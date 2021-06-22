Червиченко о Черчесове: «Приличные люди раньше после такого стрелялись»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и высказался на тему возможной отставки с поста главного тренера национальной команды.

Знаете, это из ряда позора, который всегда с нами. Я знал, что примерно так всё и будет. Просто удивительно, что люди, которым достаточно не проиграть с разгромным счётом, умудряются так безответственно подходить к этому вопросу, привозить такие мячи, не забивать… В общем, всё то, к чему мы привыкли.

Должен ли Черчесов подать в отставку? Приличные люди, которые были до революции, да и после, в такой ситуации стрелялись. У них были честь и достоинство. Подать в отставку сейчас — это абсолютно ничего. После такого позора, люди, берущие на себя какие-то обязательства, предпринимают более радикальные шаги.