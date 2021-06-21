Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв вошёл в тренерский штаб «Чайки».
Последним клубом Калачёва был «Ростов», в котором он играл с 2010 по 2019 год.
После завершения игровой карьеры экс-защитник работал тренером в академии «Ростова».
⚡Тимофей Калачев вошел в тренерский штаб «Чайки»⚡— ФК «Чайка» (@chaykafc) June 21, 2021
С сегодняшнего дня он приступает к работе на сборе команды в Кисловодске.
Мы приветствуем Тимофея Калачева в нашем дружном коллективе, желаем успешной работы и побед с «Чайкой»!#будьвстае pic.twitter.com/CBZ7CtiEZb