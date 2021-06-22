Салихова: «Ошибка Зобнина не была ключевой в проигрыше сборной России»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение сборной России от Дании (1:4) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и поддержала российского хавбека «Спартака» Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку.
Лично для меня всё было ожидаемо. Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой.
Романа [Зобнина] надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной и для «Спартака». Его ошибка не явилась ключевой в проигрыше команды. Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола. Иначе дальше будет только хуже.
Что касается отставки тренера, то Черчесов должен сам себя спросить, а нужен ли он в сборной?
Наставник сборной России Станислав Черчесов после игры намекнул на готовность продолжить работу с национальной командой.
играющий в престижном чемпионате ))) Головин не может в створ ворот попасть
И прежде чем на Зобу кидаться , вспомни ляпы своих бывших -
Братьев поленов и лучшего рекордсмена Лиги Чемпионов
играющий в престижном чемпионате ))) Головин не может в створ ворот попасть
И прежде чем на Зобу кидаться , вспомни ляпы своих бывших -
Братьев поленов и лучшего рекордсмена Лиги Чемпионов
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Может кто напомнит, в чём Зобнин, для сборной, да ещё на протяжении нескольких лет является палочкой-выручалочкой?
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Может кто напомнит, в чём Зобнин, для сборной, да ещё на протяжении нескольких лет является палочкой-выручалочкой?
своих надо защищать
своих надо защищать