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Яя Туре: «Самая сильная сторона Азара? Его задница»

вчера, 16:13

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре назвал самую сильную сторону вингера «Реала» Эдена Азара.

Размер ягодиц Азара почти стал шуткой, но это очень важно для того, как он играет в футбол. Благодаря моему опыту игры за «Манчестер Сити» я знаю, что вы должны ограничивать его время владения мячом.

Когда Азар получает мяч, он уже чувствует, что противник приближается к нему сзади, поэтому он выжидает до последнего момента и использует свою задницу, чтобы заблокировать его. Он отталкивает противника, а затем, когда Азар получает пространство, он быстро начинает атаку. Поэтому его задница является его самой сильной стороной.

Ранее бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо рассказал, что Азар ужасно тренируется.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:38
Обидчивый Яя..))) вспомнил откуда у него такая обида)
Это случилось в кубковом матче между МС и Челси (0-1)
Челси выиграл и Азар рвал Яяшку и всю защиту МС в вклочья.
Матч был сумасшедший по накалу и Эден показал тогда феерию
Землянин
Землянин
вчера в 21:48
Конечно задница, ведь он давно присел в запас, на поле не выходит 🎃
kella
kella
вчера в 21:27
А у Туре Яя - тоже ничего!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:23, ред.
И этого Чемберса Пепса позвали в тренерский штаб Ахмата...Препротивнейший типок, разбирающийся в мужских задницах...
karnager
karnager
вчера в 19:14
Так может быть Артёмуа приборил на задницу Азара?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 19:01
У некоторых наших футболистов тоже сильная сторона это 63 - они ей думают
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:34
Когда Азар получает мяч, он уже чувствует,
Яя он что жо...ой чувствует или у него на ж...пе глаза???
jobss
jobss ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:30
.
memphis
memphis
вчера в 18:30
Азар соревнуется с Дженифер Попес и Кардашьян
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:24
нАзар береги тыл))Яя заприметил)))
ptxae66ydk9c
ptxae66ydk9c
вчера в 17:32
Ждем новости - на Азара претендует Зенит как замена ушедшему Азмуну))
Мечта Дзюбы)))))
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:25
Видимо в Испании труднее отталкивать, пришлось отрастить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:20
Вот отъел .опу!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:19
футбол через 63)))
gavryushabuk
gavryushabuk
вчера в 16:58
Это потому, что он жирный!
Gahi
Gahi
вчера в 16:52
Главное чтобы Яя Туре как тренер не взял на вооружение данный способ ведения борьбы в футболе ⚽. Не каждому дано умение владеть такой техникой своего тела на поле. Удачи
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:49
На каждую хитрую задницу всегда найдется Артем с резьбой.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:46
Артёмка призадумался...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:46
Него думает, что пошутил...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:40
Никогда не знал, что задница в футболе может быть сильной стороной футболиста.
armeec_
armeec_ ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:32
Дзюба поспорил бы )))
armeec_
armeec_
вчера в 16:31
"Великий" капитан сб.России арнул в голосину ))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:26
Лучше блокировать задницей чем играть через задницу, как у нас принято.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:19
Берегись Азар! Твоя задница на примете у большого смуглого парня
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:17
С юмором у Яя всё в порядке , а с игрой Азара действительно проблемы !!!)
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