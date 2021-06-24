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Отец Влашича: «Моему сыну необходим новый вызов»

сегодня, 18:41

Хавбек ЦСКА Никола Влашич может сменить клуб этим летом. Об этом заявил отец футболиста Йошко Влашич.

Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Нам нравится Россия и Москва, но есть более сильные лиги, более сильные клубы.

Было бы здорово, если бы Никола был ближе к дому. Никола многое дал ЦСКА, моему сыну необходим новый вызов.

Недавно агент Влашича не исключил возможное возвращение игрока в «Эвертон».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:29
Если он захочет уйти и будет реальное предложение в районе 30-35, то отпустят без вариантов. Дешевле вряд ли и куда попало тоже вряд ли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:19
ЦСКА уже не котируется. Даже в Лигу Конференций не попал...
particular
particular
сегодня в 19:15
Вызовы - это хорошо, но, для начала и по-пацански, надо отработать контракт или создать условия для перехода, которые будут отвечать запросам клуба и игрока...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:05
А покупатели есть?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:04
Гол забил , потому и лучший , а так был не лучше других. Не исключаю, что тут психологический фактор имеет место, но может что то и другое.
Посмотрим, что там Гинер с Орешкиным решат???
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:03
Ага, а Васин наверное лучший защитник в мире
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 19:02
Реально повыше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:01, ред.
Это чисто психологически. Пропала мотивация, а заставить себя трудновато. Зато в последнем матче мы увидели прежнего николу, мотивированнлго, заряженного на борьбу, и неслучайно поизнанного тлучшим игроком матча. Никола это безусловно топ, а с учётом возраста 23 года пожалуй самый востребованных на сегодня игрок РПЛ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:55
Папа пытается подогреть интерес к сынуле. А сынок то сдал в последнее время, выглядит совсем не так ярко , как еще год назад. вроде как потяжелел парень, не стало прежней резкости, и дриблинг его искрометный пропал. С чем это связано - не знаю, но так как прежде Никола уже не феерит. Ждем дальнейшего развития событий.
Всем здоровья.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:54
Про топ-20 вообще смешно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:51
От Дон Ленорыча ещё никто просто так не уходил).
sv_1969
sv_1969 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 18:48
Бабулька ещё думает
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:47
РПЛ его уровень. Тут он лидер. Захотелось лавку полировать?
112910415
112910415
сегодня в 18:46
огласите список предложений
Gorasul
Gorasul
сегодня в 18:46
Конечно нужно бежать из этого болота где чабаны работают тренерами...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:45
Ждём комментария бабушки Влашича
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:43
Данные из третьих источников.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:42
У него был вызов в Эвертоне однако не справился.
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