Поульсен похвалил игру сборной России в обороне

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Дании прокомментировал победу над Россией (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Нам противостояла команда, которая хорошо оборонялась, особенно в первые 60 минут. Затем мы нашли нужный ритм, чтобы взломать их.

В первом тайме было тяжело, но мы сделали то, что было нужно. Дамсгорд забил фантастический гол.