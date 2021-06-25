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В групповом этапе Роналду забил больше голов, чем 75% команд Евро-2020

сегодня, 23:09

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 5 голов в матчах группового этапа Евро-2020.

Таким образом, Роналду забил больше голов, чем 75% команд, которые участвуют в турнире. Криштиану стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:42
Просто, всё просто, - это Рон !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 23:20
Три с пенальти...

Да, но с пенальти также надо уметь забить!

Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые в истории
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264775/slovakiya-ispaniya

В 36 лет, отличный результат для капитана, нападающего, который играет за сборную своей страны!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 23:16
Кто-то же считает это...
drug01
drug01
сегодня в 23:12
Отличный результат молодец
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