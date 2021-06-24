Министр спорта РФ — о Черчесове: «Горячительных решений нельзя принимать»

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о перспективах на посту главного тренера национальной команды.

Судьбу тренера уже комментировал президент РФС . Мы к этому вопросу вернемся. Ответственность с тренера никто не снимал. Но горячительных решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии.

Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены. О конкретных причинах попросим высказаться специалистов в области футбола.

Уверен, что нужно совершенствоваться в направлениях футбола. У нас разрозненно разваривается детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт сборных команд.

Нужно обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трех уровней и создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов юных футболистов.