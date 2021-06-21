Московские клубы обратились к мэру Собянину и главе РФС Дюкову

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вчера, 12:28

Московские клубы предложили мэру города Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты.

«Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» опубликовали обращение с предложениями, которые будут стимулировать вакцинацию граждан и минимизируют экономические потери команд в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве. Московские клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Пункты вакцинаций на стадионе, в соответствии с предложением инициаторов, будут работать в дни домашних матчей. Клубы также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от коронавируса.

Недавно сообщалось, что фан-зону Евро-2020 в Москве закрыли из-за коронавируса.