Бэйл — лидер по созданным явным голевым моментам на Евро-2020

Форвард сборной Уэльса создал 5 явных голевых моментов во время группового раунда Евро-2020.

Это рекордный показатель среди всех игроков.

Gareth Bale created more BIG chances (5) than any other player during the Group Stage.



