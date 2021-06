Турнирная таблица Евро-2020: места с 17-го по 24-е. Россия финишировала 18-й

1624536102

вчера, 15:01

Прощаемся с главными неудачниками.

Система распределения итоговых позиций на чемпионате Европы

«Соккер.ру» хочется, чтобы у каждой команды Евро-2020 было строго определенное итоговое место на турнире, и это желание не так уж сложно выполнить. После каждой стадии будем расставлять вылетевшие команды по позициям в зависимости от их результатов:

1. Количество набранных очков.

2. Разница забитых и пропущенных голов.

3. Количество забитых голов.

4. Количество желтых и красных карточек. Чем больше — тем ниже место.

Первых трех параметров обычно достаточно, но в крайнем случае не постесняемся применить и дисциплинарную статистику. На место в сводной турнирной таблице Евро-2020 влияет, во-первых, стадия, на которой та или иная сборная покинула турнир, во-вторых, результаты всех матчей чемпионата Европы. Это будет особенно важно при распределении мест среди покинувших турнир после матчей плей-офф: на их итоговом месте отразится количество набранных очков на групповой стадии. Кроме того, в матчах на вылет всегда должен быть победитель, но если команды играют вничью в основное время, то каждый получает по одному очку, а бонусный балл достается сборной, которая вышла в следующий круг.

Места с 17-го по 24-е

24 место. Турция — 0 очков (голы — 1:8)

Самая молодая команда Евро-2020 заняла последнее место, а еще у Турции самый дорогостоящий состав (325 миллионов евро) среди вылетевших. А еще это больше, чем у семи участников плей-офф. Команда с 10-м по стоимости составом на турнире стала главным разочарованием. Шенол Гюнеш, добившийся главного успеха в истории футбольной Турции — «бронза» ЧМ -2002, не смог объединить одной идеей футболистов «Ювентуса», «Лестера», «Лилля», «Милана» и «Ливерпуля». Поражение от Италии было предсказуемо, но матчи с валлийцами и швейцарцами подтвердили, что турки «никакие».

23 место. Северная Македония — 0 (2:8)

В отличие от Турции, македонцев примерно здесь и ждали. Чудо не произошло, Пандев и Ко сыграли в свою силу и получили удовольствие от дебютного чемпионата Европы. По ходу матчей заставили Австрию и Украину переживать за результат, голландцам забили парочку голов из офсайдов и красиво проводили своего лидера на заслуженную пенсию. К Северной Македонии идеальное подходит олимпийский девиз: «Главное не победа, а участие». И это абсолютно искренне.

Goran Pandev's international career ended with a guard of honor from his # MKD teammates 👏 pic.twitter.com/uslPVFbIuJ — B/R Football (@brfootball) June 21, 2021

22 место. Шотландия — 1 (1:5)

Шотландия предприняла 11-ю попытку выйти из группы на крупном турнире и в 11-й раз провалила миссию, хотя по оторванным от результатов субъективным впечатлениям «Тартановая Армия» выглядела довольно бодро и точно не заслужила позорных пендалей. Подопечные Стива Кларка создали кучу моментов в игре с Чехией (2.64 xG), не проиграли в главном для себя матче Евро – 0:0 с Англией на «Уэмбли», а потом забили-таки гол в матче с Хорватией, но не устояли, когда Лука Модрич включил магию. Ожидал от шотландцев более примитивного, «дуболомного» футбола, но увидел симпатичную и неравнодушную команду, которая вполне органично сочетала британский флер с мозгами.

21 место. Польша — 1 (4:6)

Самая результативная из вылетевших команд — 4 забитых мяча, 3 из которых забил Роберт Левандовски, хотя у капитана «Кадры» были и упущенные моменты в несвойственной ему манере. Роковым для Польши стало поражение в первом же туре от Словакии, в том матче свою команду подвел хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк, заработавший удаление на ровном месте. Стартовая неудача загнала поляков в сложнейшее турнирное положение, выкарабкаться из которого им было уже не суждено. Слабо отработала оборона, ведь все остальные команды, забившие на групповой стадии Евро 4+ гола, вышли в плей-офф, и только Польша осталась ни с чем.

That's why I hate the Euros and the World Cup at times. It always makes me cry whenever our Bayern boys cry, especially when they go out too early like Lewandowski. He deserved so much more than that 😢💔 pic.twitter.com/xfDqGvq5Jj — Deniz 🇩🇪 (@TiagoEra) June 23, 2021

20 место. Венгрия — 2 (3:6)

Если все же хотите бросить в венгров камни, то выбирайте драгоценные. Венгрия до 84-й минуты держала свои ворота на замке в матче с Португалией, а потом отобрала очки у французов и немцев, причем в решающем матче с Германией мадьяры вели в счете до той же роковой 84-й минуты, и такой результат выводил их в плей-офф. Венгерские болельщики могут гордиться своей командой, несмотря на вылет. Кто бы мог подумать перед стартом Евро-2020, что команда Марко России будет в 10 минутах от выхода в 1/8 финала? Они вылетели, но они все равно герои.

You have to feel for Hungary 😔🇭🇺



• Great performance vs Portugal just to fall short in the final minutes 🇵🇹



• Drew 1-1 with the World Cup champions 🇫🇷



• Drew 2-2 with Germany with one of the strongest squads in the tournament 🇩🇪



Respect ❤️🤝 pic.twitter.com/1XJArulM4Z — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 23, 2021

19 место. Словакия — 3 (2:7)

При абсолютном равенстве набранных очков и голов сборная Словакии оказывается чуть ниже сборной России из-за дисциплинарной статистики: у словаков 6 желтых карточек, а у наших футболистов — 5. Команду Штефана Тарковича изначально не ждали в плей-офф, однако после неожиданной победы над Польшей в первом туре перед сборной Словакии забрезжила такая возможность. Ничья в матче с Швецией выводила словаков в 1/8 финала, и нули на табло держались до 77-й минуты, когда Эмиль Форсберг реализовал пенальти. А в игре с Испанией уже случилась катастрофа — 0:5 с двумя автоголами.

18 место. Россия — 3 (2:7)

Уже столько сказано, что и добавить больше нечего. Вымученная победа над Финляндией в окружении разгромных поражений от Бельгии и Дании, куча результативных ошибок, угрюмая игра с бесконечными выносами на Дзюбу, физическая и ментальная неготовность к борьбе на таком уровне. 3 очка в матче с Финляндией забросили команду Станислава Черчесова на 18-ю строчку, но по сумме впечатлений Россия на уровне Турции — в числе главных разочарований турнира.

17 место. Финляндия — 3 (1:3)

Финнам прочили последнее место в группе B, а они стали третьими, да еще и могут посетовать на судьбу, ведь не играют в плей-офф из-за поражения от слабейшей команды своего квартета. В матче с Данией поймали удачу за хвост и забили победный гол после единственного удара по воротам Каспера Шмейхеля, сборной России тоже забили в дебюте матча, но минимальный офсайд отнял у Похьянпало второй гол на турнире. Против Бельгии сражались, как львы, но в концовке класс «Красных Дьяволов» все же сказался. Финляндия выступила выше уровня ожиданий, хорошая работа Маркку Канервы и его парней.