Губерниев: «Мы играем в антифутбол. Нужны реформы, а ещё новый тренер»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов играем плохо, и на уровне сборной играем плохо. Мы шевелимся более-менее, пока ещё не пропустили. А когда мы пропускаем, то всё вообще валится из рук. Ни мысли, ни варианта B, ни варианта C, вообще никакого варианта. Мы играем в антифутбол. Всё как всегда, без шансов. Едем домой.

Футболистам сборной Дании моё восхищение. А нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу ещё и ещё. Мы проиграли вдрызг. Ещё нам нужен новый тренер.