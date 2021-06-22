Кузяев: «У нас была возможность вернуться в игру, но 3-й гол всё похоронил»

Полузащитник «Зенита» и сборной России прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

В первом тайме у нас были неплохие подходы, создали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться. Надо было забивать. Возможность вернуться в игру была, но третий гол всё похоронил.

Почему стали прижиматься после 1:2? Не знаю, почему так случилось. Счёт нас не устраивал, пришлось открываться, рисковать — отсюда пошли ошибки.