверное, это те люди, которые живут тут, в Дании. Спасибо, что поддержали нас.

Мы знали, что будет тяжело, но увы, всё случилось так, как случилось.

Капитан сборной России Артём Дзюба после матча извинился за результат игры с Данией.

Все новости
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Сегодня, 15:51 Комментарии1
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Сегодня, 15:39 Комментарии7
Гладилин: «Сборная России выступила очень плохо на Евро»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»
Сегодня, 15:05 Комментарии12
Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»
Сегодня, 14:54 Комментарии8
Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020
Сегодня, 14:44 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Betman
Betman
сегодня в 10:56
А, это тот чудик, у которого Лукаку так себе игрочишко, а Бельгия так себе команда. Ну тогда всё понятно, лол.
А вообще, надо будет теперь следить за его высказываниями, ибо юморист этот Дивеев тот ещё, как выясняется.
galem72
galem72
сегодня в 10:51
"...до первого гола всё было под контролем..."

А до самой игры кошак вообще им победу предрёк, так что они, можно сказать, в плей-оффе. ))
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:27
Я так понимаю план игры был до первог гола.
112910415
112910415
сегодня в 07:06
нас ... обыгрывают, а мы крепчаем
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:02
Российский футбол мёртв, мертвее некуда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:23
Кривоногие собрались в сборной во главе с овцепасом, даже на ничью не смогли вытянуть.
112910415
112910415
сегодня в 06:15
едва не победили, короче
зигзаг
зигзаг
сегодня в 03:29
Весь МИР СОБОЛЕЗНУЕТ беспределу который творится в россии.

Дания Молодцы!
протон1
протон1
сегодня в 02:44
какой еще контроль ахаха? какой ? физически не готовые играть. атрофированная сборная вы
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 01:54
Можно сборник цитат и перлов выпустить после этого евро.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:34
Игорь вполне сносно сыграл. Так же можно отметить Сафонова , Джикию и Головина. Опорной зоны нет вообще , датчане в по центру убегали без сопротивления. Оздоев, Зобнин , Кузяев матч просто провалили, причем не только этот.
Predator94
Predator94
сегодня в 01:26, ред.
3-5-1-1
Сафонов - Дивеев (справа) , Джикия, Фернандес (слева)
Головин и Миранук ( по центру), слева Караваев и Баринов, справа Зобнин, и кого-нибудь молодого цепкого из динамо, например, Лесового ,Тюкавина.
Под нападением Жемалетдинова (да кого угодно сюда можно ставить), в нападении Соболев.
Predator94
Predator94
сегодня в 01:21
Самое интересное, что играть на встречных курсах мы могли бы, использовав схему 3 - 5 - 1 - 1 ! Насытить полузащиту и в опорке поставить Головина и Миранчука, дав им свободу для маневров. В нападении обязательно Соболева, который не только как столб вцепиться, но и знает , что делать с мячом.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 01:15
Под контролем у вас разве что игра в Fifa 21.
А на поле вы полные нули. Как вообще при такой игре и таком результате можно заикаться о каком-то контроле?????
Mangur
Mangur
сегодня в 01:15
Какой такой позор? Позора не было. Обычное состояние сборной России.
Predator94
Predator94
сегодня в 01:15
Очень неуверенно в целом сборная смотрелась. Очень. Инроки не умеют играть под давлением и еще не выдерживают темп игры (задают не сами, а соперник, ну зачем?). Смысл ждать игру соперника? Что за тактика? Нужно было на встречных курсах играть! Зачем настолько бояться Дании? А вот и тут загвоздка- не выдерживают темп игры такой Россия! А все потому что рпл липовый, в народе давно говорят лига приколов это.
Вот одним словом и выражается - отсталость российского футбола от европейского и даже Дании!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100