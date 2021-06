Болельщик с радужным флагом выбежал на поле перед матчем Венгрии и Германии

Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.

Болельщик был одет в футболку немецкой сборной. Он выбежал на поле, когда играл гимн Венгрии. Вероятно, фанат таким образом поддержал ЛГБТ .

A fan holding a rainbow flag broke onto the pitch while Hungary's national anthem was playing.#GERHUN #EURO2020 pic.twitter.com/eLdDaAbUtn