В «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

«Реал», скорее всего, не подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
Как утверждают испанские СМИ, в мадридском клубе считают невыполнимой задачу покупки 22-летнего француза этим летом в связи с невозможностью конкурировать с ПСЖ в финансовом аспекте.
Парижане настроены удержать Мбаппе и собираются сделать ему очень щедрое предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.
Вчера ПСЖ объявил о подписании нового контракта с Итаном Мбаппе — младшим братом форварда сборной Франции.