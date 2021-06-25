В. Березуцкий: «Дивеев может реально вырасти в игрока мирового класса»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России поделился мнением о своём коллеге по амплуа, действующем игроке армейцев и национальной команды России .

У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса. Но здесь, как правило, всё зависит от футбольного интеллекта. От того, как он будет выполнять тактические требования тренера.