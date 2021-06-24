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Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен „Венеции“»

сегодня, 15:09

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, сообщил, что «Венеции» интересен трансфер его клиента.

Да, Игорь действительно интересен „Венеции" и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было — переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но небеспочвенных.

По итогам минувшего сезона «Венеция» вышла в Серию А.

Не так давно Дивеев комментировал слухи об интересе «Болоньи».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:30
годик в России ещё побегать, окрепнуть
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:05
Чем здесь тухнуть, лучше ехать
BDA8181
BDA8181
сегодня в 17:59
Если не уйдёт играть в европу в ближайший год, то так и останеться один из подающих надежды
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:39
С российских зарплат трудно уйти.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:24
Дивеев нам самим в ЦСКА нужен....
В ЦСКА он дорос до игрока сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mangox33 (раскрыть)
сегодня в 16:43
На уровне слухов Азмун давно в Ювентусе, Кузяев в Атлетико, Зобнин в Баварии, Джикия в Ливерпуле. Все разобраны. Бедному Дивееву осталась Венеция. Куда ж ему податься ?
drug01
drug01
сегодня в 16:13
Ох эти разговоры портят парня
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 15:59
Агент: "Игорь действительно интересен Венеции на всё пока на уровне слухов!")
mangox33
mangox33
сегодня в 15:36, ред.
ахахахах кому он нужен там, скорости ноль . Разве что обратно в Уфу..

Сам агент говорить что все пока на уровне слухов...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:26
Очень здорово прибавил Дивеев , очень достойно смотрелся и на чемпионате Европы. Один из самых лучших и стабильных игроков нашей сборной. С таким успехом из него получиться очень качественный защитник для ЦСКА и сборной России. Я думаю сейчас вообще не нужно даже и думать руководству ЦСКА о его продаже в какой либо клуб, это будет большой ошибкой. Ему нужно создать условия в команде и работать над повышением его мастерства и качества игры. Он ещё очень молодой и есть вероятность того что он принесёт большую пользу ЦСКА. Пусть ещё играет, а уж потом видно будет куда ему лучше уходить, для продолжения своей карьеры. Пожелаю ему больших Успехов и идти к своей цели !!! Удачи!!!
Всем Добра !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:23
Слабый игрок с завышенной самооценкой
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:19
Какая Венеция!Зачем ему туда!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:17
Парень только заиграл, пусть хоть пару лет за армейцев побегает, а там видно будет. Желание агента понятно, деньжат срубить по легкому хочет, вот и нагнетает. На кой Игорю какая то Венеция???
Предложений нет, но интерес есть - очень неопределенно. Все агенты в какой то мере сказочники, но это их хлеб.
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:16
Да кому он нужен со своим гнилым апломбом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:11
Продавать Дивеева недопустимо!
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