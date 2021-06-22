Кузяев: «У нас была возможность вернуться в игру, но 3-й гол всё похоронил»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
В первом тайме у нас были неплохие подходы, создали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться. Надо было забивать. Возможность вернуться в игру была, но третий гол всё похоронил.
Почему стали прижиматься после 1:2? Не знаю, почему так случилось. Счёт нас не устраивал, пришлось открываться, рисковать — отсюда пошли ошибки.
Лучшим игроком матча был признан защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен, забивший третий мяч своей команды.
- Не знаю, пришлось открываться.
невнятная игра, невнятные речи
- Не знаю, пришлось открываться.
невнятная игра, невнятные речи
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...И мы решили , что до дому ближе!!!
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...И мы решили , что до дому ближе!!!