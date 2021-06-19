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ЦСКА запланировал встречу с бывшим наставником «Эвертона» Силвой

вчера, 16:26

ЦСКА ведет работу над поиском главного тренера.

«Армейский» клуб запланировал встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Шира.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что ЦСКА заинтересован в приглашении Силвы и уже контактировал с 43-летним специалистом.

Напомним, что на этой неделе ЦСКА уволил Ивицу Олича, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.

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Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков ответ Поц (раскрыть)
вчера в 21:39
Но я верю Бабаяну из Тобола
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 21:24
Попадать в любой Российский клуб, тренеру иностранцу - это просто распилить бюджет клуба . Никакой пользы никогда от чела который русский даже не знает не будет. Хоть Олич, Хоть Силва, Хоть Унай Эмери, везде один и тот же посыл и схема. Распилить с руководством и через год свалить из клуба. Ротэнберги развалят весь Российский спорт. Хоккей развален. Футбол такая же история.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:44
Для любого клуба плохо , когда не определено до конца с Главным тренером , а ведь осталось чуть более месяца до чемпионата. И болелы в недоумении , и сами игроки.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:57
А вот и опровержение этому слуху.

Директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов прокомментировал слухи о том, что «армейцы» ведут переговоры с бывшим главным тренером «Эвертона» Марку Силвой.

Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому.
Поц
Поц
вчера в 18:38
Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим в Алексея Березуцкого»
Березуцкий: «Я не верю в ЦСКА, я не верю Бабаеву»
cska1948
cska1948
вчера в 18:19
Вот это уже теплее! А то Бабаев нам "заливает", что они ВЕРЯТ в А,Березуцкого и видимо от того что верят безгранично назначили его ИО гл. тренера.
Сп62
Сп62
вчера в 18:06
Надо же когда-то остановиться. Но ведь Лёша пока ИО.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:45
Эвертон при нем был очень плюшевым, спорный вариант.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:45
Я думаю, что на публику выдаётся не более 20% реальной информации. Будем смотреть по факту. До сезона месяц. Увидим.
particular
particular
вчера в 17:37
Пока у армейцев всё беспланово, спонтанно и неаккуратно...
Бабаев мечется как конь в посудной лавке...
112910415
112910415
вчера в 17:10
Не дадут Алексею выйти в ЛЧ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Березуцкий и этого отплачет, есть ещё слезы в пороховнице ☝😜!!!))) Ждём следующего!!!)))
arsena1
arsena1
вчера в 17:07
Гинера Федун покусал?
Что-то часто тренеры меняться стали
Брулин
Брулин
вчера в 17:02
Березуцкий приглашён на эту встречу?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Какой то тёмный лес.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:58
Четвертый тренер за 3 месяца, если договорятся!) Такого футбольный мир еще не знавал!)))
Правда тут
Правда тут
вчера в 16:55
Говорили искать не кого не будут)) чо там весело у них походу)))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:53
Бердыева пусть берут и голову не морочат, а то силва,оличи с газаевым выигрывали и нормально было!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:52
Сколько можно трепать нервы Лёше Березуцкому?))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:51
В последних 5-и клубах более 1 сезона не проработал!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 16:48
Неожиданный будет сюрприз если договорятся.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:48
Все остальное спин-офф! Главное произведение сейчас в руках армейцев, тем более учитывая что они так любят эту тему мусолить! Вот им и воздалось!
YVG
YVG
вчера в 16:43
Игнашевича нужно тренером.
David Young
David Young ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 16:41
Ещё будет немало сезонов, судя по всему. Но у этого сериала есть не только сюжетная арка ЦСКА Москвы, есть и другие.
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:41
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 16:38
    Сериал "Тренер" еще не закончен?!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 16:34, ред.
    Неожиданный слух про тренера
    После того как ген.дир. Бабаев заявил что нового главного тренера искать не будут.
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