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Болельщик с радужным флагом выбежал на поле перед матчем Венгрии и Германии

вчера, 22:40
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.

Болельщик был одет в футболку немецкой сборной. Он выбежал на поле, когда играл гимн Венгрии. Вероятно, фанат таким образом поддержал ЛГБТ.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.

Власти Евросоюза же намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ.

УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.

Накануне депутат Государственной Думы России Виталий Милонов посоветовал сборной Украины напечатать форму в поддержку ЛГБТ.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:32
И его не пристрелили как бешеную собаку ? А жаль !
d_fincher
d_fincher
сегодня в 00:01
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    вчера в 23:59
    Каждый за своих.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 23:37
    Видать Фанат Юве
    Рейс 821
    Рейс 821
    вчера в 23:35, ред.
      INGUSHETIYA 06
      INGUSHETIYA 06
      вчера в 23:26, ред.
      че за херня ваще???!!!! чем вам бабы не нравятся???? хрена вы в 63 лгбтешники гребанные.еще 69 не стесняются и в открытую выступают!!!!
      Землянин
      Землянин
      вчера в 23:24, ред.
      В Англии посадили за такое, тут как УЕФА отреагирует❓🎃
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 23:06
        karnager
        karnager
        вчера в 23:03
        Это реклама красочной компании. Тиккурила. Каждый охотник желает знать где сидит фазан
        Верг
        Верг
        вчера в 23:02
          dimagas2
          dimagas2
          вчера в 23:01, ред.
          Гозенс испугался за тыл на фото)))Сразу видно почуял угрозу и повернул голову)))
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
          вчера в 22:57
          Скорее всего - это была "девочка".
          G.O.A.T
          G.O.A.T
          вчера в 22:56
          Роналду бы такого вместо воды поставил из под бутыля.
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          вчера в 22:56
          В европе если так и будет продолжаться, то когда-нибудь мы увидим как в финале чемпионата европы сыграют сборная заднеприводных со сборной радужных
          dkeeqgbq7q42
          dkeeqgbq7q42
          вчера в 22:54
            bublikyo
            bublikyo
            вчера в 22:54
            увидев флаг ЛГБТ сборная Германии по привычке опустилась на одно колено
            Happyboy Barca
            Happyboy Barca
            вчера в 22:53
            у них сейчас больше прав чем у нормальных, хотя по природе Х должен вставать на П а не Х на Х
            bublikyo
            bublikyo
            вчера в 22:53
            Этим болельщиком был Альберт Эйнштейн
            Федор Паршунин
            Федор Паршунин
            вчера в 22:52
            Это была акция в поддержку тренера сборной России Станислава Черчесова.
            Ironigor
            Ironigor
            вчера в 22:50
            Сильно сказано, - "Мужчина" !!!)))))))
            Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.
            Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264788/germaniya-vengriya
            Martini-1987
            Martini-1987
            вчера в 22:50
            Где-то в гробу сейчас переворачивается Адольф Шикельгрубер...
            ЮЗИК
            ЮЗИК
            вчера в 22:45
            Радужных там много
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