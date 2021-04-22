АПЛ планирует изменить регламент для исключения попыток создания Суперлиги

Руководство Английской Премьер-Лиги собирается изменить регламент турнира, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги.
По информации The Times, АПЛ намерена добиться таких изменений, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.
Отмечается, что за новые попытки создания такого турнира АПЛ будет исключать клубы. Работа ведется вместе с Футбольной ассоциацией Англии.
PS все правильно делают.....подавить бредовые идеи в зародыше....а тех кто повелся на искушения Переса и Аленя........ наказать финансовая блокировка на год..... без трансферов.....посмотрим как МС и Гвардиола без лярдов покупок сезончик проведут
PS все правильно делают.....подавить бредовые идеи в зародыше....а тех кто повелся на искушения Переса и Аленя........ наказать финансовая блокировка на год..... без трансферов.....посмотрим как МС и Гвардиола без лярдов покупок сезончик проведут
С учётом провала идеи Переса, любое начинание якобы против будущих попыток подобного встретит одобрение и от фанатов, и от чиновников. Ну а под этими лозунгами да с таким одобрением умные люди протащат именно то, что им и нужно - ещё сильнее увеличат финансовый отрыв от других лиг, в довесок присоединят Селтик с Рейнджерс и вауля, Суперлига во всей красе, которую все одобряют.
С учётом провала идеи Переса, любое начинание якобы против будущих попыток подобного встретит одобрение и от фанатов, и от чиновников. Ну а под этими лозунгами да с таким одобрением умные люди протащат именно то, что им и нужно - ещё сильнее увеличат финансовый отрыв от других лиг, в довесок присоединят Селтик с Рейнджерс и вауля, Суперлига во всей красе, которую все одобряют.
Создание "суперлиги" было задумано за долго до пандемии и интересы там совсем другие.
Просто Перес попытался это сделать сейчас и быстро, но ему сразу дали по рогам и указали его место.
Создание "суперлиги" было задумано за долго до пандемии и интересы там совсем другие.
Просто Перес попытался это сделать сейчас и быстро, но ему сразу дали по рогам и указали его место.