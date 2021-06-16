Тренер «Тобола» Бабаян находится на тренировочных сборах с ЦСКА

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.
По информации источника, 41-летний специалист уже был представлен команде в качестве помощника главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий.
Ранее ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича.
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Убрали гл. тренера, который совмещал должность гл. тренера ЦСКА с должностью помощника гл. тренера сборной Хорватии. Взяли помощника гл. тренера ЦСКА, который по совместительству гл. тренер "Тобола"! Какой ГЕНИАЛЬНЫЙ ход! В Тарасовке все обзавидовались!
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Убрали гл. тренера, который совмещал должность гл. тренера ЦСКА с должностью помощника гл. тренера сборной Хорватии. Взяли помощника гл. тренера ЦСКА, который по совместительству гл. тренер "Тобола"! Какой ГЕНИАЛЬНЫЙ ход! В Тарасовке все обзавидовались!
Цирк!!!
Цирк!!!
Дали бы шанс Березуцкому лучше, свой же)
Дали бы шанс Березуцкому лучше, свой же)