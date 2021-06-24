Министр спорта РФ — о Черчесове: «Горячительных решений нельзя принимать»

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.
Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. Ответственность с тренера никто не снимал. Но горячительных решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии.
Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены. О конкретных причинах попросим высказаться специалистов в области футбола.
Уверен, что нужно совершенствоваться в направлениях футбола. У нас разрозненно разваривается детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт сборных команд.
Нужно обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трех уровней и создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов юных футболистов.
Футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал имя тренера, который мог бы заменить Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены.
Раз задачи которые были поставленны перед главным тренером сборной России по футболу не выполнены ,то о каких горячительных решений может идти речь. Не выполнил задачу ,- всё досвиданье и никаких больше дискуссий не должно быть. Каких ещё мнения специалистов вы должны выслушивать??? В вашем хозяйстве человек которому поручили выступить на Европейской арене ничего не смог противопоставить и наша сборная с треском провалилась . А ведь сборная,
это лицо всей страны и оно выглядит сейчас в самом плохом свете . Что ещё должен сделать этот человек по фамилии Черчесов, чтобы его просто уже небыло у руля нашей с вами сборной ??? А специалисты пусть разбирают эту ситуацию которая сложилась на чемпионате Европы и сделают правильные выводы, чтобы в следующий раз просто не допустить такого провального выступления. И надо начинать с самого низа ,с детских школ, академий и клубов до самой главной команды сборной России !!! И чем раньше это вы сделаете , тем быстрее мы станем конкурентными на Европейских и мировых аренах !!! Бог вам в помощь !!! Всем Добра !!!
Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены.
Раз задачи которые были поставленны перед главным тренером сборной России по футболу не выполнены ,то о каких горячительных решений может идти речь. Не выполнил задачу ,- всё досвиданье и никаких больше дискуссий не должно быть. Каких ещё мнения специалистов вы должны выслушивать??? В вашем хозяйстве человек которому поручили выступить на Европейской арене ничего не смог противопоставить и наша сборная с треском провалилась . А ведь сборная,
это лицо всей страны и оно выглядит сейчас в самом плохом свете . Что ещё должен сделать этот человек по фамилии Черчесов, чтобы его просто уже небыло у руля нашей с вами сборной ??? А специалисты пусть разбирают эту ситуацию которая сложилась на чемпионате Европы и сделают правильные выводы, чтобы в следующий раз просто не допустить такого провального выступления. И надо начинать с самого низа ,с детских школ, академий и клубов до самой главной команды сборной России !!! И чем раньше это вы сделаете , тем быстрее мы станем конкурентными на Европейских и мировых аренах !!! Бог вам в помощь !!! Всем Добра !!!