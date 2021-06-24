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Министр спорта РФ — о Черчесове: «Горячительных решений нельзя принимать»

сегодня, 19:19

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. Ответственность с тренера никто не снимал. Но горячительных решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии.

Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены. О конкретных причинах попросим высказаться специалистов в области футбола.

Уверен, что нужно совершенствоваться в направлениях футбола. У нас разрозненно разваривается детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт сборных команд.

Нужно обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трех уровней и создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов юных футболистов.

Футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал имя тренера, который мог бы заменить Черчесова на посту главного тренера сборной России.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 23:57
Ребята,30 числа прямой эфир с Путиным будет, вот хочу ему задать вопррс вопрос про наш футбол,подскажите как лучше ему сформулировать вопрос
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ttv9sr89n6jc (раскрыть)
сегодня в 23:54
Сделали хитро,обмывание денег, усач там делится с кем то сверху,что он так спокойно говорит что он не уйдет с поста сам
Twisted
Twisted
сегодня в 23:54
Да лучше и дальше обогащать шашлычника который тащит в сборную своих друзей и плюет на всех
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 23:52
А что он сказал? Что Черчесов опять остается тренером? И хотят ужесточить лимит? Чтоб наши молодые игроки с паспортом получали как Тюкавин 1 млн руб в нелелю и не хотели уезжать в Европу?
SAFqwer
SAFqwer
сегодня в 23:41
Вместе с министром обоих кастрировать и пастухами в горы....
ttv9sr89n6jc
ttv9sr89n6jc
сегодня в 23:30
Самое удивительное что после чм 2018 Черчесов приходил на матч тв и говорил,что контракт продлен по схеме 2+2 (т е хороший результат на евро-автоматически продлевается,плохой результат-автоматически заканчивается.... Евро из-за вируса перенесли на год.... и тут все узнают что у этого чудо контракт до чм в Катаре включительно.... Как можно продлить контракт, не зная какие результаты будут на евро.....как?? как??? Если бы в РФС сидели бы умные люди,то они сказали бы у Черчесова закончился контракт...продлевать его мы не собираемся... Но они продлили... заранее до евро))))))))))
Roman73
Roman73
сегодня в 23:29
Это просто министр горячительных напитков !
faneng
faneng
сегодня в 23:20
Горячительные - это напитки, решения могут быть горячими. Решения могут быть приняты сгоряча.
Сп62
Сп62
сегодня в 22:45
Судя по словам грамотея-министра всё уже решено. Осталось выждать время и красиво преподнести в цветной обёртке.
abramjan
abramjan
сегодня в 22:29
Горячительные решения??? Ну тупооооой!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 22:26, ред.
А может мы страна дураков, как нас считают эти безмозглые министры , ой как хочется революции- взять топор в руки и по башке таким министрам Путин разве не патриот ,он же в курсе всего этого бардака !!!!
морозз
морозз
сегодня в 22:24
Вообще то нормальный тренер сам уходит после таких печальных для нашей сборной результатов, но это не для Стаса!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 22:18
Правильно. Нужно уволить через пару недель, а не сразу
Анд-м
Анд-м
сегодня в 22:14
Похоже этот господин , имеет долю от контракта черчеса ,вот поэтому и не будет спешить. До последнего тянуть с увольнением ,только когда с верху постучат. Типичный чинуша "деда" ((
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:12
Достало кумовство! Гнать его поганой метлой из сборной!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
сегодня в 22:10
3.14дарасы...что ещё тут скажешь
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 22:05, ред.
А вот раньше! https://ibb.co/mvBGfXj
Mi6
Mi6
сегодня в 21:55
Рулят непрофессионалы..... Как и везде....
Caliostro
Caliostro
сегодня в 21:52
Мафия бессмертна!
Absinthe2
Absinthe2
сегодня в 21:25
Прочёл и плюнул. Тьфу, ска
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 21:24
Конечно! Черчес же не тренер, а чинуша. А своих удобненьких вы не бросаете!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:08
ГОрячительные напитки министру не принимать!
valt134
valt134
сегодня в 21:04
Согласен. Тут горячительные решения не помогут. Только напитки...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 20:59
Правильно говорить не "горячительных", а "необдуманных".© источник: Бестолковый словарь моржа
1bear
1bear
сегодня в 20:51
"круговая порука мажет как копоть"....
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:49
у нас в стране всё и везде долгосрочная стратегия лет на 50 а то и больше, один стратег 20 лет всё никак вот и вся стратегия
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:47
они все там одним миром мазаны друг за друга горой тут не только футбол в ...опе весь спорт на нуле тут треба и этого министра уволить
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:36, ред.
Горячительные решения, и это говорит МИНИСТР спорта...
Как человек может быть министром, когда он не знает значение слова - на родном языке...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 20:35
Дзюба тоже когда гол забивает ,всё время кричит - Я БООООООООГ ! ))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:34, ред.
Так примите холодное решение! Черчесова в аут!!! С Лёвом поговорите! Или хотите и на ЧМ обораться, если выйдете?!
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