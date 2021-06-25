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В. Березуцкий: «Дивеев может реально вырасти в игрока мирового класса»

сегодня, 02:18

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о своём коллеге по амплуа, действующем игроке армейцев и национальной команды России Игоре Дивееве.

У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса. Но здесь, как правило, всё зависит от футбольного интеллекта. От того, как он будет выполнять тактические требования тренера.

Ранее агент Дивеева подтвердил информацию о том, что его клиент интересен «Венеции».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:46
Если из тебя не получилось, может хоть научишь другого, если конечно футбольный интеллект есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:16
Если дурака валять не будет , то вполне может вырасти в классного защитника. Думаю , они с Джикией сыграются в сборной.
valt134
valt134
сегодня в 02:56
Лет до 30-ти расти будет и надежды подавать.
протон1
протон1
сегодня в 02:21
я не буду комментировать этого ...
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