Дивеев: «До первого гола всё было под контролем сборной России»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
До первого гола всё было под контролем, у Дании не было стопроцентных моментов. Пропустили первый гол, ушли на перерыв, а во втором получили ещё три…
Гол после ошибки Зобнина? Мы поддержали Рому. Все ошибаются, бывает. После этого мы забили пенальти, хотели сравнять счёт.
Что говорил тренер в раздевалке — пусть это останется в раздевалке.
Мы видели, что наши болельщики были здесь. Наверное, это те люди, которые живут тут, в Дании. Спасибо, что поддержали нас.
Мы знали, что будет тяжело, но увы, всё случилось так, как случилось.
Капитан сборной России Артём Дзюба после матча извинился за результат игры с Данией.
А вообще, надо будет теперь следить за его высказываниями, ибо юморист этот Дивеев тот ещё, как выясняется.
А вообще, надо будет теперь следить за его высказываниями, ибо юморист этот Дивеев тот ещё, как выясняется.
А до самой игры кошак вообще им победу предрёк, так что они, можно сказать, в плей-оффе. ))
А до самой игры кошак вообще им победу предрёк, так что они, можно сказать, в плей-оффе. ))
Дания Молодцы!
Дания Молодцы!
Сафонов - Дивеев (справа) , Джикия, Фернандес (слева)
Головин и Миранук ( по центру), слева Караваев и Баринов, справа Зобнин, и кого-нибудь молодого цепкого из динамо, например, Лесового ,Тюкавина.
Под нападением Жемалетдинова (да кого угодно сюда можно ставить), в нападении Соболев.
Сафонов - Дивеев (справа) , Джикия, Фернандес (слева)
Головин и Миранук ( по центру), слева Караваев и Баринов, справа Зобнин, и кого-нибудь молодого цепкого из динамо, например, Лесового ,Тюкавина.
Под нападением Жемалетдинова (да кого угодно сюда можно ставить), в нападении Соболев.
А на поле вы полные нули. Как вообще при такой игре и таком результате можно заикаться о каком-то контроле?????
А на поле вы полные нули. Как вообще при такой игре и таком результате можно заикаться о каком-то контроле?????
Вот одним словом и выражается - отсталость российского футбола от европейского и даже Дании!
Вот одним словом и выражается - отсталость российского футбола от европейского и даже Дании!