ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Кудряшов: «Обидно вылетать на групповой стадии. Хотелось намного большего»

сегодня, 01:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Я очень расстроен. Обидно вылетать на групповой стадии, хотелось намного большего.

На мой взгляд, в первом тайме мы выполняли план, и у нас был один очень хороший момент при счёте 0:0. Два-три раза мы создавали неплохие подходы, в то время как сборная Дании, имея один удар в створ, забила. Во втором тайме мы начали раскрываться, и у них было несколько возможностей забить, но, к сожалению, нам не удалось переломить игру.

Отметим, сборная России входит в тройку худших команд Евро-2020 по точности передач и среднему числу ударов за матч.

Все новости
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Сегодня, 15:51 Комментарии1
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Сегодня, 15:39 Комментарии7
Гладилин: «Сборная России выступила очень плохо на Евро»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»
Сегодня, 15:05 Комментарии12
Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»
Сегодня, 14:54 Комментарии8
Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020
Сегодня, 14:44 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:44
почему-то плохо играли
а надо было получше, тогда бы вылетели попозже
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:26
После первого можно было бы). А лучший вариант - вообще не быть на Евро!
протон1
протон1
сегодня в 03:12
Уходи бандит! Ни стыда и не совести! В другой стране, тренер сразу подал бы в отставку. А этому не хочется оставить кормушку где платят миллионы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:39
Кудряшов: «Обидно вылетать на групповой стадии. Хотелось намного большего»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Хотели вылететь уже после второго тура???
161регион
161регион
сегодня в 02:00
После такого позора вся сборная должна повесить кеды на гвоздь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100