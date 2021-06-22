Салихова: «Ошибка Зобнина не была ключевой в проигрыше сборной России»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение сборной России от Дании (1:4) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и поддержала российского хавбека «Спартака» , допустившего результативную ошибку.

Лично для меня всё было ожидаемо. Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Не хватило вариативности в атаке. Невызов Смолова считаю ошибкой.

Романа [Зобнина] надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд он является палочкой-выручалочкой для сборной и для «Спартака». Его ошибка не явилась ключевой в проигрыше команды. Нужно кардинально пересмотреть принципы функционирования российского футбола. Иначе дальше будет только хуже.

Что касается отставки тренера, то Черчесов должен сам себя спросить, а нужен ли он в сборной?