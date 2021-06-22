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Поульсен похвалил игру сборной России в обороне

сегодня, 02:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал победу над Россией (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Нам противостояла команда, которая хорошо оборонялась, особенно в первые 60 минут. Затем мы нашли нужный ритм, чтобы взломать их.

В первом тайме было тяжело, но мы сделали то, что было нужно. Дамсгорд забил фантастический гол.

Лучшим игроком встречи был признан защитник сборной Дании Андреас Кристенсен.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер ответ kc5yvgb3swnc (раскрыть)
сегодня в 11:45
Поульсен еще бы Дзюбу похвалил, был бы классный троллинг.
kc5yvgb3swnc
kc5yvgb3swnc
сегодня в 08:49
Звучит как издевательство,после 1-4.Не так ли,господин Черкесов?)))
112910415
112910415
сегодня в 08:13
депутат Свищев теперь удовлетворён ?
уважительно, не обидно
roniker_
roniker_
сегодня в 07:19
Поульсен: "Нам было очень комфортно в вашей обороне"
mat73
mat73
сегодня в 07:12
Издеваются еще!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:10
А вот это некрасиво со стороны Поульсена.
Нас с детства учили, что нельзя смеяться над больными и убогими...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:26
Это просто издёвка
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
Эта похвальба, как мертвому присыпка.
протон1
протон1
сегодня в 02:40
отличный троллинг. наверно пьет щас пиво и ржет до упаду
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 02:23, ред.
Очень толстый троллинг, учитывая, что сборная России привезла сама два гола себе за эти 60 минут) Кто только учил его троллить...
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