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Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

сегодня, 07:29
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Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров ответил на вопрос о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

— Какова реакция Станислава Саламовича [Черчесова]? Он уходит в отставку?

— Станислав Саламович прошёл все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвёл, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было.

— Команде об отставке он не объявлял?

— Нет.

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Все комментарии
металлург
металлург
сегодня в 15:25
Я был уверен, что Черчесов уйдет в отставку. Но по ходу сборная проклята самим Дюковым!
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 13:32
Это тупик в развитии. Не смешите людей. Если гордость не позволяет теперь, то можно придумать левый повод и уйти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:38
При подобных провалах везде уходят в отставку не только главный тренер, но и все руководство федерации. Дюков, митрофанов, симонян и пр присосаашиеся к футболу граждане. У вас совесть есть?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:18
В таком случае продолжаю болеть против этого дяденьки.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:25
Жаль, что мы пролетим мимо Катара, хотя можно было бы ещё всё поправить, если выгнать этого барана немедленно, ещё бы было два с лишним месяца выбрать нового тренера и набрать команду. Хуже бы точно не стало.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:05
Неужели продолжится этот позорный сериал? Неужели ещё не наелись?
kust07
kust07
сегодня в 11:03
Значит команде надо подать в отставку
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:54
Сначала от Дика Адвоката не могли избавиться, теперь от этого усатого разнорабочего. Учитывая зарплаты и того, и этого, есть ощущение, что кто-то в РФС хорошо с них кормится
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Мужик обьявил бы,а этот усач нет
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:42
Ну да зачем уходить с поста, наши должны еще антирекорды поставить на ЧМ в Катаре,держись Стасик ведь ты любимчик,а то вся страна будет в трауре без тебя
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:42
Такие сами не уходят. Только коленом под зад. Большего позорника среди тренеров не было у нас.
viv
viv
сегодня в 10:21
Был бы мужиком давно бы объявил об отставке.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:20
..
alexgurzan
alexgurzan ответ 161регион (раскрыть)
сегодня в 10:19
.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:12
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется во главе сборной России до чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом его соглашение будет продлено автоматически, если российская команда выйдет в плей-офф турнира.
Также в контракте Черчесова не было прописан пункт об увольнении в случае невыхода сборной России из группы на Евро-2020. Однако ни Черчесов, ни игроки сборной не получат бонусов из-за невыполнения задачи на текущем турнире.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 10:04
Он и не объявит, 2,5 ляма на дороге не валяются
112910415
112910415
сегодня в 10:04
может. объявит ещё ?
1-я конная
1-я конная
сегодня в 09:55
Стас ни у чом нэ уиноват! Я считаю - его даже нужно наградить и дать премию. Пусть отдохнёт и начинает подготовку команды к победе на ЧМ-22
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:46
Черчесов топ-тренер, он же сам так заявлял. Игроки его тактические схемы не понимают просто. Все норм, идем дальше, еще есть где рекорды ставить.
CSKA2012
CSKA2012 ответ RaulitoS (раскрыть)
сегодня в 09:33
А это не мужик , а усатый таракан его пока не вытравишь, сам не уйдет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:19
А мы и не ждали этого,ведь впереди чемпионат мира,где мы станем чемпионами,увековечив имя великого тренера и его покровителей.
alexcc2009
alexcc2009
сегодня в 09:09
А с чего вдруг он об отставке должен был объявлять ? Стас же разъяснил что план у него был супер пупер, а игроки днори все завалили. Совесть? Не смешите. Не оправдал ожиданий болельщиков? Да имел он все болельщиков с их ожиданиями. Так что созерцать его мы будем ещё долго
Брулин
Брулин
сегодня в 09:05
Тотальная безответственность. И не только в футболе, не только в спорте.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:05
Пока этого упёртого не прогонят он сам не уйдёт.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:51
А за что увольнять то? Ведь все хорошо, план на игру выполнили и сыграли свой лучший матч на Евро. Ну просто не сложилось, но это же не главное! И главное Черчесов ни в чем не виноват, просто ангелочек. Задачи из группы сам Черчесов себе не ставил. Так что делаем выводы, анализируем и готовимся к отбору на ЧМ гениальным тактиком!
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 08:49
пора уже надо обявить
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 08:48
Тренер македонцев, для которых сам выход на Евро был огромным успехов, как настоящий мужик, сразу же объявил о своей отставке, хотя, если объективно, по игре Македония смотрелась получше наших мертвяков. Зато усатый после эпического позора собирается что-то там переосмысливать! Он реально издевается??
w3737v8xn4uq
w3737v8xn4uq
сегодня в 08:46
А зря.Хотя мужского в нем только усы,да и то не очевидно.Кавказские женщины ( некоторые ,тоже могут похвастаться усами).Наверно это тот самый случай.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:42
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:36
Сам не уйдет, надо увольнять и пусть вернёт зарплату за пару лет бездарной своей работы
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