АПЛ планирует изменить регламент для исключения попыток создания Суперлиги

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22 апреля 2021, 20:13

Руководство Английской Премьер-Лиги собирается изменить регламент турнира, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги.

По информации The Times, АПЛ намерена добиться таких изменений, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.