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Губерниев: «Мы играем в антифутбол. Нужны реформы, а ещё новый тренер»

сегодня, 03:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов играем плохо, и на уровне сборной играем плохо. Мы шевелимся более-менее, пока ещё не пропустили. А когда мы пропускаем, то всё вообще валится из рук. Ни мысли, ни варианта B, ни варианта C, вообще никакого варианта. Мы играем в антифутбол. Всё как всегда, без шансов. Едем домой.

Футболистам сборной Дании моё восхищение. А нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу ещё и ещё. Мы проиграли вдрызг. Ещё нам нужен новый тренер.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:20
Губерниева в ГТ сборной!
112910415
112910415
сегодня в 12:01
нельзя не отметить и оглушительный провал кота !
полный непрофессионализм !
kust07
kust07 ответ bonek (раскрыть)
сегодня в 11:56
В ноябре 2009 хоть игру видно было, наш конек был- игра на контратаках, единственное не могли играть в позиционную атаку. А сейчас вообще нет ничего ни в клубах ,ни в сборной. Все по делу сказал Губерниев
bsww
bsww
сегодня в 11:12
А коту своему претензии предъявить?
bonek
bonek
сегодня в 10:52
хватит бла,бла,бла...реформы??? напомнить ноябрь 2009 года проигрыш маленькой Словении с населением всего лишь 2 миллиона человек, помните тот вечер очень грустный..когда сказали что надо развивать футбол и строить школы спортивные, так как в Словении маленькой больше футбольных школ чем в большой россии...И ЧТО???? а ничего!!! пшик и просто болтовня... так же как и в улучшения жизни граждан.. вообщем одно бла,бла,бла
311
311
сегодня в 09:43
Нужен новый кот, накаркал, 57!)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:58
Ничего не изменится пока этот беспредел кому-то выгоден.
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 08:49
Сама реплика на удивление по делу, если бы только это же клоун накачкой перед этим же матчем не занимался. Ах да, и сожрать кота в прямом эфире пусть не забудет.
h8you
h8you
сегодня в 08:32
этот шут то куда лезет
112910415
112910415
сегодня в 08:27
впрочем, тренер останется,
а реформ не будет
Artem Grunis
Artem Grunis
сегодня в 07:54
Отменить лимит и не мешать. Всё встанет на свои места
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:31
Дело даже не в том что у нас нет футболистов , в Дании проживает 6 млн человек , откуда то находят !
протон1
протон1
сегодня в 03:30
у меня уже слов не осталось как еще можно оскорбить этих
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:21
Наши игроки подтвердили, что они в футболе никто
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:19
О реформе говорят давно
Землянин
Землянин
сегодня в 03:14, ред.
Как там вратарь сборной Дании поживает, почему не обмолвился❓, такой случай ведь опять подвернулся 🎃
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