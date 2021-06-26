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В «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

сегодня, 03:55

«Реал», скорее всего, не подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Как утверждают испанские СМИ, в мадридском клубе считают невыполнимой задачу покупки 22-летнего француза этим летом в связи с невозможностью конкурировать с ПСЖ в финансовом аспекте.

Парижане настроены удержать Мбаппе и собираются сделать ему очень щедрое предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

Вчера ПСЖ объявил о подписании нового контракта с Итаном Мбаппе — младшим братом форварда сборной Франции.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:33
Кильяша расстроится, скиснет и мы потеряем звезду).
Nazi
Nazi
сегодня в 07:07
Нет народ, так нельзя. Мбаппе должен играть за Реал. Он просто обязян играть за Реал. Иначе как же он станет топ футболистом. Давайте скинемся люди. Нельзя чтобы Мбаппе не играл за Реал.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:39
С поиска денег и надо было начинать.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:09
Устроили "ромашку", а по факту нет денег у Переса.
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