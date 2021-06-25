Сантос: «Цель „Зенита“ — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

Защитник «Зенита» рассказал о целях команды в новом сезоне.

Впереди у нас вновь три турнира — чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами. Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах — работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.