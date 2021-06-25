В групповом этапе Роналду забил больше голов, чем 75% команд Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 5 голов в матчах группового этапа Евро-2020.
Таким образом, Роналду забил больше голов, чем 75% команд, которые участвуют в турнире. Криштиану стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы.
Да, но с пенальти также надо уметь забить!
Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые в истории
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264775/slovakiya-ispaniya
В 36 лет, отличный результат для капитана, нападающего, который играет за сборную своей страны!
Да, но с пенальти также надо уметь забить!
Сборная Испании не забила 5 пенальти подряд впервые в истории
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264775/slovakiya-ispaniya
В 36 лет, отличный результат для капитана, нападающего, который играет за сборную своей страны!