«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры по трансферу Бэйла

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сегодня, 19:52

Нападающий «Реала» может сменить клубную прописку.

Как сообщается, валлиец не входит в планы нового главного тренера мадридского клуба , «сливочные» готовы продать игрока. В подписании Бэйла заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда из МЛС уже вступила в переговоры с «Реалом» относительно трансфера валлийца.