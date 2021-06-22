Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров ответил на вопрос о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
— Какова реакция Станислава Саламовича [Черчесова]? Он уходит в отставку?
— Станислав Саламович прошёл все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвёл, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было.
— Команде об отставке он не объявлял?
— Нет.