Важнейший рекорд в карьере Роналду. Забил 109 голов за сборную Португалии и сравнялся с Али Даеи

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вчера, 12:36

И кто тут GOAT?

Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

109 — Криштиану стартовал на Евро-2020, имея в активе 104 гола за сборную Португалии. Все уже давно смирились с тем, что КриРо побьет державшийся полтора десятилетия рекорд Али Даеи, даже сам иранец заявил, что это будет для него огромной честью, обещал тепло поздравить Роналду. Перед стартом чемпионата Европы мы предполагали, что жадный до голов португалец может взять вожделенную высоту во время крупного турнира, но Криштиану превзошел ожидания, забив 5 голов уже на групповой стадии.

Теперь у мирового рекорда по числу голов за национальные сборные два обладателя, но нет никаких сомнений, что Роналду оставит Али Даеи вторым и возглавит таблицу выдающихся международных бомбардиров единолично. Иранский бомбардир не нарушил данное им слово и действительно поздравил Криштиану с повторением своего рекорда:

Поздравляю Криштиану Роналду, который теперь в одном голе от того, чтобы побить мировой рекорд по количеству голов на международном уровне. Для меня большая честь, что это выдающееся достижение будет принадлежать Роналду — великому чемпиону и заботливому человеколюбу, который вдохновляет людей и влияет на их жизни во всем мире!

Топ-5 снайперов национальных сборных в мире

1-2. Али Даеи (Иран) — 109 голов в 149 матчах

1-2. Криштиану Роналду (Португалия) — 109 голов в 178 матчах

3. Мохтар Дахари (Малайзия) — 89 голов в 143 матчах

4. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84 гола в 85 матчах

5. Годфри Читалу (Замбия) — 78 голов в 111 матчах

Любопытный факт: встрече Роналду и Али Даеи на футбольном поле помешала травма спины иранца. Португалия и Иран попали в одну группу на ЧМ -2006, на тот момент 37-летний Даеи забил уже все свои 109 голов за сборную, а 21-летний Роналду только начинал путь к вершине. Иранский капитан не смог сыграть против португальцев из-за проблем со спиной, его команда проиграла со счетом 0:2, а один из голов с пенальти забил Криштиану. Это был всего лишь 12-й гол КриРо за Португалию.

Топ-5 снайперов национальных сборных в Европе

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 109 голов в 178 матчах

2. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84 гола в 85 матчах

3. Шандор Кочиш (Венгрия) — 75 голов в 68 матчах

4. Мирослав Клозе (Германия) — 71 гол в 137 матчах

5. Роберт Левандовски (Польша) — 69 голов в 146 матчах

«Анатомия» 109 голов Криштиану Роналду за сборную Португалии

Влияние на результаты сборной Португалии. Роналду забивал в 72 из 178 матчей в футболке сборной Португалии (40.5% результативных встреч). В 59 играх с голами Криштиану португальцы выиграли (82% голов КриРо способствовали победам), 6 раз сыграли вничью и 7 раз уступили.

Одиночные выстрелы и стрельба очередями. В 46 матчах за сборную Роналду забил по 1 голу, 17 раз стрелял дуплетами, оформил 7 хет-триков и 2 покера.

Дома и на выезде. 48 голов Криштиану Роналду забил на португальской земле, 34 раза отличился в матчах, которые проходили на поле соперников, еще 27 мячей отправил в сетку на нейтральной территории.

Любимые соперники. От новоиспеченного рекордсмена пострадали 44 сборные, среди которых есть представители всех футбольных конфедераций и соответственно всех частей света: Европы, Южной Америки, Северной Америки, Азии, Африки и Океании. Самые любимые жертвы Роналду — Швеция и Литва, в ворота этих команд он забил по 7 мячей. По 6 раз огорчал Андорру, Венгрию и Люксембург, по 5 — Армению и Латвию. На Евро-2020 Криштиану впервые забил сборным Германии и Франции, из европейских топ-сборных он пока не огорчал только Италию и Англию.

Любимое время для голов. 44 из своих 109 голов Криштиану забил в первых таймах, в то время как во вторых половинах матчей отличился 65 раз. Наиболее эффективен Роналду в концовках матчей: 33 своих гола он забил после 75-й минуты, причем здесь только 2 удара с пенальти. Труднее всего даются голы с 11-й по 20-ю минуты — всего лишь 3.

А что насчет «Пеналду»? 85 голов Роналду забил с игры, 10 — штрафными ударами и только 14 с помощью пенальти. Это около 13% от общего количества международных голов. У Месси, к примеру, 16 из 73 голов за сборную Аргентины забиты с одиннадцатиметровой отметки, а это 22%.

Части тела. Руками, как Марадона, Роналду не забивал, использовал в качестве футбольного оружия только разрешенные ноги и голову. 59 голов забил правой, но и левая не для ходьбы — 25 мячей послал в ворота «слабой» ногой. И еще 25 раз забивал головой.

Лучшие ассистенты. Рикарду Куарежма и Жоау Моутиньо сделали по 8 результативных передач на Криштиану Роналду, по 6 ассистов на счету Нани и Бернарду Силвы, в 5 голах КриРо поучаствовал Деку.

Особенные и юбилейные голы Криштиану Роналду за Португалию

1. В ворота Греции 12 июня 2004 года (Евро-2004). В добавленное ко второму тайму время Криштиану Роналду отыграл один мяч у греков в матче открытия домашнего чемпионата Европы, замкнув головой подачу Луиша Фигу с углового. Дебютный гол КриРо забил в своем 8-м матче за национальную команду.

10. В ворота Саудовской Аравии 1 марта 2006 года (товарищеский матч). И снова головой после подачи Луиша Фигу.

12. В ворота Ирана 17 июня 2006 года ( ЧМ -2006). Первый гол Роналду с пенальти за сборную Португалии был забит в том самом матче, где он мог встретиться с Али Даеи.

20. В ворота Казахстана 17 октября 2007 года (отбор Евро-2008). Победный гол в гостевом матче отборочного цикла Евро-2008 забит левой ногой на 90+1 минуте.

30. В ворота Дании 11 октября 2011 года (Евро-2012). И снова юбилейный гол забит в компенсированные ко второму тайму минуты: Роналду поразил ворота датчан со штрафного удара на 90+2 минуте. Правда, особой радости этот удар не принес: Португалия уступила 1:2.

40. В ворота Нидерландов 14 августа 2014 года (товарищеский). И снова с левой ноги, а голевой передачей отметился большой друг Роналду — Пепе.

50. В ворота Ганы 26 июня 2014 года ( ЧМ -2014). Нравится Роналду забивать юбилейные голы левой ногой, на этот раз принес португальцам победу на 80-й минуте матча групповой стадии ЧМ -2014.

60. В ворота Венгрии 22 июня 2016 года (Евро-2016). Сборная Португалии была близка к провалу на групповой стадии Евро-2016, который в итоге оказался триумфальным. В решающем матче групповой стадии против Венгрии Криштиану и Ко трижды уступали в счете и трижды отыгрывались, сам Роналду забил два мяча. Второй из них, установивший окончательный счет 3:3, стал юбилейным. Забит головой с подачи Рикарду Куарежмы.

70. В ворота Венгрии 25 марта 2017 года (отбор ЧМ -2018). И снова венгры приглашены на юбилей. На этот раз Криштиану поразил ворота мадьяр точным выстрелом со штрафного.

80. В ворота Египта 23 марта 2018 года (товарищеский матч). В этой игре португальцы пропустили от Мохамеда Салаха и проигрывали до 90+2 минуты, а потом началась магия Роналду, который дважды забил головой с подач Рикарду Куарежмы в компенсированное время и обеспечил своей команде волевую победу.

90. В ворота Литвы 10 сентября 2019 года (отбор Евро-2020). В матче против Литвы (5:1) Криштиану оформил покер, а юбилейным стал первый из четырех голов, забитый с пенальти.

100. В ворота Швеции 8 сентября 2020 года (Лига Наций 2020/21). Тот самый редкий в последнее время случай, когда Криштиану удался идеальный по силе и точности удар со штрафного.

109. В ворота Франции 23 июня 2021 года (Евро-2020). Второй гол с пенальти в ворота «Трехцветных» позволил Криштиану сравняться с Али Даеи по количеству международных голов. Следующий гол тоже будет особенным.