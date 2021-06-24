А. Березуцкий: «Не хочу хвалить молодых игроков ЦСКА раньше времени»

Главный тренер ЦСКА поделился впечатлениями от первого товарищеского матча с клубом «Винер-Нойштадт» (3:1).

Пускай и пятьдесят на пятьдесят, но это вполне логичное развитие событий. Когда подавал документы на лицензию A, понимал, что хочу рано или поздно начинать тренировать. Когда ты молодой игрок, о чем ты задумываешься? Дальше трех дней вперед — ни о чем. А будучи взрослым игроком, конечно, задумывался стать тренером.

Хорошо подвигались. Было жарко. В общем, ничего больше от этого матча и не ждали. Хотели посмотреть, как ребята выглядят. Естественно, как это обычно и бывает, играли под нагрузкой. Всё остальное сейчас совершенно не важно.

Как выбирал состав? Кости подкинул, и вот так получилось (улыбается). Не хочу хвалить молодых игроков, потому что не стоит этого делать раньше времени. Но из того, что я сказал, плюс-минус можно сделать выводы.

Сложилось даже лучше, чем мы предполагали: здесь жарко, но в Москве еще жарче, так что нам повезло – и это большой плюс. Работа идет по плану, на данный момент думаем о физической готовности игроков и больше ни о чём.