Дивеев: «До первого гола всё было под контролем сборной России»

Защитник ЦСКА и сборной России в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

До первого гола всё было под контролем, у Дании не было стопроцентных моментов. Пропустили первый гол, ушли на перерыв, а во втором получили ещё три…

Гол после ошибки Зобнина? Мы поддержали Рому. Все ошибаются, бывает. После этого мы забили пенальти, хотели сравнять счёт.

Что говорил тренер в раздевалке — пусть это останется в раздевалке.

Мы видели, что наши болельщики были здесь. Наверное, это те люди, которые живут тут, в Дании. Спасибо, что поддержали нас.

Мы знали, что будет тяжело, но увы, всё случилось так, как случилось.