В. Березуцкий: «Дивеев может реально вырасти в игрока мирового класса»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о своём коллеге по амплуа, действующем игроке армейцев и национальной команды России Игоре Дивееве.
У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса. Но здесь, как правило, всё зависит от футбольного интеллекта. От того, как он будет выполнять тактические требования тренера.
Ранее агент Дивеева подтвердил информацию о том, что его клиент интересен «Венеции».