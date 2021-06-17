Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим в Алексея Березуцкого»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб не ищет нового главного тренера.
Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея Березуцкого получится, и не ищем главного тренера.
15 июня ЦСКА объявил, что Алексей Березуцкий будет исполнять обязанности главного тренера, а вчера специалист провёл первую тренировку с «армейцами».
"Я много лет работал с Лешей как с футболистом, он входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее: это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать", - сказал Слуцкий.
"Я много лет работал с Лешей как с футболистом, он входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее: это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Со своей стороны я буду безумно за него переживать", - сказал Слуцкий.
а поиски идут, идут ...
а поиски идут, идут ...
Лёха и два бабаяна.
Лёха и два бабаяна.