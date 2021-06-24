Агент Дивеева: «Игорь действительно интересен „Венеции“»

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сегодня, 15:09

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России , сообщил, что «Венеции» интересен трансфер его клиента.

Да, Игорь действительно интересен „Венеции" и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было — переговоры по игроку не проводились. Все пока на уровне слухов, но небеспочвенных.

По итогам минувшего сезона «Венеция» вышла в Серию А.

Не так давно Дивеев комментировал слухи об интересе «Болоньи».