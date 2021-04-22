Шотландские и английские клубы хотят организовать свою Суперлигу

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22 апреля 2021, 09:56

Шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут пополнить состав участников АПЛ .

Ожидается, что данное решение будет поддержано со стороны ФИФА , УЕФА и правительством Великобритании. На данный момент этот вопрос официально ещё не обсуждался, но эта тема уже муссируется в британской прессе.

Возможен вариант, при котором в высшем дивизионе число команд будет уменьшено с двадцати до восемнадцати, а по окончании сезона будет проводиться плей-офф с участием четырех клубов.

Обновленный турнир может получить название «Британская Суперлига».