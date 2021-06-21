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Московские клубы обратились к мэру Собянину и главе РФС Дюкову

вчера, 12:28

Московские клубы предложили мэру города Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты.

«Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» опубликовали обращение с предложениями, которые будут стимулировать вакцинацию граждан и минимизируют экономические потери команд в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве. Московские клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Пункты вакцинаций на стадионе, в соответствии с предложением инициаторов, будут работать в дни домашних матчей. Клубы также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от коронавируса.

Недавно сообщалось, что фан-зону Евро-2020 в Москве закрыли из-за коронавируса.

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pele1981
pele1981 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:04
А вот и глас вакцинированного!))))) Как это умилительно!))))
альсато
альсато ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 17:18
и заготовка есть?
альсато
альсато
вчера в 17:15
Вот к полу мерам не привык!)))))...Предлагаю (для московских клубов) пойти дальше ибо им играть не только в чемпионате , но и в кубке России!...Предлагаю: на Арену (с московскими клубами) могут пройти только-ВАКЦИНИРОВАННЫЕ!
MIvan
MIvan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:11
Есть такая категория людей, которые сначала говорят, потом думают. Вакцинироваться или нет это право каждого, но идея мне нравится.
mat73
mat73 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:52
Это обязательно
альсато
альсато ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 16:49
я бы Тебе предложил АНЕКДОТЫ рассказывать после встречи : ДАНИЯ-РОССИЯ!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:41
И ещё спрашивают сколько дней перед прививкой не пил
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:58
В Москву кроме узбеков и таджиков сейчас ничего не стекается))) Прокатился в Сочи и Питер, и все понял, где как люди живут и их отношение к окружающему!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:55
А как с тобой спорить если ты уклоняешься от ответа и не хочешь признавать даже то, что опубликовано на официальном сайте фк "Зенит"!!!
Вдобавок ещё меня обвиняя в том, что я пользуюсь инфой взятой с официального сайта фк "Зенит"!!!
Тут я согласен, спорить после такого смысла нет!!!
Насчёт удачи сборной согласен, удачи ей и нам хорошего настроения после матча!!!
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 15:54
В Москве все закрывают, а в Питере все весело отдыхают, все открыто всю ночь, люди гуляют и радуются, никому не запрещают смотреть футбол, сидеть на скамейках итд) Много иностранцев. И че то не видно подголовного роста короны, всем пофиг). Меня все больше разочаровывает Москва в последнее время( Я уже молчу о иных аспектах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:35
Вот ты Евро то к чему приплёл? Питер был выбран ещё до ковида. И прибыль с матчей Евро капает не в казну Зенита явно.
Про остальное спорить не вижу смысла. Удачи нам и нашей сборной...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:13
На «Газпром Арене» уже давно болельщиков вакцинируют и уже даже были случаи выше квоты. В добавок сейчас там проводятся матчи ЧЕ 2020 (2021). Так о чём думают в Питере? Только о бабле получается? Вот и московские клубы посмотрели и сказали, а чем мы хуже Зенита или только ему всё дозволено?
P.S. Кстати ты заходил на официальный сайт Зенита и посмотрел инфу как Зенит просил, что бы им тоже такие кабинеты открыли, ещё в марте месяце?
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:12
Не выход из ситуации
жнец158
жнец158 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:07
на две недели ВСЕХ посадили бы на строжайщий карантин (кроме спец профи) и дали бы по 15т,р на семью ,а денег на громадных штрафах за гуляние по городу набрали бы .....а таких будет не мало...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:06
Московские клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Так о чём пекутся московские клубы? Если не о прибыли, а о здоровье москвичей, пусть отдадут часть трибун или подсобных помещений под лечебницу для больных. Нет? Прибыли с этого не будет?
А вообще то тема скользкая , останемся при своих и расходимся...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:04
Шуnя771
Шуnя771 ответ 2vkda7p5srba (раскрыть)
вчера в 15:01
Перед прививкой делают письменное анкетирование на предмет ваших заболеваний, перенесенных операций, наличие аллергии, употребления лекарств и др., а также измеряют давление, насыщенность крови кислородом...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:00
Если не веришь мне, то зайди на официальный сайт Зенита!!!
mat73
mat73 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:58
А ты бы предложил еще паспорт показать, и медицинскую справку от гинеколога? Чтобы доказать что девушка - не девушка?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:57
Какие то агитации не серьёзные...малокреативные ...)))
Проще надо быть и быстрее...в этом вопросе...
1-го числа вечером - указ "Каждому привитому - 1000 рублей"
2-го утром - 99,9% населения привиты и счастливы...
Некоторые по 3-4раза...для верности привьются...)))

Ерундой занимаются...
Хотели бы ...давно все привитые ходили бы...
А так одна болтовня...результаты которой обходятся дороже...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:56, ред.
В данной статье пишут про московские клубы. Когда обращался Зенит и обращался ли вообще - известно только тебе и Википедии.
Я вижу эту историю как попытку снять бабла побольше. Только и всего...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:54
А причём тут ВАР?
Так на «Газпром Арене» разве нет такого пункта? Есть ещё с 13 марта 2021 года. Зенит так же обратился к администрации Питера, к мэру и это так же освещалось в СМИ!!!
Получается акция "жизнь питерцев важнее всех" стартовала ещё раньше акции "жизни московских - важны"?
lotsman
lotsman ответ жнец158 (раскрыть)
вчера в 14:51
Пиницилин - вакцина?!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 14:51
Просто задумайтесь , у нас больницы стоят полуразваленные , миллионы тонн пальмой масла завозится , ядерные отходы везут из Европы , а тут вдруг такая забота о здоровье и куча пунктов для прививок . Для чего бы это ?)
pomor45
pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:49
Вот этим "сверху" какая корысть?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:47
    pomor45
    pomor45 ответ 2vkda7p5srba (раскрыть)
    вчера в 14:44
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 14:41
        альсато
        альсато ответ mat73 (раскрыть)
        вчера в 14:41
        анекдот в тему))))) Девушка-беременная)))))
        альсато
        альсато ответ pomor45 (раскрыть)
        вчера в 14:39
        пенициллин пошел в ход, когда ЧЕСНОК не помогал.....
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