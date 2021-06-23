Яя Туре: «Самая сильная сторона Азара? Его задница»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» назвал самую сильную сторону вингера «Реала» .

Размер ягодиц Азара почти стал шуткой, но это очень важно для того, как он играет в футбол. Благодаря моему опыту игры за «Манчестер Сити» я знаю, что вы должны ограничивать его время владения мячом.

Когда Азар получает мяч, он уже чувствует, что противник приближается к нему сзади, поэтому он выжидает до последнего момента и использует свою задницу, чтобы заблокировать его. Он отталкивает противника, а затем, когда Азар получает пространство, он быстро начинает атаку. Поэтому его задница является его самой сильной стороной.