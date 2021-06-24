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«Уфа» не будет выкупать Урунова у «Спартака»

сегодня, 18:11

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вернется в московский клуб из «Уфы», за которую играл на правах аренды. Об этом заявил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат.

Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить.

Накануне «Спартак» опроверг слухи, что «Наполи» претендует на Айртона.

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vm777
vm777 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Есть предположение, что себе у него очень даже получилось- себе в карман. А вот Урунов как игрок потерял время.
vm777
vm777
сегодня в 19:05
Тем самым газизов подтвердил, что этот трансфер - сплошная подстава ради наживы. Раз он такой супер талант и скоро будет стоить от 5 млн., то чего сейчас его за 1 млн. не купите обратно?)) Как Газизов ушел, так сразу пропал интерес к Урунову от иностранных команд.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:58
Загубил Шамилька парня , в итоге получилось ни себе , ни людям.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:52
Кому нужны эти детали?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:47
Ещё одна покалеченная молодая жизнь спартаком, просто начало геноцида.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:44
Денег нет, нечего и спрашивать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:32
Газизов пока переигрывает тандем Федун - Заремхан на все 100% !!! Молодец !!!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 18:23
Перехитрить еврея сложно. Но можно. © Ш. Газизов
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:21
"Не можешь ***ть не мучай **пу"
(Зарема)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:20
Газизов красавчик!!!
Даже уйдя от Федуна не перестаёт его доить. Зарема сколько угодно может устраивать истерики, а Газизов всё равно будет получать бонусы.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 18:16
Ибо газизов знает толк!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
Это личный игрок Газизова...
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