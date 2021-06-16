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Тренер «Тобола» Бабаян находится на тренировочных сборах с ЦСКА

16 июня 2021, 23:51

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.

По информации источника, 41-летний специалист уже был представлен команде в качестве помощника главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий.

Ранее ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича.

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Все комментарии
альсато
альсато
17 июня в 15:05
вообще то выбирать себе помощника (из практики) это прерогатива главного)))...не знал, что Леха (до сегодняшнего дня) знал Григория!))))...Чудные дела творятся в стане "Гвардейцев."
Николай Еремеев
Николай Еремеев
17 июня в 11:01
Кошмар .что творится в руководстве команды , Олича, который еще ничего не успел сделать в команде , оказывается уволили за кота в мешке !
Багров-брат
Багров-брат
17 июня в 10:37
Что-то возникает ощущение, что ЦСКА постепенно превращается в Спартак по стабильности тренерской должности. Это печальная тенденция...(((
cska1948
cska1948
17 июня в 09:37
"Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах..."
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Убрали гл. тренера, который совмещал должность гл. тренера ЦСКА с должностью помощника гл. тренера сборной Хорватии. Взяли помощника гл. тренера ЦСКА, который по совместительству гл. тренер "Тобола"! Какой ГЕНИАЛЬНЫЙ ход! В Тарасовке все обзавидовались!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 112910415 (раскрыть)
17 июня в 09:34
Что такое Олич как главный тренер никто так и не понял, не успели разглядеть. Ситуация с его назначением и поспешным увольнением, согласен, смехотворна. Ему даже сборы не дали провести. Но видимо на то есть свои причины.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ makkie (раскрыть)
17 июня в 09:30, ред.
Так Березуцкий и так и.о. главного тренера. Какой еще нужен ему шанс? А Василий сам ушел в Краснодар, его никто не увольнял и не выгонял
cska1948
cska1948
17 июня в 09:27
Представил, как прошло это представление: "Ребята, это Григорий Бабаян! Помощник главного тренера, который был уволен за отказ работать с таким помощником!"
Цирк!!!
112910415
112910415
17 июня в 08:40
по слухам, он значительно ценнее Олича, но это не точно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 июня в 07:58
А на кой ляд он нужен ЦСКА? Неужто такой крутой спец?
u8mcyzm9y3u5
u8mcyzm9y3u5
17 июня в 07:44
Роман Бабаян,Григорий Бабаян.Осталось пригласить Роксана Бабаян и можно будет переименовывать клуб в Ска арарат
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 июня в 01:42
Чачей и чурчхеллой торговать - учитель, Б...!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 01:41
Родственничек Бабаеву.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 01:18, ред.
Где то так.
makkie
makkie
17 июня в 00:31
В общем, пихают в цска каких-то людей с улицы.
Дали бы шанс Березуцкому лучше, свой же)
Ironigor
Ironigor
17 июня в 00:05
Ещё больше запутался . В команде нет главного тренера, а уже есть помошник . НОНСЕНС. А почему бы не решить этот вопрос с тем главным тренером который должен будет прийти??? Нужен ли будет ему такой помошник , тем более из знаменитого клуба Тобол ??? Кто вообще слышал за него ??? Я вообще заблудился в движениях которые творятся сейчас в клубе. По моему само руководство сами не ведают что творят !!! Напоминают басню Крылова , - "Лебедь Рак да Щука" !!! Полный хаос !!! Незнаю что ждать от этой ситуации, но желаю чтобы всё в скором времени разрешилось !!! Удачи ЦСКА !!! Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo
16 июня в 23:53
Будем смотреть, что получится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 23:52
Может чемуто новому научит!
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