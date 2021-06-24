«Уфа» не будет выкупать Урунова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вернется в московский клуб из «Уфы», за которую играл на правах аренды. Об этом заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат.
Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить.
Накануне «Спартак» опроверг слухи, что «Наполи» претендует на Айртона.
(Зарема)
(Зарема)
Даже уйдя от Федуна не перестаёт его доить. Зарема сколько угодно может устраивать истерики, а Газизов всё равно будет получать бонусы.
Даже уйдя от Федуна не перестаёт его доить. Зарема сколько угодно может устраивать истерики, а Газизов всё равно будет получать бонусы.