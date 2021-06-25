Сантос: «Цель „Зенита“ — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о целях команды в новом сезоне.
Впереди у нас вновь три турнира — чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами. Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах — работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.
В минувшем сезоне Сантос стал лучшим ассистентом в РПЛ.
Ибо как показывает практика....того что достаточно для гегемонии и флагманства в РПЛ - абсолютно не достаточно для побед даже над брюггофутболистами.....
Вообще не понимаю...
Зенит сильную команду строить собирается ???
Или только для РПЛ??
Самим то не надоело ???
Вечером отмечать очередной титул...утром опохмеляться поражениями от полупрофессиональных европейских клубов..???
Ибо как показывает практика....того что достаточно для гегемонии и флагманства в РПЛ - абсолютно не достаточно для побед даже над брюггофутболистами.....
Вообще не понимаю...
Зенит сильную команду строить собирается ???
Или только для РПЛ??
Самим то не надоело ???
Вечером отмечать очередной титул...утром опохмеляться поражениями от полупрофессиональных европейских клубов..???