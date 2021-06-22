Поульсен похвалил игру сборной России в обороне

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал победу над Россией (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Нам противостояла команда, которая хорошо оборонялась, особенно в первые 60 минут. Затем мы нашли нужный ритм, чтобы взломать их.
В первом тайме было тяжело, но мы сделали то, что было нужно. Дамсгорд забил фантастический гол.
Лучшим игроком встречи был признан защитник сборной Дании Андреас Кристенсен.
уважительно, не обидно
уважительно, не обидно
Нас с детства учили, что нельзя смеяться над больными и убогими...
Нас с детства учили, что нельзя смеяться над больными и убогими...