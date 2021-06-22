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Червиченко о Черчесове: «Приличные люди раньше после такого стрелялись»

сегодня, 02:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и высказался на тему возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

Знаете, это из ряда позора, который всегда с нами. Я знал, что примерно так всё и будет. Просто удивительно, что люди, которым достаточно не проиграть с разгромным счётом, умудряются так безответственно подходить к этому вопросу, привозить такие мячи, не забивать… В общем, всё то, к чему мы привыкли.

Должен ли Черчесов подать в отставку? Приличные люди, которые были до революции, да и после, в такой ситуации стрелялись. У них были честь и достоинство. Подать в отставку сейчас — это абсолютно ничего. После такого позора, люди, берущие на себя какие-то обязательства, предпринимают более радикальные шаги.

Что касается причины вылета, то на мой взгляд, это получение карт-бланша Черчесовым после провала в Лиге Наций, барыжные штучки с Жировым и Нойштедтером и абсолютное нереагирование со стороны РФС.

Президент РФС Александр Дюков после матча заявил, что не считает правильным «делать кадровые выводы по горячим следам».

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 11:58
Подонок Черниченко! Сам ведь за отечественного тренера был за Черчесова.
112910415
112910415
сегодня в 08:16
не к месту вспомнил про приличных людей,
не о них же речь
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:29
Черчесов самый толстый тренер на чемпионате , у всех худенькие были !)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:13
Чабана это не коснется,
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 06:34
А чего сам то не стрелялся когда свинарник разваливал?
амурец
амурец
сегодня в 06:15
так это ж приличные
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:35
Что ж сам Червяк не застрелился в своё время?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:23
Нужно признать: сборной нет.
протон1
протон1
сегодня в 03:02
так сборную другую на 21 не насиловал никто
протон1
протон1
сегодня в 03:01
пробили дно как говорится.
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