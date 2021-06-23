Болельщик с радужным флагом выбежал на поле перед матчем Венгрии и Германии

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вчера, 22:40

Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.

Болельщик был одет в футболку немецкой сборной. Он выбежал на поле, когда играл гимн Венгрии. Вероятно, фанат таким образом поддержал ЛГБТ .

A fan holding a rainbow flag broke onto the pitch while Hungary's national anthem was playing.#GERHUN #EURO2020 pic.twitter.com/eLdDaAbUtn — DW Sports (@dw_sports) June 23, 2021

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ . Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.

Власти Евросоюза же намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ .

УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.