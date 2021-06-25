ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры по трансферу Бэйла

сегодня, 19:52

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может сменить клубную прописку.

Как сообщается, валлиец не входит в планы нового главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти, «сливочные» готовы продать игрока. В подписании Бэйла заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда из МЛС уже вступила в переговоры с «Реалом» относительно трансфера валлийца.

Ранее СМИ опровергли слухи о том, что Бэйл намерен завершить карьеру после Евро.

Все новости
СлухиГолкипер «Баварии» Нюбель станет одноклубником Головина
Сегодня, 21:05 Комментарии2
Агент Жоржиньо: «Мой клиент до конца отработает контракт с „Челси“»
Сегодня, 20:52 Комментарии4
Слухи«Атлетико» не получал официальных предложений по трансферу Сауля
Сегодня, 19:39 Комментарии2
СлухиСмоллинг может перейти в «Эвертон»
Сегодня, 17:48 Комментарии3
Агент Вернера: «В будущем уход Тимо из „Челси“ не будет проблемой»
Сегодня, 17:19 Комментарии9
Слухи«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» интересуются голкипером «Фиорентины»
Сегодня, 16:49 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 21:54
Кокорину, до Бэйла очень далеко, как-то неудачное сравнение!!! На евро стал автором голевых передач, к примеру Левандовский у поляков был фактически без результативный!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:31, ред.
"Спартак" также нашёл точки взаимопонимания с "Фиорентиной"...)

Возможно, сравнение не совсем корректное, сравнивая Бэйла с Кокориным, но что-то в этом есть общего, по итогам конечного результата... Кокорина, "играя" за "фиалок", Бэйла, "играя" за "Лос-Анджелес-Гэлакси", ну, очень рискованный трансфер команды из МЛС...

Но, в любом случае, Гарет Бэйл, снова будет в "шоколаде")
particular
particular
сегодня в 21:23
Зачётная тема... Стороны, наверняка, найдут точки взаимопонимания...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 21:05
Бэйл сильно сдал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:44
Так будет лучше всем
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 20:23
вершина карьеры что уж там. Удачи гольфисту.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:57
Аукнется им этот трансфер...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100