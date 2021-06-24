Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен „Венеции“»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, сообщил, что «Венеции» интересен трансфер его клиента.
Да, Игорь действительно интересен „Венеции" и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было — переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но небеспочвенных.
По итогам минувшего сезона «Венеция» вышла в Серию А.
Не так давно Дивеев комментировал слухи об интересе «Болоньи».
Предложений нет, но интерес есть - очень неопределенно. Все агенты в какой то мере сказочники, но это их хлеб.
Всем здоровья.
Предложений нет, но интерес есть - очень неопределенно. Все агенты в какой то мере сказочники, но это их хлеб.
Всем здоровья.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!