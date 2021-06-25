«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры по трансферу Бэйла

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может сменить клубную прописку.
Как сообщается, валлиец не входит в планы нового главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти, «сливочные» готовы продать игрока. В подписании Бэйла заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда из МЛС уже вступила в переговоры с «Реалом» относительно трансфера валлийца.
Ранее СМИ опровергли слухи о том, что Бэйл намерен завершить карьеру после Евро.
Возможно, сравнение не совсем корректное, сравнивая Бэйла с Кокориным, но что-то в этом есть общего, по итогам конечного результата... Кокорина, "играя" за "фиалок", Бэйла, "играя" за "Лос-Анджелес-Гэлакси", ну, очень рискованный трансфер команды из МЛС...
Но, в любом случае, Гарет Бэйл, снова будет в "шоколаде")
Возможно, сравнение не совсем корректное, сравнивая Бэйла с Кокориным, но что-то в этом есть общего, по итогам конечного результата... Кокорина, "играя" за "фиалок", Бэйла, "играя" за "Лос-Анджелес-Гэлакси", ну, очень рискованный трансфер команды из МЛС...
Но, в любом случае, Гарет Бэйл, снова будет в "шоколаде")