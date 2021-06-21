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Калачёв вошёл в тренерский штаб «Чайки»

вчера, 12:44

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв вошёл в тренерский штаб «Чайки».

Последним клубом Калачёва был «Ростов», в котором он играл с 2010 по 2019 год.

После завершения игровой карьеры экс-защитник работал тренером в академии «Ростова».

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
вчера в 15:09
Удачи ему в клубе
ДСА
ДСА
вчера в 12:45
Скоро в главные тренеры выбьется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:45
Хорошее начало карьеры
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