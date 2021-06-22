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Салихова: «Ошибка Зобнина не была ключевой в проигрыше сборной России»

сегодня, 02:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение сборной России от Дании (1:4) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и поддержала российского хавбека «Спартака» Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку.

Лично для меня всё было ожидаемо. Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой.

Романа [Зобнина] надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной и для «Спартака». Его ошибка не явилась ключевой в проигрыше команды. Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола. Иначе дальше будет только хуже.

Что касается отставки тренера, то Черчесов должен сам себя спросить, а нужен ли он в сборной?

Наставник сборной России Станислав Черчесов после игры намекнул на готовность продолжить работу с национальной командой.

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Все комментарии
puperr
puperr
сегодня в 14:13
Зобнин допустил грубейшую ошибку, спорить бесмысленно. Дзюбу, Кудряшова и Зобнина нужно было менять еще в перерыве, но тренер этого не хотел или не понимал. Результат на табло. Несомненно, проиграла вся команда. И то место в рейтинге, которое сейчас занимаем, это показатель уровня Российского футбола и нежелания Черчесова развиваться.
kust07
kust07 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:36
Салихова -это Смородская номер два,нечего бабам делать в футболе! Футбол -это чисто мужская игра!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 11:33
Зобнин накосячил, но его ужасную форму (не физическую, а морально-психологическую) было видно за версту что в матчах за Спартак, что в играх зв сборную до этой. Так что виновен тот, кто его упрямо в состав пихал
cska1948
cska1948 ответ stavr74 (раскрыть)
сегодня в 10:39
Ты ещё про разваленную часовню 12 века забыл написать! Речь идёт о КОНКРЕТНОМ матче, а ты всЁ в кучу свалить хочешь!
stavr74
stavr74 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Ключевая ошибка то , что ваш бывший игрок -
играющий в престижном чемпионате ))) Головин не может в створ ворот попасть
И прежде чем на Зобу кидаться , вспомни ляпы своих бывших -
Братьев поленов и лучшего рекордсмена Лиги Чемпионов
1-я конная
1-я конная
сегодня в 10:14
Ну да - просто привёз гол, когда был шанс выровнять игру. Какая же это ключевая ошибка? За игру на ЧЕ-20 ему надо дать СЗМС - Самого Заслуженного Мастера Спорта. Гордость Тарасовки как ни как!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:27
Зобнин напартачил с Сафоновым на пару, обоих гнать из сборной
cska1948
cska1948
сегодня в 08:41
По словам Заремы получается, что не ошибка Зобнина была ключевой, а то что Соболев не получил достаточное количество игрового времени. А вы и дальше будете говорить, что она в футболе разбирается? Представляю, чтобы она сказала про Зобнина будь он игроком Зенита или ЦСКА...
cska1948
cska1948
сегодня в 08:35
"...Романа [Зобнина] надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной..."
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Может кто напомнит, в чём Зобнин, для сборной, да ещё на протяжении нескольких лет является палочкой-выручалочкой?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:14
А Широков? Широков-то будет комментировать?
112910415
112910415
сегодня в 07:30
Зарема готова отбросить объективность, ибо принцип простой :
своих надо защищать
ABir
ABir
сегодня в 07:07
Да, из-за ошибки Романа мы пропустили второй. В пяти сборных вообще автоголы были. Но потом команды собирались и отыгрывались. А за три игры забить один мяч с игры - это чья ошибка или никчёмность?
YVG
YVG
сегодня в 05:27
Зобнин не играл ни в одном матче чемпионата, лишь присутствовал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:24
Ключевая - не ключевая, но с передачи Зобнина был забит победный гол в матче и этот факт не оправдаешь никакими словами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:21
Обожаю зарему но тут она не права причём я лично Рому не обвиняю в футболе бывает такое.
Землянин
Землянин
сегодня в 03:05
Со своей колокольни вещает, защищает своих игроков, не объективный стало быть комментарий
протон1
протон1
сегодня в 02:50
боже опять она.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 02:46
Спам, мне влом. Напишите ей
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