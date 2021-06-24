«Уфа» не будет выкупать Урунова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» вернется в московский клуб из «Уфы», за которую играл на правах аренды. Об этом заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат.

Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить.