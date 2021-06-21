Московские клубы обратились к мэру Собянину и главе РФС Дюкову

Московские клубы предложили мэру города Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты.
«Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» опубликовали обращение с предложениями, которые будут стимулировать вакцинацию граждан и минимизируют экономические потери команд в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве. Московские клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.
Пункты вакцинаций на стадионе, в соответствии с предложением инициаторов, будут работать в дни домашних матчей. Клубы также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от коронавируса.
Недавно сообщалось, что фан-зону Евро-2020 в Москве закрыли из-за коронавируса.
Нормальное явление когда клубам не наплевать на своих болельщиков!!! Клубы не имеют никаких прав организовывать такие пункты самолично, поэтому и обратились к тем кто может этому поспособствовать, так почему же у вас это вызывает негативную реакцию? Самое интересное, что Зенит скорее всего последует хорошему примеру и тогда, что на это скажите? Или вы считаете, что Зенит не печётся о своих болельщиках и жителях Питера? Пусть болеют, а мы в стороне постоим, это не наши проблемы, так что ли?
Нормальное явление когда клубам не наплевать на своих болельщиков!!! Клубы не имеют никаких прав организовывать такие пункты самолично, поэтому и обратились к тем кто может этому поспособствовать, так почему же у вас это вызывает негативную реакцию? Самое интересное, что Зенит скорее всего последует хорошему примеру и тогда, что на это скажите? Или вы считаете, что Зенит не печётся о своих болельщиках и жителях Питера? Пусть болеют, а мы в стороне постоим, это не наши проблемы, так что ли?