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Кузяев: «У нас была возможность вернуться в игру, но 3-й гол всё похоронил»

сегодня, 01:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

В первом тайме у нас были неплохие подходы, создали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться. Надо было забивать. Возможность вернуться в игру была, но третий гол всё похоронил.

Почему стали прижиматься после 1:2? Не знаю, почему так случилось. Счёт нас не устраивал, пришлось открываться, рисковать — отсюда пошли ошибки.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен, забивший третий мяч своей команды.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 14:14
Евро 2020,)
galem72
galem72
сегодня в 10:58
Да не было никакой возможности. Любят наши себя после "драки" возвышать. Уровень футбола в сборке — где-то на дне. 3-й гол не причина похорон, а следствие убогой игры команды.
112910415
112910415
сегодня в 07:24
- Почему стали прижиматься ?
- Не знаю, пришлось открываться.

невнятная игра, невнятные речи
протон1
протон1
сегодня в 02:43
а где вы были в космосе что ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:19
Кузяев: «У нас была возможность вернуться в игру, но возвращаться - плохая примета»
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:27
Был бы Президентом России, лишил бы вас всех гражданства. С правом не въезда в России - пожизненно. Не граждане вы России. Не граждане. Безвольная, бесхребетная и бессмысленная игра.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:24
Кузяев: «У нас была возможность вернуться в игру, но 3-й гол всё похоронил»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
...И мы решили , что до дому ближе!!!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 01:17
Теперь есть возможность вернуться домой наконец
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:17
Просто Дания на порядок лучьше вас!
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