Шотландские и английские клубы хотят организовать свою Суперлигу

Шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут пополнить состав участников АПЛ.
Ожидается, что данное решение будет поддержано со стороны ФИФА, УЕФА и правительством Великобритании. На данный момент этот вопрос официально ещё не обсуждался, но эта тема уже муссируется в британской прессе.
Возможен вариант, при котором в высшем дивизионе число команд будет уменьшено с двадцати до восемнадцати, а по окончании сезона будет проводиться плей-офф с участием четырех клубов.
Обновленный турнир может получить название «Британская Суперлига».
Ранее стало известно, что УЕФА может наложить санкции на 12 клубов-основателей Суперлиги.