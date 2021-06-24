Головин пробежал 36 км на Евро-2020. Это больше всех на групповом этапе

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вчера, 19:45

Полузащитник сборной России показал наивысший результат по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.

За три матча игрок «Монако» пробежал 36 километров.

На втором месте по этому показателю оказался (Чехия, 35,1 км), третий - (Венгрия, 34,8 км).

Ранее сообщалось, что форвард сборной России Артем Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.