Головин пробежал 36 км на Евро-2020. Это больше всех на групповом этапе

Полузащитник сборной России Александр Головин показал наивысший результат по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.
За три матча игрок «Монако» пробежал 36 километров.
На втором месте по этому показателю оказался Томаш Соучек (Чехия, 35,1 км), третий - Адам Надь (Венгрия, 34,8 км).
Ранее сообщалось, что форвард сборной России Артем Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.
Во всей красе!!!
Что бы мы,россияне, не ругали свою сборную за явный провал на ЕВРО - нам начинают подсовывать всякие сомнительные рейтинги!
А Дзюба выше всех подпрыгнул!
А головин больше всех пробежал!
А такой-то - дальше всех плюнул!
А такой-то - больше всех испачкал футболку!
И т.д. и т.п.
Перестаньте дурить людям головы: ПРОВАЛ - ОН И ЕСТЬ ПРОВАЛ!!!
Во всей красе!!!
Что бы мы,россияне, не ругали свою сборную за явный провал на ЕВРО - нам начинают подсовывать всякие сомнительные рейтинги!
А Дзюба выше всех подпрыгнул!
А головин больше всех пробежал!
А такой-то - дальше всех плюнул!
А такой-то - больше всех испачкал футболку!
И т.д. и т.п.
Перестаньте дурить людям головы: ПРОВАЛ - ОН И ЕСТЬ ПРОВАЛ!!!
Как всегда не нужние рекорды
Как всегда не нужние рекорды