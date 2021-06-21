Калачёв вошёл в тренерский штаб «Чайки»

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вчера, 12:44

Бывший футболист «Ростова» вошёл в тренерский штаб «Чайки».

Последним клубом Калачёва был «Ростов», в котором он играл с 2010 по 2019 год.

После завершения игровой карьеры экс-защитник работал тренером в академии «Ростова».