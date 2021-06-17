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Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим в Алексея Березуцкого»

17 июня 2021, 12:41

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб не ищет нового главного тренера.

Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея Березуцкого получится, и не ищем главного тренера.

15 июня ЦСКА объявил, что Алексей Березуцкий будет исполнять обязанности главного тренера, а вчера специалист провёл первую тренировку с «армейцами».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
17 июня в 20:34
Поживем увидим....
Слайш
Слайш
17 июня в 20:32
че больные совсем? какой березуцкий?
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
17 июня в 20:10
    pomor45
    pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
    17 июня в 20:09
    Чем больше провалится кандидатов в тренеры ЦСКА, тем выгоднее контракт получит Слуцкий.
    pomor45
    pomor45
    17 июня в 20:05, ред.
    Березуцким весьма неудачно прикрывают бардак в конюшне. Непонятно зачем это нужно Алексею?
    mars6791
    mars6791 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 июня в 19:04
    Ясно.
    oFANATo
    oFANATo
    17 июня в 18:55, ред.
    Слуцкий:" Я верю в Березуцкого."
    "Я много лет работал с Лешей как с футболистом, он входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее: это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать", - сказал Слуцкий.
    Сп62
    Сп62
    17 июня в 18:54
    Гинером здесь и не пахнет. Он бы не позволил таких метаморфоз. Заправляют скорее Бабаев с Орешкиным, причём, как слоны в посудной лавке.
    Супервайзер
    Супервайзер
    17 июня в 17:56
    Не ищут нового тренера? Видать, у Гинера с финансами совсем туго. Впрочем, он не единственный.
    альсато
    альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 июня в 17:53
    ))) я не дипломат!...и не хиромант-чужие мысли не разгадываю (да мне это и не нужно)...про "временную фигуру" -согласен с очевидным))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
    17 июня в 17:43
    Давай уточним. Алексей Березуцкий "не стремился в тренеры. Не путать с Васей. Леша был в менеджменте. Вася очень хотел и ушел с обидой. Поэтому Лешу и поставили И.О. Непременно будет новый тренер, Леша временная фигура.
    альсато
    альсато ответ 112910415 (раскрыть)
    17 июня в 17:25
    в этом-нет сомнений!))).....вопрос к методам!))))
    112910415
    112910415
    17 июня в 17:22
    а ведь возможно, что хитрит Бабаев,
    а поиски идут, идут ...
    альсато
    альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 июня в 17:04
    пока говорит дипломат-пушки молчат!))))..Анатолий!..Вы больше всех расстроены (здесь) этой информацией...я вас понимаю!...но не нужно искать оправдание, тем более тому. кто этого не заслуживает!
    альсато
    альсато ответ MopkoBHuk (раскрыть)
    17 июня в 16:58
    это не важно..главное, что говорят после ухода...ибо ссудят-по делам!)))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ mars6791 (раскрыть)
    17 июня в 16:56
    Байка может быть и короткой , из одной фразы. Например " Язык дан дипломату, ЧТОБЫ СКРЫВАТЬ СВОИ МЫСЛИ"
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    17 июня в 16:54
    Напомните, что про Олича говорили, после его прихода
    Куплет
    Куплет
    17 июня в 16:38
      Союзник противников
      Союзник противников
      17 июня в 16:37
      Поведут армейцев в яму
      Лёха и два бабаяна.
      альсато
      альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      17 июня в 16:20
      )))))мне то , как раз, не надо....Но слово -не воробей, вылетит, хрен поймаешь)))...или у вас другое мнение?..п.с. Великие дела-любят тишину!)))
      mars6791
      mars6791 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      17 июня в 16:17
      Байка это прежде всего рассказ. А все , что дальше было понаписано у вас , ещё более запутано, чем в первом варианте.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
      17 июня в 16:12
      Уважаемый, вам нужно пояснять разницу между словами и документом (контрактом)? Или сами догадаетесь? Тем более, словами , сказанными не под протокол.
      tims
      tims
      17 июня в 16:12, ред.
      Если назначение Олича тренером ЦСКА воспринималось, как поспешное, и то из-за этого действа всего за несколько игр до окончания сезона, то замена его на А.Березуцкого - безумие. Ну не тренер Березуцкий, кем бы он сам себя не представлял. Не говорю уже о нечистоплотной возне за место под армейским солнцем, затеянной его братом. А назначение помощником главного тренера (пока И.О.) вынырнувшего из Казахстана некоего Бабаяна, что и привело к размолвке Олича и Бабаева, тем более, наводит на неприятные размышления. Интересно, сколько получил ген. директор ЦСКА (или Орешкин) от армянской диаспоры за принятие в команду этого армянина-прохвоста?.. В общем, ничего хорошего от будущего армейского клуба с Березуцким и Бабаевым не жду. Да и поноснорожего Орешкина пора удалить от ЦСКА...
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      17 июня в 16:04
      Только русские любят танцевать на граблях !!!
      санек002
      санек002 ответ альсато (раскрыть)
      17 июня в 15:55
      ЦСКА НУЖЕН ТРЕНЕР!А БЕРЕЗУЦКИЙ ЕЩЕ СЫРОВАТ!
      альсато
      альсато ответ Beekeeper (раскрыть)
      17 июня в 15:42
      Вы ТАКТИЧЕСКИ подкован!...ибо точно знаете каким будет результат)))))...я же склоняюсь к тому, что это СТРАТЕГИЯ, и все может поменяться)))))
      Mi6
      Mi6
      17 июня в 15:41
      Кто бы Гинера с Бабаевым пристроил бы куда? Может Орешкин окажется крепким и решит этот вопрос?
      Beekeeper
      Beekeeper
      17 июня в 15:29
      Короче понятно, летим вслед за Торпедо, ждите нас в ФНЛ
      trimetil
      trimetil ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      17 июня в 15:29
      Заболотный уже сегодня реальность.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ trimetil (раскрыть)
      17 июня в 15:27
      Послезавтра уже будет Заболотный!)
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