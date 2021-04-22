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Шотландские и английские клубы хотят организовать свою Суперлигу

22 апреля 2021, 09:56

Шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут пополнить состав участников АПЛ.

Ожидается, что данное решение будет поддержано со стороны ФИФА, УЕФА и правительством Великобритании. На данный момент этот вопрос официально ещё не обсуждался, но эта тема уже муссируется в британской прессе.

Возможен вариант, при котором в высшем дивизионе число команд будет уменьшено с двадцати до восемнадцати, а по окончании сезона будет проводиться плей-офф с участием четырех клубов.

Обновленный турнир может получить название «Британская Суперлига».

Ранее стало известно, что УЕФА может наложить санкции на 12 клубов-основателей Суперлиги.

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Все комментарии
mat73
mat73
23 апреля в 08:35, ред.
Давно пора. Вообще всех объединить там надо, все клубы. Ато делятся внутри одной страны на 4 фронта, помимо Англии с Шотландией, еще Уэльс с Северной Ирландией. Что для УЕФА, что для ФИФА, надо взеде объединить, и на уровне клубов, и сборных.
vinjard
vinjard ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
23 апреля в 00:02, ред.
Толк есть если они допустим в АПЛ участвовать будут, там клуб даже если вылетает хорошие деньги зарабатывает. В ШПЛ - нет конкуренции кроме этих двух команд, и денег нет. они там по очереди без конца чемпионы, кто им конкурент скажи? Абердин? Они уже сами запарились от этого. Но конечно если Селтик и Рейнджерс там будут, им как своих ушей еврокубки не видать. Минус есть конечно.
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 22:19
С одной стороны лишают себя еврокубков, с другой — получат денежки за трансляцию игр. Думаю, денежки им нужнее, так как в еврокубках они все равно далеко не уходят. Синица в руках, как говорится.
dzvinka
dzvinka
22 апреля в 20:29
да это все такое, деды из ФА уже давно говорили, что если шотландские клубы хотят в Английскую лигу - тогда велком ин с 4-го дивизиона посоны, в любое время)))
azkan
azkan
22 апреля в 19:11
Зе Сан)) Об этом наверное пока рано говорить. Хотя тенденция и раньше была.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ vinjard (раскрыть)
22 апреля в 16:57
Чемпионат Шотландии сильно пострадает. Сами Селтик и Рейджерс в АПЛ будут середняками и без участия в еврокубках, оно им надо? Кардифф и Суонси болтаются в шипе, толку от этого вступления.
vinjard
vinjard ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
22 апреля в 14:43
Уэльские клубы такие как Кардифф Сити и Суанси играют в АПЛ, а почему Селтику и Рейнджерс нельзя?
dalex83
dalex83 ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 апреля в 13:37
Газаев начал суперлигу сочинять...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 апреля в 11:47
Нечего им делать в АПЛ. Пусть в своем чемпионате играют и оттуда в ЛЧ и ЛЕ играют.
Elliada
Elliada
22 апреля в 11:40
Да просто переименуйте любой турнир на Суперлигу и успокойтесь.
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
22 апреля в 11:35
Нет...в Англии это другое)...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 11:20
Ещё одни реформаторы
Little Caprice
Little Caprice ответ dalex83 (раскрыть)
22 апреля в 11:03
Ты действительно считаешь, что ситуации одинаковы? :)
dalex83
dalex83
22 апреля в 10:59
Крымским клубам и Донбассу не разрешили Рпл. Так что посмотрим на последовательность принятия решений!
112910415
112910415
22 апреля в 10:51
пока это не достоверная новость
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 10:45
пусть тогда Барселона будет играть в чемпионате Франции.
LOpp
LOpp ответ Ми Ша (раскрыть)
22 апреля в 10:45
почему со Второй Лиги?
в Англии около 10 дивизионов. Надо начитать с самых низов))
и не факт, что Селтик и Рейнджерс с первого раза выйдут из Чемпионшипа в АПЛ.
а в АПЛ я думаю они максимум будут бороться за попадание в 10-ку
sir_Alex
sir_Alex
22 апреля в 10:36
Тогда на чемпионате Шотландии можно поставить крест.
VeniaminS
VeniaminS
22 апреля в 10:27
В своем чемпионате не играется
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 10:25, ред.
Тогда другие шотландские клубы на это должны за...иться. Это опять же кидалово по отношению к слабым клубам, чемпионат Шотландии и так никому не интересен, телеправа копеечные, а без этих 2 клубов можно бесплатно данный продукт раздавать. Спонсирование чемпионата упадёт. Пусть УЕФА тоже пригрозит этим 2 сепаратистам. Чего удумали, окончательно чемпионат Шотландии развалить.
Ми Ша
Ми Ша
22 апреля в 10:23
В таком случае они должны начать со Второй лиги как минимум, а запустить их сразу в АПЛ не солидарно относительно других клубов Англии и в конце концов не спортивно...
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 10:23
Обоснование целесообразности? Ведь Шотландии-Ирландии,насколько я помню,были против брексита,а тут-обратный процесс. Что они намерены приобрести,ведь явно расходы грозят быть больше,а доходы ещё под вопросом.Или они подали заявку тогда,когда стало известно о участии английских команд в "Суперлиге",в надежде заместить их,или из эпатажа?
CSKA2012
CSKA2012
22 апреля в 10:20
Селтик и Рейнджерс максимум будут в сердине таблицы в АПЛ, не видать им еврокубков.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 10:11
Интересно было бы посмотреть
sihafazatron
sihafazatron
22 апреля в 09:57
было бы здорово, но источник не вызывает доверия)
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