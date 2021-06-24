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Турнирная таблица Евро-2020: места с 17-го по 24-е. Россия финишировала 18-й

вчера, 15:01
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Прощаемся с главными неудачниками.

Система распределения итоговых позиций на чемпионате Европы

«Соккер.ру» хочется, чтобы у каждой команды Евро-2020 было строго определенное итоговое место на турнире, и это желание не так уж сложно выполнить. После каждой стадии будем расставлять вылетевшие команды по позициям в зависимости от их результатов:

1. Количество набранных очков.

2. Разница забитых и пропущенных голов.

3. Количество забитых голов.

4. Количество желтых и красных карточек. Чем больше — тем ниже место.

Первых трех параметров обычно достаточно, но в крайнем случае не постесняемся применить и дисциплинарную статистику. На место в сводной турнирной таблице Евро-2020 влияет, во-первых, стадия, на которой та или иная сборная покинула турнир, во-вторых, результаты всех матчей чемпионата Европы. Это будет особенно важно при распределении мест среди покинувших турнир после матчей плей-офф: на их итоговом месте отразится количество набранных очков на групповой стадии. Кроме того, в матчах на вылет всегда должен быть победитель, но если команды играют вничью в основное время, то каждый получает по одному очку, а бонусный балл достается сборной, которая вышла в следующий круг.

Места с 17-го по 24-е

24 место. Турция — 0 очков (голы — 1:8)

Самая молодая команда Евро-2020 заняла последнее место, а еще у Турции самый дорогостоящий состав (325 миллионов евро) среди вылетевших. А еще это больше, чем у семи участников плей-офф. Команда с 10-м по стоимости составом на турнире стала главным разочарованием. Шенол Гюнеш, добившийся главного успеха в истории футбольной Турции — «бронза» ЧМ-2002, не смог объединить одной идеей футболистов «Ювентуса», «Лестера», «Лилля», «Милана» и «Ливерпуля». Поражение от Италии было предсказуемо, но матчи с валлийцами и швейцарцами подтвердили, что турки «никакие».

23 место. Северная Македония — 0 (2:8)

В отличие от Турции, македонцев примерно здесь и ждали. Чудо не произошло, Пандев и Ко сыграли в свою силу и получили удовольствие от дебютного чемпионата Европы. По ходу матчей заставили Австрию и Украину переживать за результат, голландцам забили парочку голов из офсайдов и красиво проводили своего лидера на заслуженную пенсию. К Северной Македонии идеальное подходит олимпийский девиз: «Главное не победа, а участие». И это абсолютно искренне.

22 место. Шотландия — 1 (1:5)

Шотландия предприняла 11-ю попытку выйти из группы на крупном турнире и в 11-й раз провалила миссию, хотя по оторванным от результатов субъективным впечатлениям «Тартановая Армия» выглядела довольно бодро и точно не заслужила позорных пендалей. Подопечные Стива Кларка создали кучу моментов в игре с Чехией (2.64 xG), не проиграли в главном для себя матче Евро – 0:0 с Англией на «Уэмбли», а потом забили-таки гол в матче с Хорватией, но не устояли, когда Лука Модрич включил магию. Ожидал от шотландцев более примитивного, «дуболомного» футбола, но увидел симпатичную и неравнодушную команду, которая вполне органично сочетала британский флер с мозгами.

21 место. Польша — 1 (4:6)

Самая результативная из вылетевших команд — 4 забитых мяча, 3 из которых забил Роберт Левандовски, хотя у капитана «Кадры» были и упущенные моменты в несвойственной ему манере. Роковым для Польши стало поражение в первом же туре от Словакии, в том матче свою команду подвел хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк, заработавший удаление на ровном месте. Стартовая неудача загнала поляков в сложнейшее турнирное положение, выкарабкаться из которого им было уже не суждено. Слабо отработала оборона, ведь все остальные команды, забившие на групповой стадии Евро 4+ гола, вышли в плей-офф, и только Польша осталась ни с чем.

20 место. Венгрия — 2 (3:6)

Если все же хотите бросить в венгров камни, то выбирайте драгоценные. Венгрия до 84-й минуты держала свои ворота на замке в матче с Португалией, а потом отобрала очки у французов и немцев, причем в решающем матче с Германией мадьяры вели в счете до той же роковой 84-й минуты, и такой результат выводил их в плей-офф. Венгерские болельщики могут гордиться своей командой, несмотря на вылет. Кто бы мог подумать перед стартом Евро-2020, что команда Марко России будет в 10 минутах от выхода в 1/8 финала? Они вылетели, но они все равно герои.

19 место. Словакия — 3 (2:7)

При абсолютном равенстве набранных очков и голов сборная Словакии оказывается чуть ниже сборной России из-за дисциплинарной статистики: у словаков 6 желтых карточек, а у наших футболистов — 5. Команду Штефана Тарковича изначально не ждали в плей-офф, однако после неожиданной победы над Польшей в первом туре перед сборной Словакии забрезжила такая возможность. Ничья в матче с Швецией выводила словаков в 1/8 финала, и нули на табло держались до 77-й минуты, когда Эмиль Форсберг реализовал пенальти. А в игре с Испанией уже случилась катастрофа — 0:5 с двумя автоголами.

18 место. Россия — 3 (2:7)

Уже столько сказано, что и добавить больше нечего. Вымученная победа над Финляндией в окружении разгромных поражений от Бельгии и Дании, куча результативных ошибок, угрюмая игра с бесконечными выносами на Дзюбу, физическая и ментальная неготовность к борьбе на таком уровне. 3 очка в матче с Финляндией забросили команду Станислава Черчесова на 18-ю строчку, но по сумме впечатлений Россия на уровне Турции — в числе главных разочарований турнира.

17 место. Финляндия — 3 (1:3)

Финнам прочили последнее место в группе B, а они стали третьими, да еще и могут посетовать на судьбу, ведь не играют в плей-офф из-за поражения от слабейшей команды своего квартета. В матче с Данией поймали удачу за хвост и забили победный гол после единственного удара по воротам Каспера Шмейхеля, сборной России тоже забили в дебюте матча, но минимальный офсайд отнял у Похьянпало второй гол на турнире. Против Бельгии сражались, как львы, но в концовке класс «Красных Дьяволов» все же сказался. Финляндия выступила выше уровня ожиданий, хорошая работа Маркку Канервы и его парней.

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Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
сегодня в 03:19
Так и не понял в какой футбол игрвют Поляки. Если суть игры пасовать на Лёву , то провал.
Шотландцев напов не хввтает толковых, игра есть.
Словаки деревянные но в силовом тягучем футболе хороши.
Венгры красавы.
У Финнов дисциелина чувствовалась,грубых ошибок не было.
Россия аут, проиграли турнир ещё до выхода на поле
амурец
амурец
сегодня в 02:26
ну вот теперь есть чем апеллировать против отставки главного тренера, мы то ведь не последние
112910415
112910415
вчера в 18:27
не последние, успех !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Chivas1 (раскрыть)
вчера в 18:04
Что словаки и сделают в отборе на ЧМ-22. Ждать недолго
Mi6
Mi6
вчера в 17:39
Есть повод для гордости! Есть отрицательный рост!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:22
Все правильно. Там нам самое место
bublikyo
bublikyo ответ witynchik (раскрыть)
вчера в 16:32
Насчёт Венгров согласен, но Поляки сами отдали место в плей офф своими ошибками в матчах с далеко не грандами
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:27
Как же жаль венгров
Bom Bom
Bom Bom ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:23
По итогам Евро-2020 Черчесову только памятник из фекалий светит. Есть в Якутии 1 умелец работы с этим материалом. Так что все возможно)
Храневец
Храневец
вчера в 15:55
Не все так мрачно .Может Черчесову памятник поставить ?
witynchik
witynchik
вчера в 15:52
Поляки и Венгры не заслужили вылета!
Они на много сильнее наших сборных-России и Украины!
Chivas1
Chivas1
вчера в 15:51
Ппц, Венгрия, Словакия после нас. Они бы выиграли у нас без проблем…
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:47, ред.
Если учесть что "за спиной", Словакия, Польша во главе с Левандовским, Турция, выступили достойно...

Но, когда вспоминаешь игру Россия-Дания, с множеством детских ошибок на уровне дворового футбола детей в возрасте 6-10 лет, последнее место в групповом турнире в группе B.... То тогда: Ох, как стыдно и обидно!

И главное, безнадёжно на ближайшую перспективу, так как, главный тренер в отставку не уйдёт, его "держат", "не отпускают" контракт и - 2.5 млн евро его зарплаты... А всё остальное для него не имеет значения... Печально, но факт, как и тот факт, что никто его отстранять от руководства сборной не имеет желания... В первые дни поговорили после фиаско, для "отвода глаз" и на этом жирная точка...!!!
DNK74_02
DNK74_02
вчера в 15:25
Был на матче Финляндия - Бельгия. Финны молодцы. И болельщики у них порадовали. Жаль, что не прошли дальше.
shlomo
shlomo
вчера в 15:23
Спасибо за статью...ну что хочется сказать глядя на все это....сегодня все научились играть в футбол и только Россия перешла на художественную гимнастику..... много что можно сказать, но ограничусь следующем...мы два сезона подряд позоримся в еврокубках, теряем рейтинг и места в Лиге чемпионов, финишируем ниже финнов на Евро-2020.... но чиновникам всё божья роса! .... потому что необходимо "обеспечить игровой практикой кандидатов в сборную России"..... Окей, раз это важнее, давайте вообще запретим легионеров.... какая разница, кто будет играть в РПЛ, если нам плевать на результаты в еврокубках, на Евро и ЧМ?... зато хоть деньги в стране останутся....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:09
А все говорят Россия не последняя,а это ужэ победа!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Стыдно за такую табличку...
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