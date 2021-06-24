ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Головин пробежал 36 км на Евро-2020. Это больше всех на групповом этапе

вчера, 19:45

Полузащитник сборной России Александр Головин показал наивысший результат по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.

За три матча игрок «Монако» пробежал 36 километров.

На втором месте по этому показателю оказался Томаш Соучек (Чехия, 35,1 км), третий - Адам Надь (Венгрия, 34,8 км).

Ранее сообщалось, что форвард сборной России Артем Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.

Все новости
Дзюба чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро
Вчера, 20:00 Комментарии36
Турнирная таблица Евро-2020: места с 17-го по 24-е. Россия финишировала 18-й
Вчера, 15:01Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии15
Важнейший рекорд в карьере Роналду. Забил 109 голов за сборную Португалии и сравнялся с Али Даеи
Вчера, 12:36Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
Роналду – первый португалец, забивший на Евро в 3 матчах группового этапа
Вчера, 08:19 Комментарии12
Дзюба — лучший на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям
Вчера, 00:48 Комментарии89
Выигравшие группу шведы — худшие на Евро по точности передач и владению
Вчера, 00:40 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:25
Вот он - футбольный пиар!

Во всей красе!!!

Что бы мы,россияне, не ругали свою сборную за явный провал на ЕВРО - нам начинают подсовывать всякие сомнительные рейтинги!

А Дзюба выше всех подпрыгнул!

А головин больше всех пробежал!

А такой-то - дальше всех плюнул!

А такой-то - больше всех испачкал футболку!

И т.д. и т.п.

Перестаньте дурить людям головы: ПРОВАЛ - ОН И ЕСТЬ ПРОВАЛ!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:16
Это неудивительно. Парень до последних секунд матча бежал в прессинг, но никто не поддерживал - слабаки, а ведь месяц готовились
виктор бочарников
виктор бочарников ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 23:00
69,какя несправедливость!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 22:22
Да какой от этого толк?))
Futurista
Futurista ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 22:06, ред.
Наши же под олимпийскими девизами выступают...главное участие..."Быстрее, выше, сильнее!"...где тут умнее...хитрее...техничнее?)...
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:03
Проигравшему спор Головину приходилось пробегать 4 километра после каждой выигранной Дзюбой верховой дуэли.
Mi6
Mi6
вчера в 21:56
Есть чем гордиться
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:47
В футболе побеждает не тот кто больше бегает, а тот быстрее думает...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:46
Вот как Головину или Миранчуку заиграть в сборной? Ведь чабан на тренировках то и дело учит их защищать ворота! В прочем, как и всех остальных. Правильно кто-то сказал - Вратарь, так и останется всю жизнь видеть только из ворот!
протон1
протон1
вчера в 21:37
сейчас получат бонусы зарплаты премиальные от игр на евро. а кому ? тунеядцам. почему не отказались все хором от зарплат? хоть какое то уважение осталось бы . но нет. играли думая о деньгах. тошно смотреть на их лица . очень тошно.
протон1
протон1
вчера в 21:32, ред.
если сравнить навозную муху с медоносной пчелой . их налет. то польза от второй , не так ли? вся сборная была похожа на кучу навозных мух..
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:32
Дурная голова ногами покоя не даёт!
Как всегда не нужние рекорды
Legend 6
Legend 6 ответ виктор бочарников (раскрыть)
вчера в 21:30
А Баринов больше всех лежал
протон1
протон1
вчера в 21:30
лучше бы за хлебом сбегал . толку было бы больше.
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:29
Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она не стала...
протон1
протон1
вчера в 21:27
а вратарь больше всех пропустил голов _)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:15
Это была неудачная попытка побега назад в "Монако" из убогой сборной.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:14
Таких еще называют "всадник без головы".
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:08
Бегал без толку
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:02
Зюба всех перепрыгал,Головин больше всех побежал, эти чуваки выбрали не тот путь,им в легкую атлетику,там бы добились неимоверных вершин.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:58
Когда у команды есть такие показатели - больше всех выиграл головой, больше всех пробежал, а толку ноль, то это означает, что команда без головы, без тренера!
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:57
Должно быть обидно Сане
oncha
oncha
вчера в 20:47
А Зобнин отдал самый точный пас в чемпионате.
Знатог
Знатог
вчера в 20:46
Почему не 42?
YVG
YVG
вчера в 20:46
Был бы еще толк от такой бездумной беготни.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:43, ред.
Сдается мне, что рейтинг - барахло. Как ТАКОЕ вообще возможно?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:43
При этом Дзюба за три игры пробежал 450 м. И устал. Только кому нужна эта статистика?
BDA8181
BDA8181 ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 20:41
В АПЛ не берут кого попало ))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 20:36
Больше всех бегали, выше всех прыгали а по факту последнее место!
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:28
В итоге только у чеха количество как-то отразилось на качестве.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100