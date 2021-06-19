ЦСКА запланировал встречу с бывшим наставником «Эвертона» Силвой

ЦСКА ведет работу над поиском главного тренера.
«Армейский» клуб запланировал встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Шира.
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что ЦСКА заинтересован в приглашении Силвы и уже контактировал с 43-летним специалистом.
Напомним, что на этой неделе ЦСКА уволил Ивицу Олича, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.
Директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов прокомментировал слухи о том, что «армейцы» ведут переговоры с бывшим главным тренером «Эвертона» Марку Силвой.
Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому.
Директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов прокомментировал слухи о том, что «армейцы» ведут переговоры с бывшим главным тренером «Эвертона» Марку Силвой.
Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому.
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