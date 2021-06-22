Кудряшов: «Обидно вылетать на групповой стадии. Хотелось намного большего»

Защитник «Антальяспора» и сборной России прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Я очень расстроен. Обидно вылетать на групповой стадии, хотелось намного большего.

На мой взгляд, в первом тайме мы выполняли план, и у нас был один очень хороший момент при счёте 0:0. Два-три раза мы создавали неплохие подходы, в то время как сборная Дании, имея один удар в створ, забила. Во втором тайме мы начали раскрываться, и у них было несколько возможностей забить, но, к сожалению, нам не удалось переломить игру.