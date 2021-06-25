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Сантос: «Цель „Зенита“ — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

сегодня, 09:53

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о целях команды в новом сезоне.

Впереди у нас вновь три турнира — чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами. Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах — работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.

В минувшем сезоне Сантос стал лучшим ассистентом в РПЛ.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 10:19
А чего нельзя взять то, когда конкурентов просто нет вокруг.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:18
Надо лучше играть на европейском уровне,а не в своем чемпионате.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:16
Главное, чтобы дзюба руками больше работал тогда трофеи будут.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:15
Обычно о планах на сезон рассказывают представители пресслужбы или руководство клубов, а игроки их исполняют, а тут вдруг защитник озвучивает цель.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:14
Кубок России еще взять? В ЛЧ ничего не светит...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:11
Добавят еще к комплекту картонных российских трофеев Кубок России, может кубок Матч - Премьер ( не помню состав участников), а в Европе опять свое слово скажет ковид, нагрузки, перелеты и отсутствие четко поставленной задачи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:09, ред.
Выход из группы ,из 3-й корзины, в ЛЧ - будет важнее всех внутриРПЛьных титулов........
Ибо как показывает практика....того что достаточно для гегемонии и флагманства в РПЛ - абсолютно не достаточно для побед даже над брюггофутболистами.....

Вообще не понимаю...
Зенит сильную команду строить собирается ???
Или только для РПЛ??

Самим то не надоело ???
Вечером отмечать очередной титул...утром опохмеляться поражениями от полупрофессиональных европейских клубов..???
sv_1969
sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 10:05
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 09:58, ред.
    Целевая программа Газпрома для Зенита на футбольную Европу не распространяется !!!) И действует только внутри страны !!!)))
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 09:58
    Больше двух (максимум!) не получится.
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