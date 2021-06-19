ЦСКА запланировал встречу с бывшим наставником «Эвертона» Силвой

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вчера, 16:26

ЦСКА ведет работу над поиском главного тренера.

«Армейский» клуб запланировал встречу с бывшим наставником «Эвертона» . Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Шира.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что ЦСКА заинтересован в приглашении Силвы и уже контактировал с 43-летним специалистом.