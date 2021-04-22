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АПЛ планирует изменить регламент для исключения попыток создания Суперлиги

22 апреля 2021, 20:13

Руководство Английской Премьер-Лиги собирается изменить регламент турнира, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги.

По информации The Times, АПЛ намерена добиться таких изменений, чтобы ни один из участников чемпионата не мог участвовать в проекте по созданию подобных турниров.

Отмечается, что за новые попытки создания такого турнира АПЛ будет исключать клубы. Работа ведется вместе с Футбольной ассоциацией Англии.

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DXTK
DXTK ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 17:45
я куплю тоттнхэм....... ах-ах-ах
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DXTK (раскрыть)
23 апреля в 09:59
Когда ТТХ банкротом станет вспомнишь Переса
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 апреля в 09:56, ред.
Вероятность очень высока . Если пандемия продолжится Реал вряд ли вытянет . А у Реала ещё не самая худшая ситуация, Барса и ТТХ точно банкротами станут
Loko best
Loko best ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 23:20
Я не про лигу говорю,а о том,что АПЛ не выгодны напряжённые отношения с их же лидерами.Рано или поздно,если ситуация в европейском футболе не изменится,Суперлига будет создана.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Loko best (раскрыть)
22 апреля в 23:08
Лига самораспустилась , какие еще доводы нужны???
DXTK
DXTK
22 апреля в 23:01
в англии любят футбол исторически такой какой он есть.......... АПЛ и так супер лига сама по себе лучшие команды лучшие тренеры деньги есть даже у малых клубов чтобы по сотни лямов выбрасывать на трансферы........

PS все правильно делают.....подавить бредовые идеи в зародыше....а тех кто повелся на искушения Переса и Аленя........ наказать финансовая блокировка на год..... без трансферов.....посмотрим как МС и Гвардиола без лярдов покупок сезончик проведут
Loko best
Loko best ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 22:59
Я забыл,вы же "эксперт","все знаете".....тут таким много,что говорят много,а аргументов нету...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Loko best (раскрыть)
22 апреля в 22:48
Никто ничего не покинет!
Loko best
Loko best ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 21:40
Это никакой не бунт,а желание получать то,что заслужили.Желание УЕФА понятно,а вот позиция АПЛ для меня загадка,во,что они превратятся если все 6 клубов разом покинут лигу???Кому это будет интересно?
dzvinka
dzvinka
22 апреля в 20:42
а ведь и сделают, АПЛ - огромные бабки, и люди рулящие этими бабками могли и не оценить этих шуток с суперлигами))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
22 апреля в 20:39
То есть ты сейчас подтверждаешь, что к примеру Реал перестанет быть топ клубом?
Дима Логинов
Дима Логинов
22 апреля в 20:38
Обожаю этот мир. Кинув в массы непродуманную идею, Перес просто развязал руки тем, кто и так на пути в эту самую Суперлигу. АПЛ с её финансами и обилием сильных клубов, равно как и интересу зрителей к её играм, уже представляет собой половину от Суперлиги.
С учётом провала идеи Переса, любое начинание якобы против будущих попыток подобного встретит одобрение и от фанатов, и от чиновников. Ну а под этими лозунгами да с таким одобрением умные люди протащат именно то, что им и нужно - ещё сильнее увеличат финансовый отрыв от других лиг, в довесок присоединят Селтик с Рейнджерс и вауля, Суперлига во всей красе, которую все одобряют.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 20:29
Задумана за долго но реализация лет через 10 должна была быть . Пандемия при том что без дохода от стадионов , клубы скорее всего ждёт жёсткий кризис , многие перестанут быть топами
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
22 апреля в 20:26
А причём здесь пандемия? Или на Переса пандемия не распространяется?
Создание "суперлиги" было задумано за долго до пандемии и интересы там совсем другие.
Просто Перес попытался это сделать сейчас и быстро, но ему сразу дали по рогам и указали его место.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 20:21
Нормальная реакция на бунт.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 20:18
Можно и не делать . Через пару лет с продолжением пандемии эти клубы загнуться ,и без этого , а пандемия в любом случаи никуда не уйдет , и тот же Ливерпуль особо от Вест Хема отличаться не будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 20:13
Так и нужно сделать...
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