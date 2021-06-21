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Медянский назначен директором академии «Рубина»

вчера, 18:03

«Рубин» объявил о назначении нового директора академии клуба. Им стал бывший игрок казанской команды Вячеслав Медянский. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вячеслав Медянский — воспитанник ДЮСШ «Ракета» (Казань). Выступал на позициях защитника и полузащитника за команды «Рубин» (1995), «Торпедо» (Армавир), «Иртыш» (Тобольск), «Олимпия» (Волгоград), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Лада» (Димитровград) и др. С 2006 по 2021 год — администратор дубля и молодежной команды ФК «Рубин».

Недавно «Рубин» в шутку предложил жене Федуна две должности в клубе.

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Рубин
Источник: ФК "Рубин"
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ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:25
Хорошо что наш , не москвич !)
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:57
надеюсь в связки с Слуцким - результат на Евро Игу реально..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:19
В Рубине обычно кого попало не назначают, потому команда и прогрессирует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
Может и будет толк...
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