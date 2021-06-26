В «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

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сегодня, 03:55

«Реал», скорее всего, не подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно.

Как утверждают испанские СМИ , в мадридском клубе считают невыполнимой задачу покупки 22-летнего француза этим летом в связи с невозможностью конкурировать с ПСЖ в финансовом аспекте.

Парижане настроены удержать Мбаппе и собираются сделать ему очень щедрое предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.