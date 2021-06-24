Отец Влашича: «Моему сыну необходим новый вызов»

Хавбек ЦСКА Никола Влашич может сменить клуб этим летом. Об этом заявил отец футболиста Йошко Влашич.
Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Нам нравится Россия и Москва, но есть более сильные лиги, более сильные клубы.
Было бы здорово, если бы Никола был ближе к дому. Никола многое дал ЦСКА, моему сыну необходим новый вызов.
Недавно агент Влашича не исключил возможное возвращение игрока в «Эвертон».
Посмотрим, что там Гинер с Орешкиным решат???
Посмотрим, что там Гинер с Орешкиным решат???
Всем здоровья.
Всем здоровья.