Медянский назначен директором академии «Рубина»

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вчера, 18:03

«Рубин» объявил о назначении нового директора академии клуба. Им стал бывший игрок казанской команды Вячеслав Медянский. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вячеслав Медянский — воспитанник ДЮСШ «Ракета» (Казань). Выступал на позициях защитника и полузащитника за команды «Рубин» (1995), «Торпедо» (Армавир), «Иртыш» (Тобольск), «Олимпия» (Волгоград), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Лада» (Димитровград) и др. С 2006 по 2021 год — администратор дубля и молодежной команды ФК «Рубин».

Вячеслав Медянский назначен директором Академии ФК «Рубин»!



Вячеслав Викторович будучи футболистом выступал за нашу команду, а после окончания игровой карьеры много лет трудился в системе клуба – с 2006 по 2021 год был администратором молодежной команды «Рубина». — «Рубин» Казань (@fcrk) June 21, 2021

Недавно «Рубин» в шутку предложил жене Федуна две должности в клубе.