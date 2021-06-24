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А. Березуцкий: «Не хочу хвалить молодых игроков ЦСКА раньше времени»

сегодня, 15:42

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от первого товарищеского матча с клубом «Винер-Нойштадт» (3:1).

Пускай и пятьдесят на пятьдесят, но это вполне логичное развитие событий. Когда подавал документы на лицензию A, понимал, что хочу рано или поздно начинать тренировать. Когда ты молодой игрок, о чем ты задумываешься? Дальше трех дней вперед — ни о чем. А будучи взрослым игроком, конечно, задумывался стать тренером.

Хорошо подвигались. Было жарко. В общем, ничего больше от этого матча и не ждали. Хотели посмотреть, как ребята выглядят. Естественно, как это обычно и бывает, играли под нагрузкой. Всё остальное сейчас совершенно не важно.

Как выбирал состав? Кости подкинул, и вот так получилось (улыбается). Не хочу хвалить молодых игроков, потому что не стоит этого делать раньше времени. Но из того, что я сказал, плюс-минус можно сделать выводы.

Сложилось даже лучше, чем мы предполагали: здесь жарко, но в Москве еще жарче, так что нам повезло – и это большой плюс. Работа идет по плану, на данный момент думаем о физической готовности игроков и больше ни о чём.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб не ищет нового главного тренера.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:47
Матчи РПЛ покажут! Вспоминается при Союзе нашу сборную называли чемпионом мира по товарнякам! И причем не Сан-Марино обыгрывали )
112910415
112910415
сегодня в 18:35
все похвалы потом, потом ...
морозз
морозз
сегодня в 18:29
Команда собирается биться за евро кубки и как это понимать? Тренер без опыта и сразу главным, какая польза от этого назначения? Что он может дать такого футболистам ЦСКА? - очередная шутка Гинера? Какая то под ковёрная борьба боссов клуба?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:07
Привет Олег. А Вася был лучше)))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:05
А похвалить по первой игре можно Чалова ( дубль) и Шкурина, а вот Тороп гол привёз сам.
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 17:59
Нее с первой лиги они, да конечно должны выигрывать, но ещё молодой состав только начали сыгрываться ,первый матч в этом составе.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:43
День не зайдешь на соккер и на тебе - Березуцкий тренер....

Пущай удачу принесет конюшне..., хотя и соперник, но больно уж хорош был как игрок!)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:37
Вообще писали что 3 лига Австрии, фактически наш пфл
Они даже лежа их должны обыгрывать с более крупным счетом
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:29
Я не думаю, что Слуцкий может серьёзно помочь Алексею. Конкретный совет по игре давать он не рискнёт, т.к. для этого надо находиться в команде, а общих рекомендаций Алексей уже получил достаточно.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:20
И это правильно, и это верно.....
Похвалу ещё надо заслужить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:18
Давай Лёха,на тебя вся надежда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:16
Молодой тренер пока сам на птичьих правах...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:45
Конечно же хорошо пацаны сыграли, выиграли у команды первой лиги Австрии. Но это вообще не о чём. Пусть растут,много работают на тренировках, повышают свой уровень мастерства. Самое главное как они будут выглядеть в новом сезоне чемпионата страны. Правда ничего прорывного ждать от такого состава не приходится. Уж больно молодой состав у армейцев и без качественных приобретений тут не что надеяться. Ведь Гинер сказал что приобретений в этом сезоне не ожидается. Ещё и неизвестно как сложится судьба Влашича после чемпионата Европы, уж больно не хотелось бы в такой ситуации ещё и потерять одного из лидеров команды. Может всё таки руководство решит этот вопрос и Влашич останется ещё на один сезон. Ну а я пожелаю молодому тренеру и ново испечённой команде больших Успехов и конечно Удачи!!! И будем надеяться только на лучшее !!!
Всем Добра !!!
particular
particular
сегодня в 16:44
Березуцкому, вообще, лучше первые пару лет общаться с публикой только через пресс-службу... Не хвалить, не клеймить позором, не вдаваться в глубокие теоретические выкладки и т.д. и т.п. Тренировать, набираться опыта и давать результат... Помелом пусть чешут те, кому положено...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:37
Удачи Алексею, без всякого ёрничества.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:26
Желаю Алексею удачи, а вдруг получится так, что с тренером не прогадали хотя понимаем, что Лёша без опыта и сразу в такой клуб сложности будут, но у него перекрасные отношения с Викторовичем может подсказать, вообщем с чего то всё равно нужно начинать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:23
Что, это многих на "плюс-минус" потянуло?). На павлина хотят походить?)). Зелёный ещё сам новоиспеченный.
Зрелый тренер не стал бы говорить так, как сказал про молодых). Душару из себя выбить можно, но деда никогда?)).
Cat01
Cat01
сегодня в 16:11
Меньше слов больше дела
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:07
Алексею не позавидуешь, назначение произошло очень неожиданно, практически в пожарном порядке. Хорошо , что Алексей находился при клубе, а не пришел со стороны. Все же он уже знает что и как, какие проблемы надо решать.Но учитывая , что усилений больше не будет, то ему придется тяжело. Все же некоторые пинатели мяча явно напрашивались на выход. А теперь придется играть тем , что есть. Хорошо это или не очень , время покажет.
Удачи Алексею! Может и вырастет из него хороший тренер?!?
Всем здоровья.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:56
Березуцкий - здесь хорошо, сауна, номера бесплатные, девочки ... Жаль,.... братана не хватает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:44
Все бы так рассуждали
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